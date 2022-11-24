Солнцев: «Зачем Водянова врет про брошенную сестру, если это ее дочь?»

Рустам Солнцев прокомментировал в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду» историю Натальи Водяновой, которая объявила миру, что нашла брошенную сестру. Блогер утверждает, что девушка может быть дочерью модели, которую она вынуждена была отдать на воспитание в американскую семью.

«На кой черт ей вообще было скрывать, что молодая женщина, которую она нашла, является ее дочкой? На кой черт нужно было врать, что это ее сестра? Зачем это все? Ради кого? Ради общественного мнения? Того общественного мнения, которое теперь выдумывает про Водянову всякую небывальщину? Ее надо просто понимать», — заявил Солнцев.

Напомним, Водянова рассказала, что ее семья жила очень бедно. И чтобы спасти малышку от нищеты, им пришлось отказаться от нее.