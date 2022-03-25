«Загугли звезду»: Алексей Воробьев – как попал в «Деффчонки», почему никого не выбрал в «Холостяке», о закулисье «Страны талантов» и личной жизни

С 18 марта на канале НТВ выходит шоу «Страна талантов», в котором принимают участие самые одаренные музыканты, танцоры, вокалисты, посвятившие свою жизнь народному творчеству. Ведущий проекта Алексей Воробьев также начинал свою карьеру с фольклорного ансамбля. И этот опыт стал для него стартовой площадкой на пути к покорению больших вершин.

Сегодня Алексей Воробьев снимается в голливудских фильмах, готовится запустить собственный режиссерский проект, но при этом не забывает и о российских зрителях. Отечественная аудитория знает его как известного певца, участника «Евровидения», как актера сериалов «Деффчонки», «Тайна кумира» и многих других фильмов, а также как покорителя женских сердец. В свое время пресса писала о его романах с Викторией Дайнеко, Анной Чиповской, Оксаной Акиньшиной, Татьяной Навкой и многими другими знаменитыми красавицами.

Кому сегодня Алексей посвящает свои песни? Продолжил ли он общение с участницами шоу «Холостяк»? И как складываются его отношения с Голливудом?

На эти и другие вопросы Алексей Воробьев ответил в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

— Алексей, давайте поговорим о вашем детстве…

— Я родился в городе Тула, многому там научился и многое оттуда увез, включая самовар, который до сих пор стоит у меня дома. Мои творческие способности стали проявляться довольно рано, музицировать я начал годика в четыре, когда первый раз взял в руки аккордеон. Еще тогда я все время что-то напевал, подбирал музыку на слух, тыкая в клавиши. А поскольку у меня всегда был хороший слух, я сразу услышал, что играю то, что надо.

Самое же яркое проявление творческих способностей произошло, когда мы приобрели магнитофон двухкассетник, где на одной кассете можно было ставить музыку, а на второй — записывать. Что касается записывающей функции, то это был какой-то маленький микрофончик во всей этой системе. Помню, что отец приобрел кассету с песнями из «Трех мушкетеров», и вполне естественно, что я стал фанатом этого фильма. Так вот, я пытался перезаписать этот легендарный шлягер. Не знаю почему, но я был уверен в том, что сейчас выдам фактически студийную запись.

Мне было лет пять, я еще даже не пошел в первый класс, но уже загадил всю кассету папы. Потому что в каждой композиции я подпевал за Боярским и другими артистами. Помните, в строчке «Судьбе шепнем» есть момент, который очень долго держит Арамис. Я попытался переделать его.

И у меня это получилось великолепно, но это была трагедия в жизни папы. Он очень огорчился, потому что нужно было ждать, когда в следующий раз по телевизору покажут этот фильм, чтобы он снова мог записать песни на аудиокассету. После этого меня перестали оставлять дома с магнитофоном и дали в руки аккордеон со словами: «Иди учись и больше не возвращайся».

— Расскажите о Тульском фольклорном ансамбле «Услада», где вы выступали?

— Там началась моя творческая профессиональная карьера уже как певца. Потому что с 6 до 15 лет я был аккордеонистом, выиграл много конкурсов, хотя какие-то не покорились мне. По-разному было. А в возрасте 15 лет я решил петь, о чем я уже неоднократно рассказывал.

Такое решение стало большой трагедией в жизни папы и мамы, выступивших против него. Ни один человек не сказал мне: «Вперед, у тебя все получится». Мать только плакала и говорила, что вместо того, чтобы иметь кусок хлеба в руках и профессию, я буду петь на сцене как бабка. Это дословная цитата. Мама так и сказала: «Народные песни ты будешь петь как бабка!» На что я твердо ответил родителям: «Если вы сейчас запретите мне делать то, что я хочу, и в моей жизни что-то не получится, то именно вы будете виноваты в том, что в судьбе сына что-то пошло не так. А если вы мне позволите сделать личный выбор, то это будет исключительно моя ответственность». В общем, я не оставил им выбора.

Я был достаточно интеллектуальным ребенком, несмотря на то, что всегда очень плохо учился. Но ведь интеллект заключается не в количестве прочитанных книжек, а в умении использовать накопленные знания.

Дальше в моей судьбе появилось музыкальное училище Даргомыжского в Туле, я поступил на специальность «руководитель народного хора». А потом буквально сразу начал работать в филармонии, в фольклорном ансамбле «Услада», с которым мы концертировали по всей Тульской области и за ее пределами.

Мы даже ездили в Канны на автобусе. Хотелось бы сказать, что летели на самолете, но нет. И вот на красной дорожке Каннского фестиваля я пел, танцевал, и как всегда, делал много всего того, чего не делают в фольклорных ансамблях. Например, когда все исполняли народные танцы, я вставал и начинал создавать волну, показывал брейк-данс, потому что мне было весело.

