«Загугли звезду»: Александра Киселева — закулисье сериала «Сестры», как чудом попала в «Танцы», об отношениях с Мигелем, о последней роли Децла и эскорте

С 4 апреля на канале СТС выходит новый сериал «Сестры», рассказывающий о трех сестрах: учительнице, парикмахере и бизнес-леди, которые вынуждены управлять автосервисом. Такой бизнес достался им в наследство от отца. Одну из ярких ролей в сериале сыграла 19-летняя актриса Александра Киселева.

Несмотря на юный возраст, Александра может похвастаться солидной фильмографией. На ее счету – роли в фильмах и сериалах «Хрустальный», «Погнали!», «Чиновник», «Танец тишины» и многих других картинах.

Кроме того, Александра Киселева — трехкратная чемпионка мира по уличным танцам в категории Vogue, участница знаменитого шоу «Танцы». Свою танцевальную карьеру она начала в знаменитом коллективе Аллы Духовой «Тодес» еще в шесть лет. А спустя еще пару лет приняла самостоятельное решение покинуть его.

Известный хореограф Егор Дружинин однажды сказал про Александру, что психологически она даже взрослее его. И действительно, актриса четко придерживается собственных принципов, о которых многие забывают и в довольно зрелом возрасте.

Что заставило Александру рано повзрослеть? Чем запомнилось ей знакомство с Децлом? Кто занимает ее сердце сегодня? На эти и другие вопросы Александра Киселева рассказала в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

— Александра, давайте начнем разговор с вашего детства…

— Я родилась в Казахстане, в городе Актау. И по сей день там живет большая часть моей родни: бабушка, тетя, дядя. Поэтому в любом случае периодически туда возвращаюсь, навещаю свою бабушку. А в Москву мы приехали, когда мне было четыре года. Моя семья приняла это решение во благо детям. И не ошиблась, за этот период времени Москва стала большой частью моей жизни, опорной точкой, где действительно добиваюсь высот и по сей день. И надеюсь, что буду покорять новые вершины и дальше.

Если говорить о моей биографии, то профессионально танцую с шести лет. Начинала со школы- студии «Тодес» Аллы Духовой. Но потом лет в десять-одиннадцать приняла решение (Уже тогда я была взрослой дамочкой), что мне нужно развиваться дальше, уходить из «Тодеса» и заниматься другими направлениями, понимая, что могу больше. Поэтому ушла из коллектива Аллы Духовой, хотя меня хотели оставить, так как была солисткой. И тогда случился проект «Большие танцы» на телеканале «Россия».

Я стала первым ребенком, который принимал участие в этом шоу, в соответствии с правилами проекта, возраст участников должен быть не менее 14 лет. Тогда уже начала ставить номер вместе с командой, на меня шили костюмы. Но позже, к родителям подошел продюсер и сказал, что, к сожалению, участие Александры невозможно из-за возрастных ограничений. Это был удар для меня.

Все-таки рассчитывала, что в моей жизни начинается новый активный творческий этап. Однако все, что ни происходит, происходит к лучшему. На проекте сошлась с важным человеком в моей жизни – танцором и хореографом Анжеликой Стич, которая широко известна в мире танца. Она стала для меня некой танцевальная мамой, благодаря которой я познакомилась со стилем Vogue. На данный момент это мой основной стиль и благодаря ему стала трехкратной чемпионкой мира.

Затем случился проект «Танцы». Это тоже был долгий, тернистый путь. Не все получалось сразу. Меня не допустили на прекастинг, опять же из-за возраста. После чего поехала в лагерь этого проекта и уже там заявила о себе. На меня обратили внимание хореографы, и наставник шоу Мигель лично попросил приехать в Москву на кастинг попробовать свои силы и взял меня в команду. Дальше зрители уже все видели. Это можно было наблюдать на протяжении всего телешоу. Я дошла до полуфинала, став первым тинейджером, ради которого нарушили правила.

Параллельно этому всему в моей жизни начала развиваться история с кинематографом. Но более активно стала заниматься им немного позже. Евгений Кравченко искал девочку для своего короткометражного дипломного фильма, которая должна была профессионально танцевать, и отражать все нужные эмоции. Я пошла на пробы, после которых произошло некое затишье, никто ничего не знал. Думала, что вот-вот должно прийти решение, и наконец мне все-таки перезвонили, сказали: «Саша, мы утверждаем тебя в фильм».

Это была роль глухонемой девочки, которая пытается учиться танцевать. Так начался мой большой путь в кино. И потом уже пошли другие проекты, такие, как сериал «Погнали». Недавно вышел важный для меня фильм «Чиновник», сериалы «Учителя», «Хрустальный». В общем, потихонечку все это начало развиваться таким образом, и сегодня мой приоритет на самом деле нацелен на театр и кино.

