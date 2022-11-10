«Загугли звезду»: уродливый Киркоров, понты Собчак, расчетливая Катина, бездарные менеджеры Пескова и болезнь почек Баскова

Уходящая неделя также не обошлась без скандалов. Так, эпатажный Филипп Киркоров назвал певицу Наргиз уродиной. А Ксения Собчак вернулась на Родину.
Знаменитый пародист Александр Песков посетовал на безденежье, а Николай Басков изменился до неузнаваемости. Эти новости и не только в рамках проекта «Загугли звезду» с Teleprogramma.pro обсудил известный блогер Рустам Солнцев.
«Филипп был хорош в ответе Наргиз до определенного момента»
- Рустам, начнем с Филиппа, назвавшего певицу Наргиз уродиной. Началось ведь все с того, что артистка, увидевшая имя Киркорова на афише, бросила: «Понаехали! (далее следует нецензурное слово)», на что певец ответил: «Наргиз, чтобы материться, даже голосовые связки не нужны. А чтобы в сторону того, перед кем еще вчера заискивала, лебезила, и совесть не пригодится».
А потом Киркоров перешел на личности, пройдясь по внешности Наргиз. Да и с Викторией Боней, к которой Филипп обратился в соцсетях, используя нецензурную лексику, тоже вышла некрасивая история. Что вы об этом думаете?
- Филипп Киркоров уродлив в своих проявлениях, и это надо понимать. Он нравственный урод! Очень важно проговаривать эти вещи, в открытую называть их своими именами! Он непригляден, скрытен, некрасив.
Филипп был хорош в ответе Наргиз до определенного момента. Но он ей в принципе правильно ответил: «Ты пресмыкалась, а теперь на меня гонишь». Допустим, ответ был литературен и, наверное, со многих точек зрения правилен.
Но с другой стороны, что же ты за гадость такая, раз люди должны перед тобой пресмыкаться, и почему Наргиз делала это? Почему у вас не было нормальных человеческих отношений? Почему ты как мужчина не поставил Наргиз в такую ситуацию, при которой ей бы не приходилось лебезить перед тобой? Зачем она вообще вступила на эту странную дорожку некрасивого, постыдного общения? Как так вышло?
Значит, тебе это самому нравилось. Ведь ты не сказал ей: «Ты же не в цвете, родная. Давай общаться, как нормальные люди. Я люблю тебя, твое творчество, ценю это все. Родная, расслабься, все нормально». Не надо этого подобострастия! Не было же этого всего, нет. Киркоров и подтверждает это.
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
Я смотрел видео Киркорова с концерта в Дубае, где он говорит: «Я такой крутой, сильный, потому что я русский». Ну, кому это понравится?
К тому же все прекрасно знают о его национальности, а она точно другая. Хорошо, допустим, этот аспект мы оставляем.
Но, с другой стороны, моральное уродство такого характера, когда ты кидаешься на людей, при этом твой имидж – это совсем другое, что-то о любви, что-то воздушное и прекрасное, говорит о многом! В общем, выводы делайте сами по этой речи!
Верите ли вы этому человеку, хотите ли дальше слушать его песни, любить его, понимать, к кому он обращается, потому что на самом деле его публика – это женщины? И вот так он общается с одной из самых ярких представительниц женского пола России…
Что касается общения Виктории Бони с Киркоровым, то Боня яркая, выпуклая, заметная, цитируемая, за ней следят. Она интересная женщина! Да, она говорит глупости, лижет жаб и пьет непонятные напитки, которые вводят ее в транс. Но опять же Боня есть, и надо с этим мириться. И вот таким образом с этим смирился Филипп Киркоров! Стыдно, некрасиво и уродливо. На том и мой сказ.
«Собчак уже не будет хайповать на каких-то своих проблемах»
- Что вы думаете о возвращении Ксении Собчак?
- Это уже произошло. СМИ сообщило, что на Ксюшу нет никакого компромата. А она сама говорит, что в большой беде. Не хотелось бы ничего плохого при всем моем неоднозначном отношении к ней как к журналисту, к выбору ее гостей, к понтам, которые она время от времени транслирует из своих соцсетей. Нам уже за сорок перевалило, а мы все понтуемся, якаем: «Я то лучшая», «Я се лучшая».
Это не очень приятно на самом деле, но опять же нужно привязываться к ситуации в стране. Ксении тяжело, но при этом она пытается играть в какую-то игру, понимая, что это говорить нельзя, другую тему лучше не развивать, в эту степь мы не уходим.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
То есть она перелетает с ветки на ветку, пересаживается со стула на стул, и мы уже потеряли счет этим стульям. Но, как видите, Собчак все равно прилетело, и прилетело жестко. Не может Ксюша просто уехать и быть полмесяца вне страны, потому что она сама так решила, и это такой кайф. Нет!
Это юмор висельника, этот хайп нехороший. Ничего тут хайпового нет! И Собчак не та, что раньше, 20 лет назад. Она уже не будет хайповать на каких-то своих проблемах. Значит, Ксения что-то понимает, чувствует, значит, что-то происходит. И происходит что-то нехорошее.
