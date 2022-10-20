«Загугли звезду»: Пугачева, Земфира, охота за Пресняковым, пиар Муцениеце, предательство Богомолова и «хомячья пачка» Баскова

Уходящая неделя вновь подкинула нам немало поводов для обсуждения культурной элиты. Так, Алла Пугачева побывала на концерте Земфиры в Тель-Авиве. Потом две певицы сфотографировались вместе, а Рената Литвинова коротко подписала снимок: «Две легенды. После концерта». При этом многие СМИ припомнили Земфире, что в 2008 года она нелестно отозвалась о Примадонне. Однако времена меняются.
Также в СМИ стали появляться слухи о романе между актерами Агатой Муцениеце и Владимиром Селивановым, режиссером Александром Молочниковым и продюсером Софьей Капковой. А еще в информационном пространстве начала подниматься тема новогодних «голубых огоньков».
Все эти вопросы в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду». мы обсудили с популярным блогером Рустамом Солнцевым.
«Земфира и Алла Пугачева должны были встретиться»
- В 2008 году Земфира не очень лестно высказывалась об Алле Пугачевой. Недавно мы увидели их совместные фото. Почему они так вдруг подружились?
- Дружба Аллы Пугачевой и Земфиры как будто была предопределена временем, лихой годиной, которая наступила для нас для всех когда-то. В какой-то момент все стало не очень понятно, люди рванули за границу. Туда уехали и звезды шоу-бизнеса в том числе. И самые большие звезды! Алла Пугачева давно не пела, но она по-прежнему звезда номер один.
Наверное, они должны были встретиться. Где-то в году 1997-1998 у Земфиры вышел первый альбом. И тогда же у нее состоялся первый сольный концерт в «Олимпийском», куда пришла Алла. Она была весь концерт, и об этом написали светские хроникеры, музыкальные журналисты того времени. Это было событие!
Земфира и Алла Пугачева. Фото: соцсети Ренаты Литвиновой
А потом их пути-дорожки разошлись. Да и Земфира перестала писать ту музыку, которая нравилась буквально всем. Что-то случилось, что-то произошло. И вот теперь новый виток! Одна – в Париже, другая, допускаю, что в Тель-Авиве или еще где-то.
Что последует за этой встречей? Будет ли у них общение, какое-то общее творческое решение? Какие-то советы, чисто по-бабьи?
Не знаю, но очень хотелось бы, потому что после того, как эти певицы высказались, я ценю их как творческих единиц и смелых женщин.
- Что вы думаете об истории с предполагаемой мобилизацией певца и актера Никиты Преснякова? Сначала начали распространять новости, что его забрали прямо с репетиции, потом, что он уехал на третий день после начала мобилизации?
- Кто будет призывать артиста, это большой вопрос. Наверное, кто-то, не очень хорошо относящийся к его бабушке. А, судя по нашей новостной повестке, хватают практически всех без разбора.
С Аллой Борисовной случилась череда обстоятельств, и она высказалась. И это высказывание, уже второе по счету, не нравится очень многим.
Его комментируют все – от чиновников до простолюдинов. Не кажется ли вам, что возникнет такая ситуация, при которой кто-то из высшего чиновничества захочет отомстить Алле Борисовне посредством того, чтобы ее внук оказался там, где он не хочет быть. Запросто! Я в эту ситуацию верю с полпинка. И если Никита оказался где-то благополучно за границей, то, слава Богу! Я ему желаю там быть.
Никита Пресняков в спектакле «Безымянная звезда». Фото: Global Look Press
Никита Пресняков, помимо того, что бабушкин внучек, - еще и пацифист, который не представляет себя с оружием в руках, несмотря на то, что его папа рассуждает на эти темы довольно вольно. Но я его мнение не разделяю.
А те, кто это комментируют, - это такие фрики, которые называются общественниками. Откуда я это знаю? А я к Андрею Малахову 20 лет ходил. И вот эти общественники сидели справа и слева от меня и орали, как сумасшедшие. А потом на поверку оказывалось, что они не получают за это даже трех копеек. Они просто так, за интерес орали!
Так вот, таких крикунов может оказаться очень много. И их голоса сольются в один большой стон. И Никита еще пострадает от этих кликуш, поэтому я ему желаю и советую находиться там, в безопасности, где он сейчас находится. Вот пусть там и сидит.
«Агата Муцениеце заслуживает настоящего романа»
- В Сети стали распространяться слухи, что Агата Муцениеце встречается с актером из «Реальных пацанов» Владимиром Селивановым. Как вы думаете, это правда или пиар? (Кстати, недавно Селиванов выложил клип на песню «Субботним вечером», в котором снялась Агата. Видео заканчивается их совместным поцелуем).