Но танцы, конечно, не бросила, потому что это невозможно. Это огромная часть моей жизни. Использую накопленный опыт в рамках кино, многие сценаристы прописывают для моих персонажей танцевальные способности, например, как это было в сериале «Погнали», где изначально моя героиня Даша не должна была танцевать, но сценарист Влад Длянчев прописал ей такую возможность, и в одной из финальных серий она исполнила танец, удачно вписавшийся в сюжет сериала. Было очень приятно, что мои навыки используют таким образом.

— Расскажите о родителях…

-Как они меня воспитывали? Прекрасно, это моя истинная благодарность и отрада. Мои родители поддерживают меня во всем. Мама Елена — все-таки больше, поскольку она достаточно творческая персона. Например, она нередко шила мне костюмы для танцевальных фестивалей. Мама действительно всегда вкладывается и в меня, и мою сестру. Моя одиннадцатилетняя сестра Слава Киселева — тоже актриса и уже успешно делает большие шаги в кино и работает в театре.

А папа, директор компании, он помогает с точки зрения какого-то опорного мнения — более строгого, критического и консервативного. Поэтому папа — мой лучший друг и критик. И если нужно что-то спросить и получить честное мнение, всегда звоню папе, обращаюсь к нему и точно понимаю, что он даст честный ответ. Мама, конечно тоже, но мама есть мама. Это что-то более теплое, всеобъемлющее.

Всегда говорю родителям огромное «спасибо», потому что такое понимание бывает крайне редко, но у меня оно есть. И я это ценю и пытаюсь максимально развивать.

— А как в вашей жизни появился «Тодес»?

— Когда мы переехали в Москву, в ее северный район, маме нужно было куда-то отдавать свое дитя, чтобы оно тратило энергию. Собственно, выбор пал на танцы, потому что «Тодес» был ближе всего. Когда пришла туда на первое занятие, оно мне совершенно не понравилось. По правде говоря, я была всегда взрослой и осознанной.

Но мама настояла, что нужно продолжить, потому что все видели, что у меня получается. И она не ошиблась. И дальше, мое и мамино желание совпали. Такое тоже случается редко, потому что родители чаще воплощают свои амбиции молодости через детей. Но так получилось, что я искренне полюбила танцы и взяла все в свои руки, в свои возжи. И оно начало получаться.

— Почему вы ушли из «Тодеса»?

-Потому что почувствовала, что нужно развиваться дальше. Все те, кто занимаются в этом коллективе, прекрасно знают, что это великолепная база. Тебе дают базовые навыки, понимание того, что такое танец, но не углубляются ни в стили, ни в направления, ни в постановки. Вы делаете примерно то же самое каждый год, выступаете на сцене, соревнуетесь между собой, между участниками Школы-студии «Тодес».

Я понимала, что это все не для меня. Если хочу стать действительно большим профессионалом, то стоит принять решение об уходе. Еще раз повторюсь, оно было достаточно болезненным, потому что была солисткой в группе. На мне держались все постановки. Но, тем не менее, если не принять рискованное решение, то позже не будешь пить шампанское и праздновать успешную жизнь.

— Жалели?

— Нет, конечно, нет. О чем жалеть? Жизнь так сложилась, что сейчас уже совершенно другие приоритеты — более глобальные, мировые, в этом плане я Наполеон, который с помощью своего творчества планирует захватить мир и большое пространство.

— Где вы учились?

-Сейчас учусь и совмещаю два заочных высших образования: это Институт кино и телевидения, факультет журналистики и ГИТИС. Я приняла это решение, потому что, помимо актерского, всегда хотела получить еще одно дополнительное образование. К тому же уже начала активно сниматься в кино. А для многих актеров не секрет, что большинство мастеров в театральных вузах запрещает своим подопечным, студентам сниматься. Для меня это не очень приемлемо, потому что отсутствие возможности получения практического опыта, приводит к ситуации с которой сталкиваются многие, когда ты выходишь после театрального вуза и ищешь работу, хотя прошло уже четыре года самого активного съемочного возраста.

Да 17-25 лет — это как раз-таки самый важный момент для актера, когда нужно набирать базу. Поэтому понимала, что если иду в театральное училище, то только на заочку, чтобы совмещать учебу и работу. Мне нужна база, с которой могу двигаться дальше, потому что я человек разносторонний и явно не остановлюсь только на этом.

