«Загугли звезду»: стыдоба Собчак, «проклятие» Берковой, «дочь» Водяновой и женское счастье Булановой

Уходящая неделя снова заставила нас наблюдать за перипетиями судьбы Ксении Собчак, которая все же извинилась перед руководителем «Ростеха» Сергеем Чемезовым за «своих сотрудников». Речь идет о ее коммерческом директоре Кирилле Суханове и экс-главреде издания «Tatler» Ариане Романовском, обвиненных в крупном вымогательстве.

«Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение», — написала Собчак в своем Телеграм-канале.

Многие посчитали, что такими действиями телеведущая признала вину своих коллег и подставила их.

А тем временем бывший муж порнозвезды Елены Берковой актер Андрей Стоянов был найден мертвым в своей квартире. По предварительной версии следствия, причиной смерти артиста могла стать передозировка запрещенными препаратами. Звезде фильмов для взрослых припомнили и то, что еще один ее избранник – бизнесмен Владимир Савро – также пропал без вести в Севастополе и окрестили «черной вдовой».

В СМИ появилась фотография Татьяны Булановой с кольцом на безымянном пальце. И поклонники певицы предположили, что она собирается замуж за своего возлюбленного - бизнесмена Валерия Руднева, а Наталья нашла младшую сестру.

Все эти новости Teleprogramma.pro обсудила с популярным блогером Рустамом Солнцевым в рамках нашего проекта «Загугли звезду».

«Раньше публика прощала Собчак многое»

- Ксения Собчак в Телеграме публично извинилась перед Сергеем Чемезовым, написав, что «ребята искренне сожалеют». В свою очередь Алена Водонаева поинтересовалась, а о чем ребята сожалеют? Кто признал вину в вымогательствах? Получается, что Собчак подставила своих сотрудников, а сама снова вышла сухой из воды?

- Что бы ни имела в виду Собчак, она каким-то образом нехорошо подставилась. Я знаю, что сейчас Ксюша получает хейт, потому что мне звонят журналисты и говорят: «Собчак пытается ответить на хейт» или выставила те хейтерские записи, которые ей пишут люди, и попросила свою подписоту поучаствовать в обсуждении этого всего.

Да, Собчак поймала хейт по одной простой причине: в том маленьком тексте размером с ладошку не было самого важного, каким образом Ксюша ко всему причастна. Но, быть может, это второе дело, а здесь самое главное – это что с ребятами. Хотя в ее тексте было написано: «Они виновны и понесут наказание».

Слушай, хорошо, тогда ты не виновна? Зачем же ты тогда извинялась? Ты приехала извиниться перед Чемезовым – за что? И почему случилось так, что беременной Собчак по дождю пришлось ехать извиняться перед Чемезовым? Тогда почему ребята не могут сделать также? И почему они находятся в тюрьме?