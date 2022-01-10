«У нас с Мишей получился очень мощный коннект»: Валя Карнавал стала соведущей Михаила Галустяна в новом шоу СТС

Популярная тиктокерша Валя Карнавал впервые попробует себя в роли ведущей. Звезда соцсетей стала соведущей Михаила Галустяна и Артура Бабича в новом комедийно-игровом шоу на СТС «Не дрогни!».

Премьера программы состоится через неделю, в понедельник, 17 января. Новый проект заменит в эфире экстремальное шоу «Русский ниндзя», финал которого телезрители увидят 10 января.

«Это первое телешоу, где я ведущая, — поделилась Валя Карнавал. — Проект также раскрыл меня как смешную девчонку, которая может посмеяться над собой. А соведущие у меня самые лучшие! У нас с Мишей и Артуром получился очень мощный коннект».

Участникам шоу «Не дрогни!» предстоит продемонстрировать стальной характер и железную выдержку.

Задача – ни в коем случае не испугаться, даже если будет очень страшно. Вызвать чувство страха могут не только свисток или лопнувший шарик, но и ток, стрельба или даже залп огнемета. Каждое вздрагивание приносит герою балл.

Победу одержит тот, кто будет дрожать меньше других.

«Наблюдая за участниками, понимал, как сложно сохранить внутренний дзен, когда тебя со всех сторон пытаются напугать. Меня же испугать очень сложно: я тертый армянский калач с адреналином в крови», — признался Михаил Галустян.

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