Возможно, в будущем выберу режиссуру и телевидение, поэтому и пошла на журналиста. Сначала поступила на журфак, а уж потом — в ГИТИС, в мастерскую к Сергею Анатольевичу Голомазову. Наш мастер с большим пониманием относится к своим студентам, у нас набрался очень хороший курс профессионалов и многих ребят, из тех, кто учится со мной зрители уже хорошо знают. Я счастлива, что у меня такие коллеги, однокурсники и такой мастер.

— Расскажите, пожалуйста, о своей героине в новом сериале «Сестры», который недавно стартовал на канале СТС

— Яна — достаточно безбашенная, провинциальная девушка, которая очень быстро принимает решения, практически ни о чем не задумываясь. Вот что ей сейчас пришло в голову, то она и сделает. На площадке в основном работала с Линой Миримской. У нас хорошие приятельские отношения. Мы поддерживаем друг-друга в социальных сетях.

По сюжету сериала Яна — это подруга персонажа Лины Миримской, и у них один объект обожания. Естественно, это всегда сложно. Когда девушки делят одного мужчину, между ними идет некая борьба. И кто победит, неизвестно. А если вам все же интересно, то предлагаю посмотреть сериал «Сестры».

С режиссером Ильей Силаевым мы поняли друг-друга ещё на пробах, а потом как-то все завертелось, закрутилось и достаточно быстро пришло решение о том, что меня утвердили, и что буду исполнять роль этой героини.

— В сериале поднимается тема равенства полов. Вас когда-нибудь волновал этот вопрос?

-Честно, не могу сказать, что он меня сильно волновал, сейчас этот вопрос немножко окутан незаслуженным вниманием. Для меня в первую очередь важно воспитание, чтобы все-таки мужчина оставался мужчиной, а женщина была дамой и леди во всех своих решениях. Это некая природная гармония.

Что касается дискриминации по гендерному признаку на рабочем месте, то эта тема заслуживает отдельного внимания. Считаю, что никого ни в коем случае нельзя ни подавлять, ни ущемлять. И если дело касается пола, то здесь не стоит ставить никакого вопроса о том, кто хуже или лучше.

Существует огромное количество случаев и примеров, когда и женщина, и мужчина работают наравне. Возможно, дискриминация коснулась тех сфер, где не так часто встретишь женщин, — пожарных или полицейских. Но наши прекрасные дамы добиваются своего и показывают, что они могут работать с мужчинами наравне.

Поэтому мне этот вопрос не до конца близок. Я работаю в такой среде, где и мужчины, и женщины могут полноправно добиваться успеха в профессии. Но опять-таки, повторюсь, что для меня важно, чтобы мужчина был мужчиной, а женщина – женщиной в своих решениях, принципах, поступках и в жизни вообще.

— Какой съемочный день вам больше всего запомнился?

— Кстати, не упомянула, что моя героиня — байкерша и одевается в соответствующем стиле. Яна хочет быть причастной к некой тусовке байкеров. Ей кажется, что оттуда она может взять что-то полезное для себя, в том числе и найти желаемого мужчину. Вот поэтому самой интересной для меня стала сцена на мотоциклах: исполняла трюк, где приходилось падать и делала это сама. Было очень интересно.

-Вы являетесь трехкратной чемпионкой мира по уличным танцам по версии международного фестиваля Street Star. Как попали на конкурс?

— Это было осознанное желание победить. У меня в целом все в жизни так. Я больше человек результата, нежели процесса. Иногда это грустно, потому что все-таки чаще, принимая решение, в каких проектах мне участвовать и где представлять свой танец, всегда иду от результата, от того, что могу получить от этого места. Поэтому, естественно, когда начала заниматься танцами в стиле Vogue, понимала, что если иду туда, то буду брать все возможное от этого стиля, одерживать важные победы, участвовать в фестивалях, становиться хореографом и идти дальше.

Если не чувствую личного роста, значит, нужно бросать это дело и переключаться на что-то новое. Поэтому осознанно шла на фестиваль Street star, который проходит в Швеции и по сей день. Туда съезжаются танцовщики разных стилей со всех уголков мира, там нет возрастных ограничений.

Сколько мне было лет, когда это случилось? Первую победу одержала в 12 лет. Представляете, в этом возрасте соревновалось наравне со взрослыми и, собственно, выиграла одну из номинаций. Потом поехала туда еще раз на следующий год, тоже выиграла — одержав победу еще в двух номинациях. Таким образом, на сегодняшний день являюсь трехкратной чемпионкой мира по уличным танцам в рамках фестиваля Street Star в Швеции, в Стокгольме.

— Это как своего рода Олимпиада?