Мои коллеги по ансамблю всегда косо поглядывали на меня за это, не очень любили подобные эксперименты. И только руководитель нашего ансамбля и мой педагог Марина Олеговна Федосеева всегда умилялась и восклицала: «Вот дурной, конечно!», но зрителям нравилось. А значит, я все делал более-менее правильно. Хотя однажды мой метод не сработал.

Помню, мы стоим на сцене в форме казаков и поем гимн. А перед нами настоящие казаки. А там строчки начинаются со слов: «Гей, славяне еще…». Такое первое слово песни, но тут уж ничего не поделать, гимн — надо петь.

Я стою, фуражка в руке, все как надо, но в паузах, когда весь наш ансамбль поет гимн казачества, юный Алексей Владимирович Воробьев позволяет себе вставлять такие штуки:«Еее». А дальше идут строчки: «Еще наша речь наша свободно льется..», а я упорно продолжаю свое: «Еее». На что даже уже руководитель нашего ансамбля поглядывал на меня. Ну, на сцене же невозможно мне дать подзатыльник, что, видимо, всегда и спасало меня. Наверное, поэтому я так люблю сцену. Ведь, чтобы ты там не сделал, тебя уже ничто не остановит. Все уже произошло.

И именно с ансамблем «Услада», как я сказал, я проехал огромное количество городов. Я накопил большой жизненный и творческий опыт и уже начав петь сольно, поехал на разные конкурсы и выиграл их. Например, один из таких конкурсов в Сочи, где в жюри сидел Бедрос Киркоров.

Там я победил, потом поехал на Дельфийские игры в Рязань и взял там золотую медаль. И это было крайне важным пунктом моей жизни, потому что я впервые доказал и родителям, и самому себе, что, наверное, я сделал правильный выбор, что двигаюсь в том направлении, которое не только дарит мне радость, но и приносит деньги, поскольку в тот момент я уже зарабатывал больше, чем отец.

По ночам я работал в трех ресторанах Тулы и исполнял попсовые песни, в том числе из репертуара Димы Билана. Например, я пел «Ночной хулиган», «На берегу неба», но параллельно с этим еще и «Владимирский централ» — это отдельная смешная история. Если бы вы видели меня в 16 лет, то поняли, насколько это смешно. Тогда я носил хохолок, потому что подобные прически вошли в моду, широкие штаны, одежду из секонд-хэнда. А еще я нашивал себе какую-то нашивку на пиджак и мне казалось, что я чертовски модный.

И вот когда ко мне в ресторане подходил такой чувак: «Малой, Владимирский централ», я раз — и минусовочку ставлю. Как раз после исполнения «Ночного хулигана»! Мне казалось, что в 15 лет, я с этим гребешком на голове и в широких штанах, и поющий «Весна опять пришла и лучики тепла…» , по-настоящему познал всю жизнь.

Я отдал бы очень много, чтобы посмотреть на себя тогда со стороны, просто потому, что мне захотелось бы поржать. И вот так я провел два года, обучаясь в Туле, в музыкальном училище. Стоит признаться, каюсь, я все время только работал, я просто прибегал иногда в училище прямо с работы. Мне что-то ставили автоматом и говорили: «Ладно Леша, иди, иди, пой».

— Как у вас складывались отношения с вашим мастером курса Кириллом Серебренниковым в школе-студии МХАТ?

— Великолепно. Просто замечательно, но не всегда. В этом коллективе, где Кирилл Семенович готовил ребят уже для своего будущего театра, я задавал слишком много вопросов. Мне нужно было понять, почему и как все устроено.

Но важно подчеркнуть, что я пришел туда уже как артист, который снимается в кино, в сериалах, причем с большими актерами. А значит, я немного понимал в этой профессии. Но почему-то меня же утверждают на одну роль, на вторую, потом берут в исторический фильм. Когда ребята учились на первом курсе, Евгения Добровольская должна была быть одним из наших мастеров. Так вот, на первом курсе я снимался с Евгенией в одной картине. Поэтому я пришел в школу-студию МХАТ, к Серебренникову за профессией. Мне нужно было понимать механизмы работы актера, делать это не по наитию, как у меня получается, а разобраться самому, копать, искать второй-третий план.

А у нас на курсе, например, был введен предмет» пластика». И я был самым ярым противником пластики, как таковой, потому что не понимал, зачем, вместо того, чтобы сделать еще одно мастерство актера и получать профессию, которую получают все остальные курсы, я по какой-то причине должен существовать с точкой в пространстве, жить, проживать и двигаться к ней. Мне это все не нравилось. Я задавал вопросы и получал на них довольно критичные ответы, мол, «Замолчи, делай!» Но было и очень много хорошего, веселого.

