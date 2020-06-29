Переломы, танцы, гонки и последняя роль Децла: заглянем за кулисы сериала «Погнали» на СТС

В интервью Teleprpgramma.pro актеры сериала рассказали о сложностях работы над ролью и случаях на съемочной площадке. Фильм выйдет на экраны 6 июля.

На телеканале СТС стартует новая многосерийная приключенческая комедия «Погнали» в жанре road-movie, рассказывающая о семье Осиных, которая отправляется на автомобиле из Красноярска в Минск.

Цель такого автопробега – попасть на конкурс народной песни, где принимает участие младшая дочь семейства Варя. Девочка решительно настроена на победу.

К семье Осиных присоединяется и Даша, которая едет в Москву, чтобы увидеться с любимым исполнителем Децлом.

Однажды ее мать призналась, что рэпер является ее отцом…И девушка во что бы то ни стало должна с ним увидеться.

Незадолго до своего ухода Кирилл Толмацкий (настоящее имя музыканта) сыграл в фильме самого себя.

«Когда мне дают играть камео, я просто пробегаю по тексту глазами. А вот если браться за другой образ, то здесь, конечно, нужно тренироваться», — пояснил тогда Децл.

Певец признался, что когда-нибудь хотел бы сыграть и главную роль. Музыкант, кстати, и сам мечтал занять режиссерское кресло, писал разные сценарии. И планировал воплотить свою мечту в жизнь.

К сожалению, судьба распорядилась иначе. В 35 лет у Децла остановилось сердце.

В сериале также заняты такие звездные актеры, как Ольга Медынич, Михаил Трухин, Ирина Пегова, Дмитрий Лысенков, Сергей Епишев и многие другие артисты.

«Жигуленок» и большие запасы продуктов Ольги Медынич

Героиня Ольги Медынич Алла – мама четырех детей. Ольга, воспитывающая одного ребенка, признается, что не представляет, как Алла управляется с четырьмя детьми. Самой же актрисе во всем помогает мама.

Также Ольга призналась, что ни за что бы не решилась на подобное путешествие, поскольку очень ценит комфортные условия. А вот в ее детстве это было целое приключение.

Семья Ольги на старом «Жигуленке» отправлялась из Северодвинска в Украину, где жила ее бабушка. Причем, по дороге машина неоднократно ломалась.

Поскольку тогда на придорожных трассах практически не было магазинов, семейство запасалось продуктами на несколько дней вперед. Еду грели на небольших переносных конфорках.

Но кто в детстве не обращает внимания на подобные неудобства?!

«У него там не открытый перелом»

Дмитрий Лысенков играет брата Эдика – Витю Вялого.

По сюжету герой Дмитрия догоняет семью Осиных на машине, потому что должен передать брату важную посылку. И сделать это как можно скорее, поскольку за ним гонятся бандиты.

Сам Дмитрий практически не путешествует на автомобиле, он не очень любит этот вид транспорта. Предпочитает поезд и самолет.

И, кстати, передвигается по Москве на метро, надвинув на себя темные очки. Но автомобиль все же иногда использует: ездит на дачу вместе с женой и детьми.

Что же касается героя Лысенкова, Вити Вялого, он до сих пор живет в блатной романтике 90-х годов. Он бы и хотел бы влиться в определенные криминальные круги, но по своей натуре является очень безобидным человеком.

К тому же постоянно попадает в какие-то передряги, например, ломает ногу.

«Режиссер придумал два варианта. В первом моему персонажу сломал ногу сосед, во втором – ее переехал на машине брат. Он просто неудачник», — смеется Лысенков.

Самому Дмитрию приходилось сниматься с односторонним гипсом. Его накладывают, а потом обматывают специальными маскирующими бинтами, чтобы возникало ощущение цельности.

Такой гипс чуть мягче настоящего, шутит Лысенков. Актер провел практически весь съемочный период с забинтованной ногой!

«Я реально все время скакал на негнущейся ноге. Гипс не снимался даже на время обеда, потому что его долго «причекрыживать» обратно. В этом заключалось и основное неудобство исполнения этой роли», — комментирует Дмитрий Лысенков.

Александра Киселева: «Верю, что идеи Децла воплотят в жизнь его близкие»

А вот роль Даши – подруги сына Эдика, исполнила известная актриса и танцовщица Александра Киселева.

Именно причастность Киселевой к искусству Терпсихоры во многом повлияло на то, что сценаристы наделили ее героиню хореографическими талантами. Не случайно в картине есть эпизод, когда Даша демонстрирует свои танцевальные навыки.

Съемочная группа успела побывать в Краснодарском крае, в Адыгее, в Ростове, в Новороссийске и еще ряде городов.

По словам Александры, команда была нацелена на результат и работала очень слаженно, относилась с большой теплотой к проекту и его участникам. Однажды киногруппа преподнесла актрисе сюрприз, приуроченный к ее 16-летию.

«Это было 29 сентября. Мы снимали ночью в лесу. Шел привычный рабочий процесс. И вдруг все резко остановилось. Торжественно выносится торт, подарок, и меня поздравляют с днем рождения! Это было очень ценно для меня. Такие трепетные моменты, конечно, остаются в памяти надолго, — признается Александра. Но одним из самых волнующих моментов для Александры стала именно встреча с Децлом, который, как уже говорилось, играет предполагаемого отца ее героини. «Конечно, Децл – это целая эпоха в музыке. Любимый певец определенного поколения, — пояснила Александра Киселева. — Для меня Кирилл Толмацкий – талантливый музыкант и человек со всеобъемлющей душой. У нас с ним был только один съемочный день. И я помню, как рэпер был спокоен и расслаблен, поскольку играл самого себя. Он делился с нами своими творческими планами. Я верю в то, что идеи музыканта воплотят в жизнь его близкие и поклонники творчества».

— Вернемся к вам. Нарушил ли карантин ваши творческие планы? Быть может, из-за пандемии остановились съемки фильмов с вашим участием?

— Да, было несколько проектов, которые остановились, но пока не могу делиться полноценной информацией. Скоро работа возобновится снова. И я надеюсь, что зритель сможет оценить наши усилия. А так, во время карантина я старалась максимально продуктивно использовать свободное время: занималась английским языком, спортом, уделяла внимание своему питанию и внутреннему наполнению, так как самоизоляция дала возможность замедлить темп своей жизни и оценить привычные вещи с новой стороны. И самое важное, что артисты пережили на карантине, — это самопробы. Это частая практика, когда ты записываешь самостоятельные пробы под определенные проекты. Также случались онлайн-встречи с режиссерами, которые можно назвать очень тонким и интересным процессом. Я думаю, этот опыт станет частью киноиндустрии.

— Вы не думали о том, что сериал «Погнали» будут сравнивать с американским фильмом «Маленькая мисс счастье», по сюжету которого семья также едет вместе с дочкой на шоу талантов?