-Это слишком громко сказано. В танцах у нас нет такого понятия, как Олимпиада. Существует несколько престижных фестивалей международного формата, хотя, по большому счету, их не так много. Наиболее значимые из них: Street Star в Швеции, Juste Debout во Франции. Туда съезжается танцовщики со всего мира, посмотреть, кто на что способен. Доказывают и показывают свой уровень. Поэтому Олимпиадой это точно назвать нельзя, но это действительно та площадка, куда приезжают сильнейшие танцовщики своего стиля.

— А помните свои ощущения после победы?

— Да, это еще было на день рождения моей мамы — 10 апреля. Тогда и узнала о том, что выиграла. Это была моя первая победа. Естественно, у меня остались прекрасные, невероятные ощущения. То, что действительно мечты сбываются, я добиваюсь своих желанных целей и у меня есть такая возможность.

Это самое прекрасное ощущение, когда ты понимаешь, что то, что ты загадывал и представлял в голове, над чем упорно работал долгое время, конечно, не без помощи близких, сбывается. Поэтому этот момент вспоминаю с огромным счастьем и даже гордостью. За себя и за своих близких.

— Как вас допустили к отбору шоу «Танцы», учитывая, что там существовали возрастные ограничения?

— Перед телевизионным кастингом, который видят все зрители, проходит и предкастинг. Там отбирают танцовщиков, и кого-то уже допускают до эфира, а кого-то – нет. Так вот, я прихожу на такой предкастинг и вижу огромнейшую очередь. А как вы сами понимаете, туда приходят тысячи танцоров в день.

Выходит девушка-администратор и говорит: «Дорогие мои дети, тем, кому нет 16, пожалуйста разворачивайтесь и уходите». Но я же упорный человек и естественно, что этого не сделала. Отстояла всю эту очередь, заполнила анкету и начала разминаться. Прошло уже часа три, уже была разогрета. Подошла к залу, где сидят хореографы, открылась дверь и оттуда вышла все та же девушка-администратор.

Помню, она посмотрела мне в глаза и сказала: «Александра, ну, очевидно же вам нет 16, поэтому, пожалуйста, уважайте нас, наше время, разворачивайтесь и уходите». А я ответила: «Да как так? Столько времени здесь простояла. Дайте мне просто станцевать, и я уйду, это займет буквально минутку». «Нет!», — твердо ответила администраторша.

Она была чересчур настойчива и собственно, у меня не получилось показать свой уровень. Но еще раз повторюсь что я упорная. Поэтому пошла туда и на второй день, надеясь, что будет другая девушка. Но увы, потерпела фиаско. Я увидела ту же самую девушку. Естественно, она меня узнала, сказала, что: «Вы очень настойчивы и не сомневаемся, что и талантливы. Но все-таки танцовщиков тысячи и тратить свое время напрасно просто нет возможности. Если каждый будет пытаться, биться, что из этого получится?»

«Ну ладно, значит не Судьба», — подумала тогда. Но на тот момент уже шел третий сезон проекта. Я понимала, что первый, второй, третий сезон зрители еще будут смотреть, а вот в четвертом-пятом рейтинги уже падают. Конечно, мне хотелось бы участвовать в рейтинговом шоу. Поэтому подумала: «Увы, значит не Судьба, потому что неизвестно, пойду ли на следующий сезон или нет, будет он или нет» и просто отпустила эту мысль. А потом в социальной сети ВКонтакте, в рамках паблика «Школа «Про танцы» поместили объявление, что у них стартует большой танцевальный лагерь в Сочи.

Там принимает участие Мигель и команда его хореографов, которые ищут видео талантливых детей и не только. Чтобы дать людям возможность бесплатной поездки в этот лагерь, а уже там – попробовать заявить о себе и получить возможность поучаствовать в шоу. То есть, это такое «вилами по воде», но, тем не менее, это хоть какой-то шанс.

Естественно, я отправила свое видео и в какой-то момент забыла о нем. Как сейчас помню, прилетаю с фестиваля «Кинотавр», куда мы ездили с полнометражным фильмом Оксаны Карас «Хороший мальчик». И вот прям в аэропорту, включаю телефон после авиарежима. Вижу, что летят поздравления и думаю про себя: «Так, может быть, у меня в ВКонтакте стоит уведомление о моем дне рождения. Почему вдруг меня поздравляют?»

Прошло уже около двух недель или даже месяц, и вдруг понимаю, что выиграла эту бесплатную поездку. Наставник шоу Мигель отобрал мое видео, как самое лучшее. После этого приезжаю в этот лагерь, начинаю заявлять о себе, выходить на батлах, активно посещать мастер- классы.