Кирилл Семенович, конечно, — потрясающий профессионал, потому что, когда он приходил и разбирал с нами уже наши отрывки, этюды, которые мы делали, я смотрел на него и думал: «Черт возьми, сколько он всего может увидеть вот в таком маленьком эпизоде, сколько глубины он дает». Он просто говорит: «Вот здесь так, а тут так, здесь подложи вот это, почему здесь пусто, здесь..» и начинает разбирать работу подробнейшим образом.

Понимаешь, что этот человек настолько хорошо, великолепно знает свою работу, что у него очень хочется учиться. Очень хочется видеть ситуацию точно так же, как и он. Потом, спустя два курса обучения я уехал в Соединенные Штаты Америки, потому что подписал музыкальный контракт с Ред Ваном, который на тот момент был самым топовым музыкальным продюсером во всем мире.

Вообще, в моей жизни много неожиданных поворотов, которые трудно сопоставить с реальностью. Друг детства и юношества Ред Вана, с которым они вместе играли в музыкальном бэнде, приезжал с Ларой Фабиан (это был ее менеджер) в Москву на его концерт. И он знал, что Ред Ван, который в этот момент получает «Грэмми» за песни Леди Гаги, собирает свою команду артистов из разных стран.

Так вот, именитый продюсер увидел клип Shout it out с моим участием. Это был саундтрек к фильму «Фобос», в котором, кстати, я тоже снялся, еще не учась в школе-студии МХАТ. Он посмотрел и спросил: «Это русский артист?» А ему ответили: «Да да, снимается, поет, все такое». В общем, он отослал ссылку Ред Вану, который сказал моему менеджеру: «Возможно, мне будет интересно поработать с вашим артистом».

Честно говоря, я не поверил в это. Ну как? Ред Ван, получивший «Грэмми», говорит: «Пойду-ка я с Алексеем Воробьевым поработаю». А то с кем же еще? В итоге мы познакомились, и я уже полетел в Америку, подписывать контракт. Там выяснилось, что он считал, что я умею говорить по-английски, а я ноль, зеро, вообще никакой. Еще одна смешная сцена, представляете?

Я захожу в студию, Hansen Studios, это легендарное место в Лос-Анджелесе, это первая студия Чарли Чаплина, где впоследствии записывались все легенды: Стиви Уандер, Майкл Джексон. Поэтому оно буквально намолено музыкантами. Итак, я захожу в эту студию в полном шоке, а Ред Ван показывает мне песню, которую он делал для Лайнела Ричи и спрашивает у меня: «Ну как?» А я даже не знаю, как выразить свое отношение, поскольку мой словарный запас заканчивается словом: «Ok».

Естественно, впоследствии пришлось потратить какое-то время на изучение языка, просто для того, чтобы вообще приступать к записи, к работе.

В ночь, перед тем, как я должен был поехать утром в студию, в ту самую Hansen Studios, записывать первые несколько песен уже для альбома «Алексей Sparrow», случается небольшая авария. Чуть-чуть помялась моя машина, девушка свернула с дороги и ударила мой автомобиль о камень. Но в этот момент у меня случился инсульт, потому что оторвался тромб. А она на той же машине привезла меня, уже бесчувственного, в больницу, где я очнулся только утром, в полном непонимании, что произошло.

И доктора не понимали ничего в тот момент, никто не понимал. Сначала они думали, что у меня ушиб мозга, что и ударился о торпеду автомобиля, поэтому у меня парализовало полтела, вытекает вода, лицо висит, а рука не двигается. Я снова не помню английский, то есть, все вокруг говорят на нем, а я понимаю, что это либо сон, либо сюр, либо шутка. Я не мог поверить в происходящее. Возникало ощущение, что это все не по-настоящему. Но это было слишком странно для меня, для человека, который в своей жизни выполнял все трюки, сам прыгал с 17 этажа с одной веревкой без страховки. То есть, я прыгал на льду, крутился, вертелся.

Я всю жизнь был спортсменом. И у меня вдруг не двигается рука. Да разве это возможно? Ты хочешь попить водички, а она выливается у тебя изо рта. Но ведь такое не может быть по-настоящему. Авария достаточно сильно отбросила меня назад, разрушила всю мою жизнь к чертовой матери. Все, что я умел, все, что я знал, хотел, думал, что я есть на самом деле, в этот момент перестало существовать ровно, как и большая половина моего мозга с правой стороны. Вот что произошло ровно в тот день, когда я должен был начать записывать свой первый альбом в Америке с Ред Ваном.

— Вы сами пишете песни. Какие из них считаете самыми удачными?

— Я считаю, что такой выбор нужно отдать на откуп зрителям. Мне, естественно, нравятся все. Например, я в восторге от клипа «Подоконник на 6-м». Просто потому что, он чрезвычайно интересно создавался, у меня с ним связаны определенные истории. Он был глубже других.

Если судить по реакции зрителей во всем мире, то, конечно, «Сумасшедшая». Это видео – просто на разрыв. Целое поколение, а то и два, выросло, глядя на него, как на мультфильм у себя на экранах. Понятное дело, что в нем есть какое-то волшебство. Юмор всегда прекрасен, а когда он очень хорошо сыгран, гениально срежиссирован, то понятное дело, что успех обеспечен.