Людмиле Борисовне Нарусовой я желаю материнского терпения. Но если бы информации о том, что на самом деле произошло, и что заставило Ксюшу бежать было больше, то было бы легче.
«Сверхбогатство – это всегда сверхнормативная энергетика»
- Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина объявила, что беременна от своего мужа, миллионера Дмитрия Спиридонова. Вы верите в то, что этот союз по любви?
- То, что Катина нашла человека, от которого она забеременела, - это большой плюс. И в этом смысле я ей только плюсую. Но я понимаю, что любви там нет, есть отношения, национальная привязка к очень богатому человеку, судя по всему.
Сверхбогатство – это всегда сверхнормативная энергетика человека, и женщины, сами того не понимая, влюбляются в таких мужчин, подсаживаясь на эту энергетику.
Он может быть придурком, невероятным занудой, но при этом у него будет бить вот эта энергетика. Энергетика денег, сверхбольших экстрасумм, которых нельзя окинуть взглядом. Эти счета невозможно посчитать!
Лена Катина и Дмитрий Спиридонов. Фото: соцсети
Вот так это произошло и у Лены Катиной. Я надеюсь, что, подсев на энергетику Спиридонова, она открывает в нем человека, которого она впоследствии сможет назвать своим любимым человеком.
А то, что она сейчас ему говорит, - это все чушь! Любовь придет позже, если придет. И в подспорье ей будет эта самая энергетика. Потому что, когда есть большие деньги, есть огромный энергетический вектор, направленный в первую очередь на твоего близкого партнера и подсадка. Вот она подсела, конечно, на деньги.
Внешность этого Спиридонова – увы… Но сейчас мы ее не обсуждаем. И вот подсев, Катина понесла, как говорили в Древней Руси. Забеременела, с чем я ее и поздравляю. Это всегда дело хорошее!
«Очень странно, что причиной отсутствия денег названо отсутствие концертов»
- Пародист Александр Песков пожаловался на то, что у него совсем нет денег, он их занимает у мамы. Как вы думаете, почему он пришел к такому печальному результату?
- Знаете, это очень странная ситуация, в которую я мало верю. В то, что Александр Песков после пандемии не смог воспрянуть, поехать по своим гастрольным проторенным дорожкам туда, где он был много раз, а не за рубеж. Песков – это всегда биток, с ним большая танцевальная группа. Это реальное большое постановочное шоу, отрепетированное от и до, концерт в два отделения.
Очень странно, что причиной безденежья названо отсутствие концертов. Это говорит только об одном: этим артистом занимается неграмотный менеджер. Я мало верю в то, что нет выступлений и все!
Александр Песков. Фото: Global Look Press
Нет, так сделай! У тебя такой опыт! Где ты только не выступал. Даже сложно представить, как мама отсылает пенсию. Она, что, генерал-майор с пенсией 100. 000 рублей? Я думаю, там пенсия – 12. 000-14. 000 рублей, как и у моей.
У всех таких мам пенсия одного порядка – маленькие, ничтожные деньги. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что Александр должен объясниться.
Он заслуженный любимец публики. Это не просто кривляка, понимаете, который когда-то там сделал что-то в шоу Регины Дубовицкой. Желаю ему, конечно, выпрямиться, и избавиться от этих проблем. Только всего самого наилучшего!
«Там, скорее всего, проблема с почками»
- Что, на ваш взгляд, происходит с Николаем Басковым? Многие говорят, что он явно сейчас не в лучшей форме, что можно увидеть в программе Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба»
- Знаете, я живу с доктором. Моя жена – доктор. Она посмотрела на фотографию и сразу сказала, что там, скорее всего, проблема с почками. И не только я, а люди, которые вообще далеки от Баскова, от понимания его места на эстраде.
Что-то произошло. И это тот же самый момент, что и с Собчак. Вообще никто не жалеет, все смеются, издеваются, желают усугубления ситуации. Вы можете себе представить, что произошло? Что сейчас произошло и со страной, и в шоу-бизнесе, который в этой стране?
Сейчас реально царит ненависть. И знаете, почему я об этом говорю? Потому что об этом в соцсетях стали писать те, кто никогда себе этого не позволяли. Так называемые центристы, люди, которые были умеренны в своих высказываниях, добродушны, доброжелательны.
Николай Басков в программе Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба»
Но люди постят фотографии Баскова и желают ему всего плохого. И это видно, заметно. Что-то с ними происходит, пусть они сами задают себе эти вопросы. Я считаю, что певцу сейчас хватает волны хейта. И вполне заслуженного.
Пусть выживают вместе со всей страной, со своими зрителями, а то сильно задрали хвосты. До такой степени, что Киркоров рассобаченный просто.
Он со своей невоспитанностью пишет Боне слова, которые непозволительны в его статусе. Я могу себе это позволить – проклинать какую-нибудь свою хейтершу. Но я не народный артист, и моя фамилия не Киркоров. И я не народный артист Басков. Я понимаю, почему эти люди выхватывают сейчас. Вот и пусть. Поделом!