Меня замечают продюсеры. Позже, в конце лагерного сезона объявляют имена тех людей, которые получают возможность участвовать в телевизионном кастинге шоу «Танцы». И одно из имен было мое. А дальше уже прилетаю в Москву, готовлю номер, ставлю себе хореографию, выхожу на сцену на телевизионном кастинге. А как эта история развивалась, можно посмотреть в самом проекте.

— Как складывались ваши отношения с наставником проекта Мигелем?

-Хорошо. Мы товарищи и по сей день. Год назад Мигель писал сценарий большого кино-танцевального шоу, хотел делать некий российский «Шаг вперед», пока этот проект в заморозке. Естественно, и меня туда позвал. И если эта идея будет воплощаться, надеюсь буду в команде этого проекта.

В общем, мы с Мигелем всегда были на одной волне. Очень благодарна, потому что, он протянул мне руку помощи. Так как среди тысяч детей он выбрал меня и помог моему таланту проявиться. Очень важно благодарить и ценить тех людей, которые помогают тебе двигаться дальше. Поэтому Мигель – мой наставник и друг. Есть и будет в моей жизни.

— А что скажете о Егоре Дружинине?

-Мы не особо пересекались, потому что была в команде Мигеля. Но у нас с ним товарищеские уважительные отношения. Тоже периодически где-то все равно встречаемся, просто вопрос в том, что большую часть времени на проекте я проводила с командой Мигеля, его хореографами, поэтому, к сожалению, с Егором Дружининым мы контактировали не так близко.

— Однажды на одной из передач Егор Дружинин сказал, что вы психологически старше его. Как взрастили в себе зрелость?

— Ну, мне кажется, что взрастить ее точно невозможно. Это совокупность событий и факторов. Детство я проводила с людьми старше меня на пять-десять лет. Да и сейчас мои близкие друзья — это люди, которые гораздо старше. Конечно, окружение сильно влияет на человека. Ну и безусловно, воспитание. Мои родители прививали мне определенные важные привычки, от которых отталкивалась и принимала решения.

— Какой номер в шоу «Танцы» стал для вас самым сложным?

-Да, если честно, все были непростые, потому что это большая эмоциональная нагрузка. Для меня, тогда еще ребенка, все это было дико сложно. Но, наверное, все-таки, contemporary. Этот номер в начале шоу дался мне тяжелее всего, так как это не близкий мне стиль. С его основой была знакома хуже всего, но, тем не менее, я справилась. И мне, правда, удалось показать эффектный номер. Здесь вопрос состоит в том, над чем приходилось работать больше. С теми направлениями, над которыми работала на проекте меньше всего, естественно, было сложнее.

— А были номера, за которые стыдно?

— Слава Богу — нет. Я всегда стараюсь делать свою работу достойно, и, если мне за что-то стыдно, то это чувствую сразу. У меня хорошо развита интуиция, и мои действия зависят от конкретного момента. Также сегодня отталкиваюсь в выборе сценария и ролей. И если не могу повлиять на процесс, то честно признаюсь себе в этом.

Понятно, что проект — эта работа огромного штата людей, и ты практически никак не влияешь на общую картинку происходящего: от тебя зависит примерно 10 %. Поэтому все зависящее от меня, делаю достойно, а дальше, увы, мы не можем на все повлиять. Так что моменты стыда случаются редко. Выбор идет от сердца, и я стараюсь быть честной с собой.

— Что из себя представляет стиль Vogue?

— Можно посмотреть документальный фильм «Париж в огне», в оригинале — «Paris in burning», в котором показывается история стиля и его происхождение. А если вкратце, это 60-е годы, Нью-Йорк, Гарлем, тюрьмы. В этом городе собирались представители нетрадиционной ориентации, чтобы показывать себя, свое естество, не бояться и ломать стереотипы, от этого все и пошло. Изначально это были просто красивые статичные позы. Танцоры листали журналы, в частности, знаменитый «Vogue».

Существует байка, что именно от этого и пошло название стиля, но нет, Vogue – это, скорее, некое внутреннее состояние. И еще раз повторюсь, — это позы. В «воге» выделяется подстиль — это «old way», c английского – «старый путь». Старый путь начинался с поз, когда люди просто красиво позировали в такт музыке.

В частности, акцент делался и на руки. Это было что-то около лица, вот так (показывает на видео), а уже потом постепенно стиль стал развиваться. Туда начали приходить гимнастки, которые значительно обогатили пластику стиля. И так появился полноценный танец. Поэтому, на пальцах это можно объяснить так, но нужно смотреть видео, углубляться в стиль, ведь его история очень богатая.