— Что стало для вас самым тяжелым в проекте «Жестокие игры»?

— То, что я не умею проигрывать. Не люблю, не умею и не имею такого таланта. Вот поэтому, когда я прошел финал и соревновался там с олимпийским чемпионом, на последнем испытании, когда я шел быстрее всех, я совершил большую ошибку. Просто из-за того, что я торопился проскочить задание еще быстрее, нужно было нагонять время за моей партнершей. (В каждой команде было два человека). И вот дело подошло к финалу. Все выбыли и остались только я, моя партнерша и олимпийский чемпион со своей.

И у меня один раз сорвалась рука просто потому, что я проскочил момент. Я не был в моменте, я уже просчитывал в голове, как я сейчас пройду следующее задание. Так вот, у меня сорвалась рука, которая зацепилась за стену, из-за чего я потерял полминуты. Пока ты упал в воду, выпал, пока ты поплыл назад, залез по лестнице, ты проиграл восемь секунд. А в таком проекте и такое количество времени кажется огромным.

Я до сих пор помню, как мне было до невозможности больно из-за этой незначительной ошибки. Аж слезы наворачивались на глаза. Ведь я прошел самое сложное, буквально пролетел, не останавливаясь: бежал, цеплялся за что-то. И на моменте, где нужно было просто аккуратненько проследить за рукой, вот так вот произошло.

Мы тогда снимали проект в Аргентине. Я помню, как выхожу в поле, падаю на спину, ночное небо надо мной. И в этот момент подходит продюсер и режиссер проекта и говорит: «Леш, ну ты так не расстраивайся», а я отвечаю: «Не разговаривай со мной сейчас». Он такой: «Ну ты чего? Ну это же просто шоу». И тут меня чуть не порвало: «Не просто шоу. Я не могу участвовать в просто шоу, для меня это жизнь».

Вот этот момент это и есть жизнь, и в этом кайф, вы понимаете? Здесь жизнь становится чертовски интересной, когда даже такой момент, казалось бы, да, это вроде как развлечение…. Вроде как неважно, но на самом деле и это ценно.

Все в нашей судьбе неважно, если так к этому относиться. Но вот когда ты живешь чем-то в данную секунду, в этом и есть интерес и ценность жизни.

— Вы учувствовали в шоу «Лед и пламень» с гипсом на руке?

— В этом проекте я победил. Красавчик. Приятное впечатление об этом великолепном шоу, где я сломал себе руку. У меня до сих пор вот здесь вот металлический шуруп. Причем мне сказали, что через два года его надо вытащить оттуда, но я не пошел на такой шаг. Очень не хочется просто. Когда я пришел на это ледовое шоу, то вообще не умел кататься, понимаете? Ноль, снова зеро, вот мои умения, как в английском, как было в Америке с Ред Ванном, так и сейчас.

И я честно рассказал обо всем Илье Авербуху, пригласившему меня в «Лед и пламень»: «Илья, послушайте, я бывший футболист, но это не спорт для мужчин. Я вам благодарен за приглашение, конечно, но боюсь, это не моя тема. Уж простите». А он на меня смотрит так внимательно и говорит: «Ну, может, ты попробуешь хоть, а вдруг тебе понравится?» Я отвечаю: «Ну ладно, давайте, я вам сейчас покажу, как это делают настоящие и бывшие футболисты», а бывших, естественно, не бывает, ведь правильно? То есть, я почему-то был убежден, что у меня сразу все получится.

Помню, как посмотрел на лед, где в это время катался кто-то из возрастных артистов, и у него все получалось. И в это самое мгновение подумал про себя: «Извините, пожалуйста, если уж у него все получается, то когда Алексей Владимирович выйдет на лед, вы поймете, что следующее олимпийское золото идет в нашу копилку». И я надеваю эти коньки, понимая, что мне уже неудобно, но не подаю вида и выхожу на лед. И вот тут начинается полная катастрофа.

Я понимаю, что у меня вообще не получается, не то чтобы не очень, а прямо совсем. Я не могу проехать вперед и метра, чувствуя себя коровой на льду. А впереди еще зубчики на этих коньках, кто это придумал? Я не понимаю? Сейчас я уже знаю ответы, но в тот момент у меня было много вопросов. Потому что если бы видели, как я хожу обычно, то я немножко загребаю ногами.

И вполне естественно, что мои первые падения были связаны с тем, что я зубцами врезался в лед. В итоге, таким образом через неделю я сломал себе руку, но уже на большой скорости, потому что к тому моменту уже катался, как бог. В общем, таков был мой прокат, если можно так назвать, когда спустя пять минут жалких попыток просто катиться вперед, я говорю тренеру: «Так, показывайте мне, как прыгать», на что она мне отвечает: «Надо сначала ехать вперед». Говорю: «С этим мы потом разберемся, как прыгать?» Я знаю, что прыжки это мой конек.

