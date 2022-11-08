Известный адвокат: «Представителей Собчак назначат «козлами отпущения»

Ксения Собчак вернулась в Россию. Об этом сообщили очевидцы ее перехода через границу в Псковской области.
Зачем Ксения возвратилась на Родину? Почему она снова пересекла границу пешком, а не просто села в самолет? И как очередной скандал скажется на карьере эксцентричной теледивы?
Об этом Teleprogramma.pro поговорила с адвокатом Александром Бенхиным, сотрудничавшим с Любовью Успенской, Данко, Андреем Григорьевым-Апполоновым и многими другими звездами.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
- Александр, как вы полагаете, почему произошло возвращение «блудной дочери»? Ксения Собчак поняла, что ей больше нечего бояться?
- Насколько я знаю, из статуса подозреваемой, который просто обсуждался, а его официально и не было, но Ксения перестраховалась на всякий случай, ее перевели в свидетели. А этот статус гарантирует свободу, что ее не закроют в СИЗО на два месяца.
Я думаю, «козлами отпущения» назначат представителей Ксении Собчак, которые непосредственно вели финансовые переговоры. То есть, объективно, Ксении бояться нечего. Это я говорю о процессуальной стороне дела.
А если смотреть на общую картину, то, наверняка, Собчак были даны какие-то гарантии. Такой опытный, все продумывающий человек с широким кругозором, как Ксения Анатольевна, знает, что делает.
Скорее всего, то, что Собчак так скоропостижно и таким нестандартным путем покинула Россию, было панической атакой. А происходящее сейчас – это уже какие-то согласованные мероприятия. По крайней мере, это первое, что приходит на ум.
- И снова пешком пошла… А ведь уже можно было не мудрить и просто сесть в самолет…
- Так как Собчак – знатный пиарщик, то это все обыгрывается определенным образом. Чтобы не говорили: «Ушла пешком, а вернулась на бизнес-джете». А я, мол, вернулась по земле, снимала блоги про Прибалтику, побывала в Литве, Эстонии и возвратилась обратно.
- Как, на ваш взгляд, этот инцидент скажется на карьере Ксении Собчак?
- Если говорить объективно, то Ксению в принципе недолюбливают. Вспомните заявление Моргентштерна* (признан в РФ иноагентом), что она испортила ему карьеру, после того, как выдала его сентенции про наши национальные праздники. Мол, могла бы этого не делать, а вот так подставила его.
Да и многие говорили так про Собчак. Были и многочисленные суды после ее выходов в эфир. Ее творчество всегда сопровождалось неприятностями и претензиями со стороны интервьюируемых.
А после сообщения, что Ксения затравлена, что на нее все наезжают из-за отъезда в Литву, ее не любит и оппозиция, и мейнстрим. Отчасти это зависть, в принципе то Собчак – девка талантливая. Она сама довольно ресурсная, хорошо зарабатывает на рекламе и не сильно зависит от того, кто как к ней относится.
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Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Напомним, ранее Ксения Собчак уехала через Беларусь в Литву после задержания своего коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главного редактора глянцевого издания Tatler Ариана Романовского, обвиненных в вымогательстве. Она пешком перешла границу в компании неизвестного мужчины.
А тем временем в особняке телеведущей прошел обыск, свидетелем которого стал ее муж – режиссер Константин Богомолов. Очевидно, светская дива опасалась, что тоже станет подозреваемой по резонансному делу. Однако, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, статус Ксении Собчак – свидетель.