— Какие фильмы со своим участием вы бы порекомендовали зрителям?

— Недавно вышел полнометражный художественный фильм «Чиновник» режиссера Владимира Моташнева. Это интересная история про владельца компании, который делает все для победы в тендере. А для этого нужно, чтобы вечер с определенным чиновником прошел на все 100. И мой персонаж в этом фильме – то звено, что рушит все, и благодаря этому фильм начинает обретать новые краски. Его можно посмотреть на платформах «Premier», «Ivi», «Wink».

Это очень важная для меня работа. Мне кажется, учитывая повестку дня, это очень актуальная тема. Поэтому рекомендую провести вечер за просмотром фильма «Чиновник».

— А как вы готовились к роли глухонемой девушки в фильме «Танец тишины»?

— Этот короткометражный фильм снимался очень давно. Мы с режиссером Евгением Кравченко проводили большую конспектную работу. Выписывали важные моменты, сложности жизни глухонемых. Я даже учила какие-то навыки общения на языке жестов. И, конечно, в моей голове что-то осталось. Это очень трудно, когда ты работаешь в кадре и не можешь ничего сказать. Тебе нужно показывать внутреннее состояние героини исключительно глазами, мимикой и психофизикой.

Очень благодарна Евгению Кравченко за то, что он вложился в меня и мы сделали эту работу именно такой. Даже сейчас пересматривая ее, считаю, что это хороший, достойный короткий метр. Кстати, фильм доступен на YouTube и его можно посмотреть.

— Сериал «Погнали» с вашим участием рассказывает о семье, которая на своем автомобиле колесит по просторам нашей Родины. А вы сами любите путешествовать?

-Да, но, к сожалению, в последнее время крайне редко удается это делать, учитывая нашу сегодняшнюю политическую повестку и коронавирус.

— В сериале свою последнюю роль сыграл Децл. Познакомились ли вы с ним?

— Да. Он играл названного папу моей героини Даши. У нас с ним был один съемочный день, и на площадке поняла, что Кирилл Толмацкий – человек широкой души. В тот момент действительно думала только о том, что испытываю уважение за его вклад в нашу музыкальную культуру, ведь песни Децла, мне кажется, знают даже те, кто не догадывается об этом. И поэтому очень приятно, что мы сработались с ним.

— Подружились ли с кем-то из представителей съемочной группы?

-Да, по сей день общаюсь со своим самым ближайшим партнером по сериалу – актером Артемом Фадеевым. Он сыграл будущего возлюбленного моей героини Даши. Да, вообще у нас сложился приятный коллектив актеров. Мы всегда были вместе, рядом. Во-первых, у нас был актерский коуч, который помогал работать в кадре, разбирать какие-то тонкие моменты роли, отвечать на вопросы, искать важные ответы. Благодаря коучу мы прибегали к разным совместным тренингам, поэтому больше узнавали друг друга.

Кстати, сначала мы снимали пилотную версию сериала, и в общей сложности на воплощение сериала ушло около трех лет. Представляете, от момента съемок до премьеры прошло три года моей жизни. Это важные этапы, за время которых мы очень сильно сплотились.

Конечно, не удается общаться со всеми, ведь пути у каждого складываются по-разному. Однако с Артемом мы продолжаем поддерживать друг друга как коллеги, поэтому, Тема, если ты будешь это смотреть, передаю тебе привет.

— Есть ли у вас что-то общее с вашей героиней в фильме «Чиновник»?

— Могу сказать так, и это моя искренняя актерская позиция, что с каждым героем у актера будет автоматическое совпадение, потому что играть полностью другого человека невозможно. Когда тебе дают какого-то персонажа, ты начинаешь его присваивать.

Как это происходит? Ты просто вспоминаешь свои привычки, которые можешь вложить в жизнь другого человека. Естественно это уже часть тебя. Поэтому большая часть характера Аи — это и часть моего характера тоже. Но, конечно, у нас разный образ жизни.

Ая — достаточно смелая во всем: и в личной жизни, и в принятии решений, да и в провокации. Пока существует цель, она может вести себя очень провокационно и эпатажно. В этом плане я чуть-чуть скромнее, делаю ставку на уверенность и настойчивость, но не на эпатаж.

А так, конечно, все мои героини чем-то на меня похожи. И как мне кажется, по-другому органично выстроить роль, практически невозможно. Ты отталкиваешься от себя, а потом уже докручиваешь какие-то личные черты характера в совершенно другую сторону. Поэтому любой персонаж, которого мы видим на экране, — это актер в определенный момент жизни.