Видите, как все совпало: прыжки — конек. В итоге сначала я оббил все борты, и все думали, что я не доживу до конца этой тренировки, просто физически не получится. Я все время вставал и падал обратно. Тренер показывает мне какой-то риттбергер или флип, который я в итоге научился делать, но спустя два с лишним месяца и уже со сломанной рукой. А я продолжаю свои попытки справиться со льдом со словами: «А, отъезжать». Я практически сразу подпрыгиваю на месте, делаю какой-то поворот и, естественно, снова падаю…

Я понял, что с прыжками у меня лучше получается, чем просто ехать вперед, поэтому сразу приступил к изучению прыжков.

А меня еще подначивает тот момент, что я вижу возрастного артиста, который едет спиной вперед. И у меня появляется такая спортивная злость, которую из меня невозможно вытравить. И, видимо, просто глядя на соперника, я говорю: «Илья, я участвую».

Он посмотрел, как у меня получается. И видимо, желая спасти меня, поняв, что я, наверное, самый безбашенный персонаж, из всех, которых он вообще видел на льду, сказал: «Ты знаешь, сейчас Таня Навка подъедет, может, вы с ней попробуйте прокатиться?» Вот мы и попробовали, и так создалась легендарная пара в проекте «Лед и пламень».

И мы, конечно, разносили всех. Сначала меня держала Таня, чтобы я просто не падал. В итоге во время выполнения одной из поддержек она упала мне на левое колено. А у меня еще надрыв крестообразной связки на колене, с которым я также продолжил участвовать ко всеобщему шоку.

Когда я сломал руку, все спросили: «Черт возьми, прошло только две недели, да?» Но на следующий день я приезжаю на тренировку и говорю: «Просто так хорошо, смотрите, я не могу держать поддержки этой рукой, потому что она здесь сломана. Пусть Таня берет меня за руку в этом месте. И вот тогда и будет та же самая поддержка». Видимо только потому, что это шоу, да и поскольку была хорошая страховка, мне сказали: «Хорошая идея, Леша, давай!».

Вот, а потом произошел надрыв крестообразной связки. И в итоге, конечно же, я поднимаюсь в финальным прокате, в единственном, в котором я не упал, и все равно побеждаю в этом шоу. В заключительном прокате я поднимаю Татьяну в поддержке, которая называется «стульчик». Поднял вот так вот на одной руке, проехался с ней на льду, и, к счастью, никто из нас не упал. Идеально. Также в финальном прокате я сделал прыжок, по-моему, флип, чего не было раньше за всю историю этого шоу. Я прыгнул бедуинский прыжок и выжил, и победил!

— Какой из фильмов с вашим участием вы рекомендуете посмотреть зрителям?

— Наверное, все, поскольку в каждом из них есть что-то, чем я горжусь, помню и берегу в себе — и в военных картинах, и в комедиях. В комедийных картинах я очень много импровизирую, например, в фильме «Сокровище озера Кабан». И для меня такой опыт, наверное, ценней, поскольку я не просто выхожу на площадку делать свою работу как артист, а я словно вылепливаю сам персонаж, его жизнь в этом пространстве. Просто если пройтись по моей фильмографии, там будет много всего, что мне очень дорого и очень здорово вспоминать.

— Чем запомнилось участие в сериале «Деффчонки»?

— Это великолепный опыт в моей жизни. Забавно то, что изначально продюсеры и режиссеры этого сериала позвали меня сыграть самого себя — Алексея Воробьева. А там персонаж – этакий рок-н-рольщик, не имеющий никаких приоритетов, кроме того, чтобы получать абсолютное удовольствие от жизни во всех ее проявлениях.

И я сказал создателям сериала: «Если это будет Алексей Воробьев, то герой получится скучным, потому что я не смогу делать все то, что может любой другой вымышленный парень. Это будет неправдой, либо же я все время буду противиться замыслу сценаристов. А вот если мы придумаем героя, то вы можете писать все, что захотите, а я помогу вам. Так мы сможем развивать этого персонажа во все стороны, и он может вытворять любую ересь. Это будет всегда смешно и хорошо».

Так мы пришли к персонажу Сергея Звонарева, «Звонарю» в «Деффчонках». Этого героя я тоже очень люблю, потому что все-таки я отдал сериалу пять-шесть лет своей жизни. Но не всей, конечно, поскольку мы снимаем сезон два-три месяца. Это было здорово, увлекательно, к тому же я написал много музыки для «Деффчонок».

— Сериал принес вам большую популярность?

— Наверное, на тот момент он ее увеличил. Мне кажется, я понял это, когда на одном из концертов мне крикнули из толпы: «Спой: «Официантка Маша». А я написал эту песню в перерыве на съемочной площадке, потому что мой персонаж стоял там без трусов, прикрываясь гитарой и пел девушке: «Официантка Маша, официантка Маша, постирает джинсы и накормит яйцами. Она читала все журналы обо мне» И вот так, в общем. Но Алексей Воробьев бы не стал петь такую песню, он бы ее даже не написал. А вот персонаж — пожалуйста.

