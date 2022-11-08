Подставили: Филипп Киркоров объяснил, почему скакал по сцене без штанов

У поп-короля российского шоу-бизнеса Филиппа Киркорова ни одна неделя не проходит даром, то есть без скандала.

На этот раз резонанс вызвало появление Филиппа Киркорова на концерте в Казахстане в непристойном виде. Филипп Киркоров предстал перед публикой в одних полупрозрачных лосинах, открывших взору поклонников нижнее белье поп-исполнителя.

Филипп Киркоров поспешил оправдаться, в своих соцсетях он заявил, что его фактически подставили. Появление поп-короля на сцене в странном виде — это розыгрыш его окружения. Филипп Киркоров пообещал приготовить своему коллективу ответочку.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».