— По сюжету картины главный герой, преследующий свои цели, планирует задобрить чиновника вкусной едой и красивыми девушками. В связи с этим вопрос: как вы относитесь к девушкам, которые занимаются эскортом?

-Чтобы у читателя, не видевшего фильм, не возникало каких-то ассоциаций, скажу, что Ая — танцовщица стриптиза и не связана со сферой эскорта. И было бы странно, если бы ответила, что положительно. Дело ведь не в озвучивании штампов. Мол, девушка занимается эскортом, и это плохо. Это более глобальная проблема. Это, как правило, девушки, у которых есть внутренние травмы, над которыми важно работать, возможно, с помощью психолога.

А быть может и не нужно работать, потому что каждый проживает то, что им нужно прожить. В этом плане я фаталист. Но явно в такую сферу идут не от хорошей жизни, а из-за какой-то внутренней неустроенности.

— Что было самым сложным на съемках сериала «Хрустальный»?

— Сериал «Хрустальный» — это действительно одна из важных и любимых моих работ. В этом году сериал вообще побил все рекорды по просмотрам. Недавно он транслировался на Первом канале. Считаю, что это очень достойная российская работа, и счастлива не потому, что там определенная роль, а потому что это важный сценарий, который меняет судьбы и мысли людей. Это тяжелая психологическая история.

Сложным здесь было все, потому что у моей героини – Кати Сказки – очень драматичная судьба. Будем говорить откровенно. Она пережила психологическое и физическое насилие, что в корне изменило ее жизнь.

Я играю Катю в подростковом возрасте, а вот роль взрослой Кати исполняет актриса Дарья Екамасова. Мы с ней дружим, и кстати Дарья, поддерживала меня еще во время моего поступления в ГИТИС, что мне было ценно и важно. Давала советы, потому что как раз снималась в «Хрустальном» во время своего поступления.

Смотря сериал «Хрустальный», зрители могут поразмышлять над тем, как люди выходят из таких тяжелых ситуаций. И выходят ли из них вообще? Есть ли свет в конце туннеля вот такой трагичной судьбы?

В работе над персонажем анализировала много нюансов, занималась поисками ответов на важные вопросы. Потому что мы как раз снимали ту самую сцену насилия. Конечно, это всегда трудно — отойти от пережитого в кадре и включиться только профессионально во всю эту часть. Это практически невозможно. В любом случае ты тоже подключаешься в этот момент, поэтому — это трудоемкая драматическая работа каждого. Поэтому посмотреть этот сериал стоит.

— Как у вас складывались отношения с Антоном Васильевым?

— Положительно. Правда мы пересекались совсем немного. Потому что играю героиню в детстве, а у нее было много совместных съемочных дней. Могу только сказать, что Антон Васильев — большой артист. К сожалению, сейчас в сфере кино нечасто встретишь примеры, когда человек подходит к своей роли настолько профессионально, что знает сценарий и все реплики персонажа «от и до».

Такая вовлеченность в материал – норма для достойной работы актера в кадре. Но, к сожалению, часто отходим от этой нормы, а на площадке встречаем совсем другое.

В фильме очень лихо закручена детективная история, которая без сомнения вызывает интерес, что же будет дальше.

А вообще, эта история, по сути, — про каждого из нас. Мне кажется, что всегда выстреливают только те работы, которые близки каждому. Проблемы, о которых знает каждый. Когда это не что-то далекое, а то, что нам действительно близко. Мы все очень уязвимы, когда речь идет о фундаментальных проблемах, поэтому людей цепляет: такой честный разговор о сегодняшних бедах и не только.

— Давайте поговорим о вашей личной жизни.

— Крайне редко говорю на эту тему. Не считаю это нужным. Но на сегодняшний момент могу сказать, что мое сердце свободно. А вот более подробно обсуждать личное точно не стоит, потому что считаю, что, если люди счастливы, то они счастливы друг с другом. И больше никто не может быть к этому причастен.

— Мечтаете выйти замуж?

— Такой четкой мечты точно нет, в первую очередь думаю о карьере. Считаю, что в моем возрасте это норма, тем более сейчас, учитывая ценности и приоритеты поколения — в этом плане немножко сдвинулись. Сейчас вижу тенденцию, что молодежь все-таки больше думает о карьере, самореализации, а уже потом о семье.

И уверена, что это правильно, ведь когда ты достиг чего-то весомого, имеешь статус, опыт и понимание кто ты в этой жизни, потом гораздо проще идти вместе с партнером и уже дальше создавать семью. В таком случае, тебе есть что подарить этому миру дальше. То есть, это некий новый этап, который сможешь достойно пройти, когда уже нажил что-то личное.