Помню, написав «Официантку Машу», я сказал сценаристам: «Вот здесь вот давайте он так с ней будет мириться», на что мне ответили: «Класс, Леха, супер». Все, я встал вместе с гитарой.

И вот когда у меня на концерте крикнули: «Спой «Официантку Машу», я подумал про себя: «О! Ну попробуем», сел за пианино, начал петь и вот здесь я понял, что, конечно, этот сериал дал определенную популярность и персонажу, и его сочинениям, как минимум, а побочно и мне, потому что весь огромный зал начал орать эту песню. И мне было смешно и хорошо до невозможности, когда я вспоминал, как родился этот хит. Такие моменты дарят огромное количество позитивных впечатлений, приятных эмоций от самой жизни вообще.

— Давайте поговорим о сериале «Тайна кумира». Был ли у вашего персонажа Руслана Волгина реальный прототип?

— Да, даже несколько. Это Ободзинский, Сличенко, Захаров. Это был некий собирательный персонаж. Но сама история про то, как мой герой вырос вместе с цыганами, как он всю жизнь хранил кольцо, считая, что в нем заключена некая сила, и после потери драгоценности его жизнь начала рушиться, — конечно, выдумана. Настоящие же истории можно найти в Интернете. Поймите, что в этом персонаже было зерно правды. Кстати, я и для него писал песни. Конечно, они были другими, не имеющими ничего общего с сочинениями про официанток. Это очень красивые песни.

— Чем вам близок Руслан Волгин?

— Тем, что он жил сценой и абсолютно на все 100% не мог представить своей жизни без музыки, как и я. А еще с этими съемками связана очень трогательная история. Когда еще была жива Алла Борисовна Киреева, жена Роберта Рождественского, которой он посвятил все свои стихи, мы много общались с ней. Алла Борисовна меня обожала, однажды даже подарила мне картину, которую сама нарисовала. И именно она мне посоветовала: «Леша, возьми, пожалуйста эти стихи, напиши на них песню». Это были стихи «О чем ты думаешь?» Роберта Рождественского.

И я написал на них песню, показал Кате Рождественской. На что она сказала: «Леша, так красиво, покажи маме», на что я ответил, что еще не готово. Мол, вот здесь я перепою, тут добавлю скрипки и покажу, когда эта композиция покажется мне идеальной. Время от времени я возвращался к этой песне, и в итоге получился романс.

Но однажды Аллы Борисовны Киреевой не стало. И я не успел ей показать романс на стихи Роберта Рождественского, хотя очень хотел. А на съемках сериала «Тайна кумира» мой персонаж Руслан Волгин как раз поет эту песню в тот самый момент, когда его голос срывается, и он остается без голоса. Кажется, что жизнь рушится в одночасье. Это очень знакомо мне.

И в этот съемочный день лил дождь. Я помню, как все представители съемочной группы были буквально пропитаны идеей сделать все по-настоящему, настолько хорошо, насколько вообще мы можем это сделать. И в этот момент все, в том числе и я, плакали.

Наверное, это был один из самых прекрасных съемочных дней в моей жизни. Он дал какое-то некое освобождение, и возникало ощущение, что она слышит…

— Какие у вас складывались отношения с Кристиной Асмус и Игорем Миркурбановым?

— Великолепные, профессиональные, очень дружеские отношения и в кадре, и за кадром. Мы много смеялись, общались, много дискутировали на тему наших персонажей, съемок и вообще всего.

— Как возникла идея вашего режиссерского дебюта – короткометражного фильма «Папа»?

— Этот фильм не только мой режиссерский, но и сценарный дебют. Он произошел как раз после инсульта, когда я заново искал себя, пытался понять, что я могу делать в жизни, кем я могу быть, что теперь я вообще из себя представляю? Мне нужно было понимать, как применить все те знания о жизни и о разных профессиях, которые у меня есть, в ситуации, когда я не могу сам быть актером или певцом. Я прикинул, что могу находиться за кадром, у меня достаточно для этого опыта.

Я всегда был человеком, который задает очень много вопросов как в школе-студии МХАТ, так и на всех съемочным площадках. И вместо того, чтоб идти на перерыв, всегда оставался на площадке, смотрел как снимают, задавал кучу глупых вопросов. Лез буквально ко всем, начиная от осветителей и заканчивая оператором.

Несколько лет назад я прислал монтажеру, который стал моим учителем по монтажу, одну из своих работ – уже полностью срежиссированную и смонтированную. И он сказал мне, что: «Я бы здесь не поменял ни одного кадра». Я подумал: «YES». Научиться монтировать легко, для этого достаточно зайти в YouTube. Но этот человек учил меня использовать именно те приемы монтажа, благодаря которым можно получить именно то, что ты хочешь.

