Известный адвокат: «Представителей Собчак назначат «козлами отпущения»

- Александр, как вы полагаете, почему произошло возвращение «блудной дочери»? Ксения Собчак поняла, что ей больше нечего бояться?

- Насколько я знаю, из статуса подозреваемой, который просто обсуждался, а его официально и не было, но Ксения перестраховалась на всякий случай, ее перевели в свидетели. А этот статус гарантирует свободу, что ее не закроют в СИЗО на два месяца.

Я думаю, «козлами отпущения» назначат представителей Ксении Собчак, которые непосредственно вели финансовые переговоры. То есть, объективно, Ксении бояться нечего. Это я говорю о процессуальной стороне дела.

А если смотреть на общую картину, то, наверняка, Собчак были даны какие-то гарантии. Такой опытный, все продумывающий человек с широким кругозором, как Ксения Анатольевна, знает, что делает.

Скорее всего, то, что Собчак так скоропостижно и таким нестандартным путем покинула Россию, было панической атакой. А происходящее сейчас – это уже какие-то согласованные мероприятия. По крайней мере, это первое, что приходит на ум.

- И снова пешком пошла… А ведь уже можно было не мудрить и просто сесть в самолет…

- Так как Собчак – знатный пиарщик, то это все обыгрывается определенным образом. Чтобы не говорили: «Ушла пешком, а вернулась на бизнес-джете». А я, мол, вернулась по земле, снимала блоги про Прибалтику, побывала в Литве, Эстонии и возвратилась обратно.