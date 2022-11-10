«Загугли звезду»: уродливый Киркоров, понты Собчак, расчетливая Катина, бездарные менеджеры Пескова и болезнь почек Баскова

Уходящая неделя также не обошлась без скандалов. Так, эпатажный Филипп Киркоров назвал певицу Наргиз уродиной. А Ксения Собчак вернулась на Родину.

Знаменитый пародист Александр Песков посетовал на безденежье, а Николай Басков изменился до неузнаваемости. Эти новости и не только в рамках проекта «Загугли звезду» с Teleprogramma.pro обсудил известный блогер Рустам Солнцев.

«Филипп был хорош в ответе Наргиз до определенного момента»

- Рустам, начнем с Филиппа, назвавшего певицу Наргиз уродиной. Началось ведь все с того, что артистка, увидевшая имя Киркорова на афише, бросила: «Понаехали! (далее следует нецензурное слово)», на что певец ответил: «Наргиз, чтобы материться, даже голосовые связки не нужны. А чтобы в сторону того, перед кем еще вчера заискивала, лебезила, и совесть не пригодится».

А потом Киркоров перешел на личности, пройдясь по внешности Наргиз. Да и с Викторией Боней, к которой Филипп обратился в соцсетях, используя нецензурную лексику, тоже вышла некрасивая история. Что вы об этом думаете?

- Филипп Киркоров уродлив в своих проявлениях, и это надо понимать. Он нравственный урод! Очень важно проговаривать эти вещи, в открытую называть их своими именами! Он непригляден, скрытен, некрасив.

Филипп был хорош в ответе Наргиз до определенного момента. Но он ей в принципе правильно ответил: «Ты пресмыкалась, а теперь на меня гонишь». Допустим, ответ был литературен и, наверное, со многих точек зрения правилен.

Но с другой стороны, что же ты за гадость такая, раз люди должны перед тобой пресмыкаться, и почему Наргиз делала это? Почему у вас не было нормальных человеческих отношений? Почему ты как мужчина не поставил Наргиз в такую ситуацию, при которой ей бы не приходилось лебезить перед тобой? Зачем она вообще вступила на эту странную дорожку некрасивого, постыдного общения? Как так вышло?

Значит, тебе это самому нравилось. Ведь ты не сказал ей: «Ты же не в цвете, родная. Давай общаться, как нормальные люди. Я люблю тебя, твое творчество, ценю это все. Родная, расслабься, все нормально». Не надо этого подобострастия! Не было же этого всего, нет. Киркоров и подтверждает это.