И создавая свой фильм, я думал: «Я сниму кино, и, если даже сам не смогу сниматься, я его сниму». В итоге я написал сценарий и начал снимать его на свои деньги, со своей камерой. Мои друзья-артисты согласились на съемки. Прочитав сценарий, они сказали: «Леша, снимемся с удовольствием» и таким образом поддержали меня.

Правда, один актер, мой друг и товарищ, не смог приехать в день съемки. Черт возьми, вы даже не представляете, что это такое. Ведь у меня нет артистов даже для эпизода. И тут я понимаю, что никого не могу попросить заменить его и мне самому придется идти в кадр. Но я наполовину овощ, могу только руководить и давать задачи. Я вам признаюсь честно, у меня не получалось, благо, на площадке были люди, которые понимали меня и всю мою ситуацию.

Я не мог сказать реплику целиком, не мог ее запомнить, а ведь сам ее написал. И я говорил несколько слов, думая, как же это все буду монтировать, понимая, что для монтажа мне нужен вот этот кадр, из- за моего плеча, чтобы потом я переозвучивал себя. Это был еще один момент дикого стресса — сидеть в кадре и не иметь возможности сказать, что ты сам написал, потому что ты не можешь сначала это запомнить, а потом не получается произнести. Слова в предложениях меняются местами. Это так стыдно и страшно одновременно.

Но в итоге фильм «Папа» побывал на огромном количестве кинофестивалей и на очень многих победил. Это стало для меня началом понимания того, что я могу. И если у людей в зале все то, то, что я могу представить, написать и создать, вызывает эмоции, если они плакали, значит, все не зря. Вот.

— Насколько трудно быть режиссером?

— Мне вообще не трудно. Я обожаю этот момент создания, он великолепен, это волшебство, от которого я получаю огромное удовольствие. Во-первых, прежде чем дать задачу любому артисту, я сам ногами и эмоциями прохожу за него всю сцену.

А проходя реплики за всех персонажей, я смотрю, насколько им будет удобно сыграть все то, что я написал. Потому что я как человек, который очень много снимался в кино и сериалах, понимаю, что иногда в сценарии написано не то, что неудобно сыграть, а то, что просто нелогично. Это неправильно, это просто противоестественно. Вот поэтому пока я не пройду за всех каждую реплику и движение, я не даю артистам никаких задач.

Я обожаю работать с актерами, потому что они привносят в процесс частичку себя. И в итоге получается такое волшебство, написанные строчки, которые человек буквально проживает, выдает как последнюю правду в своей жизни. Для него это самое важное сейчас, и ты это видишь в кадре, и это прекрасно. Но особенно прекрасно, когда у тебя еще есть умение и понимание того, что с этим делать. Для этого я считаю, что каждый режиссер должен уметь монтировать сам. Не сидеть рядом с человеком и говорить: «Подвинь-ка вот этот вот кадр вот сюда, а этот переставь». Нет! Важно, снимая, видеть уже в финальный монтаж.

Например, я говорю: «Так, все мы там отсняли сцену, а теперь снимите деталь. Просто деталь, покажите, как он бьет кулаком по столу». У меня на площадках никто даже не спрашивает «Зачем?» Потому что все люди, которые работали со мной, понимают, что я всегда точно знаю, что это нужно и без этого нельзя. Потому что в моей голове все уже выстроилось в полную картинку, я вижу каждый кадр, я их уже смотрю. А здесь у меня уже произошел диалог. Поэтому, я считаю, что учиться монтировать самому – это предельно важно для режиссера.

— По сюжету вашего фильма главный герой сходит с ума. Есть ли у него прототип?

— Серьезный вопрос, вы меня начали очень серьезно вытаскивать на эмоции. Этим прототипом был я сам. Ну, потому что в то время я не раз стоял перед зеркалом и разговаривал сам с собой, пытаясь понять, как мне жить дальше. Я был в совершенно другой ситуации, но от этого исходная данная человека, который не может жить в будущем и даже в настоящем, не меняется. Я не знал, как мне двигаться вперед, потому что мое прошлое было прекрасным. В нем было все настолько понятно, настолько все шло так, как надо, что я не мог двинуться вперед, я просто этого не хотел.

Я хотел, чтобы вернулось мое прошлое. Не знаю, как, но, пожалуйста, верните мне то, каким я был. А его не было больше. И хотя отчасти этот персонаж находится в совершенно другой ситуации, я очень хорошо понимал любую эмоцию, через которую он проходит. И у нас есть закадровый бэкстейдж со съемок, где мы снимаем как раз очень важную сцену.

В ней герой разговаривает сам с собой в ванной комнате, а его отражение отвечает ему. Вот на этой сцене я попросил всю свою личную группу уйти, оставались только камера, он и я. И я досконально объяснял актеру Сереже Громову, как я вижу эту сцену. И уже спустя полчаса мы снимали так, как будто вообще никого нет, а просто идет камера.