- Агата – приятная молодая женщина с красивым лицом. Она работает для своей женской аудитории в соцсетях, описывает свою тяжелую женскую дольку. Ее бывший муж известен лично для меня только тем, что сделал себе пластическую операцию, пришив уши.
Ни его ролей, ни позиции, ни высказываний о непростой ситуации, которая происходит у нас в стране, я ничего этого не знаю. Если бы это было, я бы был в курсе. Например, про позицию Артура Смольянинова я знаю, а Прилучного помню только по истории с ушами.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Агата Муцениеце в сериале «Тобол». Фото: Первый канал
Может ли Агата быть с этим парнем-актером из «Реальных пацанов»? А почему бы и нет. Но если у нее действительно отношения с этим чуваком, то я только «за».
Но как-то это все попахивает пиаром, уж слишком гладенько они попадают в эти фотоистории, целуясь и обнимаясь. Мне кажется, Агата заслуживает настоящего романа с любовью, сексом, отношениями, эмоциями. А не это, когда просто постояли, попозировали. И я ей желаю именно такого романа!
- В Сети также распространяется слух, что Александр Молочников уже нашел новую женщину – продюсера и бизнесвумен Софью Капкову, которая старше его больше чем на 10 лет. Что думаете об этих слухах?
- Какие у них отношения? Да никаких! Александр Молочников то ли жил, то ли встречался с Катей Варнавой. Если учитывать то, как быстро они поженились и также быстро развелись, не сказав друг другу «Прощай», то можно предположить, что эти два друга, снимавшие вместе квартиру, сказали друг другу: «А давай поженимся, всем назло». Взяли и сделали.
Я во френдах с Сашей Молочниковым. Никогда не видел, чтобы он испытывал какую-то ностальгию по Екатерине. Но если была такая сильная любовь…
Поэтому я предлагаю на этом сильно не циклиться и все-таки считаю, что Молочников правильно делает. Он заточен на собственную карьеру. Ему полностью оборвали карьеру в России, отменили все спектакли. Богомолов, муж Собчак, сделал это из вредности, его никто об этом не просил. А вдруг что-то случится?
Александр Молочников. Фото: Global Look Press
Ведь у Молочникова такие смелые спектакли! В одной из постановок есть кукла Сталина, которую бьют палками. Ой, а вдруг нам прилетит за куклу Сталина?! Молочников живет в Нью-Йорке, делает то, что считает нужным.
Скорее всего, с Капковой это было рандеву по делу. Она уже деловая женщина в годах, настроенная на бизнес и заработок. Ей точно незачем мутить с 30-летним Молочниковым, с которым она вообще не понимает, что делать.
И все, разошлись в разные стороны. Саша сейчас тоже на перепутье. Он такой тяжелый фрукт, не каждая женщина взвалит его на себя: «Ну, все. Теперь я о тебе буду заботиться. Ты студент, ничего не зарабатываешь, вообще супер. Я тебя и искала». Ну, извините меня, мы все взрослые люди.
«Будет какая-то нарезка из старого серпантина»
- Как вы думаете, что будет в этом году с новогодними огоньками?
- Баскова никто точно смотреть не будет, учитывая то, что он наел себе такую большую «хомячью пачку». Страшно смотреть просто. А я посмотрел его свежие фотографии. Какая-то женщина с ним сфотографировалась и выставила это как предмет гордости.
Извините, это страшно, ребята. Это живым людям показывать нельзя. А кто теперь должен быть хедлайнером огоньков? Это вот этот хомякус? Или, может быть, Лариса Долина с песней про зонт? Ну кто еще? Ах, Филипп, да, не узнал вас в гриме. Ну, что смеяться, ребята?
Филипп Киркоров – завсегдатай новогодних «огоньков». Фото: Первый канал
Понятно, что артистам хочется заработать, потому что любая съемка для них оплачивается телеканалом. Но все-таки мне кажется, что будет какая-то нарезка из старого серпантина, которую и покажут. Во-первых, не до веселья, с каждым днем повестка двигается в сторону сами знаете чего, какого-то нешутливого апокалипсиса.
И не мне вам говорить, кто эту тему накаливает, кто о ней говорит каждый день. Было бы странно, а может и нет, перед самым апокалипсисом станцевать с Николаем Басковым. Вот это прямо одно к одному. Тогда может быть все сходится.
Но у детей точно нельзя отнимать праздник, им я бы его дал. Но при чем здесь «голубые огоньки» на телевидении? От юных зрителей они должны держаться подальше, как дихлофос от тараканов, иначе худо будет этим детям. Дети должны веселиться, а взрослые – подумать, как образумить нашу жизнь, пустить ее по более человеческим рельсам, успокоиться самим и успокоить тех, кто рядом с нами.