— Какой у вас рост и вес?

— Ну, я высокая дама. Рост — метр 77, вес всегда варьируется по-разному, но в пределах 60-65 килограммов. Конечно, вес — это важная тема для меня, потому что всю жизнь танцую, работаю в кадре, и, конечно, держать себя в форме важно. Но никогда не опираюсь на вес, а только на объемы. Думаю, что девочки поймут меня.

Важен рацион питания, физическая форма, состояние, параметры, качество тела и кожи — это гораздо важнее, чем вес. Поэтому и не люблю отвечать на такие вопросы. Человек с одним и тем же весом и ростом может выглядеть совершенно по-разному.

— Как вам удается поддерживать хорошую форму?

-Считаю, что нужно пить воду. Вода очень помогает. И конечно, каждый день стараюсь делать физические упражнения: стоять в планке, например.

Такой лайфхак от меня: если нет времени делать что-то сложное, то просто сделал планку и уже совершил хотя бы что-то полезное для тела.

Ну, и надо себя ограничивать в питании, стараться не есть то, что не полезно. И не потому что это повредит тебе и твоей фигуре, а потому что это просто вредно для здоровья. Вот если смотреть на питание с такой точки зрения, то отношение к еде сильно изменится. Когда ты не ешь сахар не потому, что это прибавит тебе килограммы, а потому что это вред твоему здоровью. И если ты опираешься на это в своем решении, то жизнь сильно меняется.

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Александра Киселева. Фото: личный архив

— В Интернете есть запрос о ваших фото в купальнике, которые можно найти в Сети…

-В купальнике, по-моему, нет, но у меня большое количество моих кинообразов, где я в чем-то открытом. Просто образ обязывает! Например, моя героиня Ая в фильме «Чиновник» — это гоу-гоу танцовщица, и танцует она в соответствующем виде. В этом плане у меня нет табу. Потому что мое тело — это инструмент в моей профессии. А так, чтобы просто выставить фото в купальнике, – это немножко просто не мой формат и все.

Ни в коем случае не отрицаю м не презираю это желание. Просто это не я, не моя органика, не мой смысл и посыл. Но если такое фото — в рамках какого-то оправданного художественного образа или моих мыслей, которыми делюсь, то да, такие снимки можно найти.

— А если бы вам предложили фотосессию для модного мужского журнала…

— Честно, не знаю, вот, когда предложат, тогда и будем решать. Для меня все должно быть максимально оправдано, должен сложиться момент. Я должна понять, что этим самым буду нести цель. Просто так – вряд ли, потому что лично мне это будет не очень интересно, и не потому, что это плохо или как-то легкомысленно.

Просто привыкла за всем, что делаю, видеть посыл. И если предложение покажется мне интересным, то не отрицаю, что такое может быть. Но все зависит от обстоятельств.

— В Гугле спрашивают, сколько вам лет.

-На данный момент мне 19 лет. Сейчас я счастлива. И только в таком состоянии можно двигаться дальше и дарить зрителям тепло

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Александра Киселева. Фото: личный архив

— Какими проектами порадуете зрителей в ближайшее время?

— Из ближайших — планируется премьера фильма «Марш утренней зари» Романа Качанова, известного по картинам «ДМБ» и «Даун Хаус». После долгого перерыва он снял фильм про 1997 год. У меня там интересная роль и история. В фильме принимает участие большой состав мэтров. Фильм выйдет зимой этого года, во всяком случае мы будем надеяться на это, потому что ситуация с прокатом сильно меняется.

Кроме того, сейчас у меня идут съемки в трех проектах, о которых, к сожалению, рассказывать пока нельзя. Единственное, могу сказать, — что это роли в социальной-драматических сериалах. И героини тоже будут именно такие: с травмами, своими поражениями и победами. Поэтому рада, что такие сценарии набирают обороты.

А еще совместно с моей коллегой по цеху Терезой Диуро, с которой вместе снимались в проектах «Чиновник» и «Марш утренней зари», — пишем свой сценарий. Это история четырех девушек, которых связывает одно трагичное событие. Мы будем стараться, чтобы эта история однажды вышла в свет.

И как уже говорила выше, не собираюсь останавливаться только на актерском поприще. Дальше планирую реализовать режиссерские, быть может, продюсеркие амбиции. Да, на это нужно время, много времени, чтобы история от написания сценария дошла до зрителя, но важно продолжать много работать.

Ведь если ничего не делать, то не будет практически никаких шансов воплотить свою мечту в жизнь.

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