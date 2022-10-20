«Загугли звезду»: Пугачева, Земфира, охота за Пресняковым, пиар Муцениеце, предательство Богомолова и «хомячья пачка» Баскова

Уходящая неделя вновь подкинула нам немало поводов для обсуждения культурной элиты. Так, Алла Пугачева побывала на концерте Земфиры в Тель-Авиве. Потом две певицы сфотографировались вместе, а Рената Литвинова коротко подписала снимок: «Две легенды. После концерта». При этом многие СМИ припомнили Земфире, что в 2008 года она нелестно отозвалась о Примадонне. Однако времена меняются.

Также в СМИ стали появляться слухи о романе между актерами Агатой Муцениеце и Владимиром Селивановым, режиссером Александром Молочниковым и продюсером Софьей Капковой. А еще в информационном пространстве начала подниматься тема новогодних «голубых огоньков».

Все эти вопросы в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду». мы обсудили с популярным блогером Рустамом Солнцевым.

«Земфира и Алла Пугачева должны были встретиться»

- В 2008 году Земфира не очень лестно высказывалась об Алле Пугачевой. Недавно мы увидели их совместные фото. Почему они так вдруг подружились?

- Дружба Аллы Пугачевой и Земфиры как будто была предопределена временем, лихой годиной, которая наступила для нас для всех когда-то. В какой-то момент все стало не очень понятно, люди рванули за границу. Туда уехали и звезды шоу-бизнеса в том числе. И самые большие звезды! Алла Пугачева давно не пела, но она по-прежнему звезда номер один.

Наверное, они должны были встретиться. Где-то в году 1997-1998 у Земфиры вышел первый альбом. И тогда же у нее состоялся первый сольный концерт в «Олимпийском», куда пришла Алла. Она была весь концерт, и об этом написали светские хроникеры, музыкальные журналисты того времени. Это было событие!