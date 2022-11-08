Подставили: Филипп Киркоров объяснил, почему скакал по сцене без штанов

У поп-короля российского шоу-бизнеса Филиппа Киркорова ни одна неделя не проходит даром, то есть без скандала.
На этот раз резонанс вызвало появление Филиппа Киркорова на концерте в Казахстане в непристойном виде. Филипп Киркоров предстал перед публикой в одних полупрозрачных лосинах, открывших взору поклонников нижнее белье поп-исполнителя.
Филипп Киркоров поспешил оправдаться, в своих соцсетях он заявил, что его фактически подставили. Появление поп-короля на сцене в странном виде — это розыгрыш его окружения. Филипп Киркоров пообещал приготовить своему коллективу ответочку.
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«Меня практически раздели на песне «В саду Эдемовом». Именно в этот момент я должен выходить в зрительный зал. Вот и выпустили меня, грешника, к поклонникам. На этот раз разыграли карту «Голый король», оставив меня без шорт ровно перед тем, как мне идти в зал», — написал Филипп Киркоров в свое оправдание в микроблоге.
Напомним, ранее Филипп Киркоров оскандалился, послав куда подальше журналистку в Санкт-Петербурге, а затем публично унизил певицу Наргиз Закирову, пройдясь по ее внешности на концерте в Ташкенте.