Я пытался по-разному подстроиться под актера: орал на него, старался увидеть, вложить в него часть себя, наверное. А потом он встал и сказал: «Аа». Вот это единственное, что он смог прокричать, потому что Сергей был буквально истощен после этой сцены. Но в итоге сказал мне: «Спасибо огромное», и потом мы с ним много общались. На одном из кинофестивалей Сергей получил приз за лучшую мужскую роль. Я очень горжусь им и тоже ему благодарен.

— Почем вы однажды решили принять участие в шоу «Холостяк»?

— Ну, во-первых, потому что я безнадежный романтик и в силу своего романтичного склада характера был убежден, что почему бы и нет…Почему я не могу встретить там девушку, с которой вдруг вот так бах и все? Да, вокруг будут камеры, но я провел в их окружении большую часть жизни, так что для меня это вообще никакой не стопор.

Ведь я не становлюсь другим и потом получалось так, что практически все мои отношения начинались на работе. Потому что нет никакого времени на личную жизнь: работа, дом, работа. И любые отношения, которые у меня могли появиться, возникали там, где я работаю. Там происходит основная часть жизни, домой я прихожу только для того, чтобы просто спать, доброй ночи и потом с утра все начинается заново. Где? Когда?

Еду заказывать в ресторанах не получается. Когда я просыпаюсь, они еще только открываются, а когда я засыпаю, они уже закрыты. То есть, нормально питаться негде. Вот поэтому я и подумал: «А вдруг это судьба?» Как бы это наивно не звучало, а почему бы нет. Это здорово, и я поехал на проект «Холостяк».

Но как вы знаете, все закончилось тем, что я как честный человек и мужчина, который никогда и ни при каких обстоятельствах не обманывает женщин, не выбрал никого, потому что это было честно по отношению к ним. Не делать вид, что типа: «Ну, давай попробуем что-нибудь создать. А то вроде как два с лишним месяца мы же тебе что-то выбирали. Получается, что мы только зря теряли время, давай попробуем». Но нет, если мы уже потеряли два с лишним месяца, то чего терять еще два, правильно? Если все понятно, то надо пожелать друг другу удачи и отпустить в свободное плавание, где появится возможность встретить кого-то, кто тебе предназначен судьбой.

— Сложно было отказывать девушкам?

— Это очень трудно психологически находиться в ситуации, когда вокруг 15 девушек, и каждой из них хочется уделить какое-то внимание, узнать их поближе. А время очень лимитировано. К тому же они постоянно выясняют между собой отношения и поэтому вообще непонятно, что происходит. Редакторы их там подначивают, одной говорят одно, другой — другое, и они начинают ругаться еще больше.

А ты в итоге приходишь в курятник, где хочется воскликнуть: «ААА» и думаешь «Эээ, леди, добрый вечер. Давайте поймем, что происходит». Я как бы семейным психологом вообще не нанимался. И у меня не такой характер, чтобы так долго спокойно на все реагировать, я достаточно вспыльчивый человек. Поэтому было нелегко, а уж отказывать – тем более. Говорить кому-то: «Нет» — это всегда трудно, хочется, чтобы у человека все было хорошо, и чтобы у него не осталось от тебя плохих впечатлений, правильно?

— А сейчас вы общаетесь с кем-то из героинь?

— Нет, ни с кем из девушек ни своего сезона, ни других сезонов шоу «Холостяк». Было время, когда я общался с кем-то из девчонок из других выпусков. Так уж получилось, что у нас возникали какие-то общие точки соприкосновения, было о чем поболтать, что обсудить.

Что касается своего сезона, то никогда не общался с девчонками оттуда, потому что мы с ними уже все поняли. Особенно с моей любовью докапываться до истины, особенно ближе к финалу, когда уже все понятно и нужно делать выбор. Я не искал легких путей, а практически постоянно задавал вопросы: «Почему? Зачем? Как? Что?» Я прямо хотел заглянуть в человека.

— Будете смотреть новое шоу «Холостяк»?

— Я не смотрел больше ни одного сезона. Мне и свой-то страшно было смотреть, потому что я вроде как уехал, а спустя несколько месяцев после съемок на ТНТ появляется реклама : «Холостяк. Найдет ли он свою любовь?» И начинается все заново…

Ну а я все знаю, какой же это большой спойлер. К тому же я помню все, что там происходило. И смотреть на это было страшновато. Вот поэтому я смотрел шоу как фильмы ужасов. Знаете, когда ты сидишь, практически зажмурив глаза и спрашиваешь сам себя: «Так уже все, да?» Вот так я и смотрю фильм ужасов. Я очень впечатлительный, я не могу по-другому. И таким же образом я смотрел и «Холостяка».

— Однажды мы увидели вас в шоу «Маска» в образе Шампанского. Почему выбрали такой костюм?

— Почему в образе Шампанского на Новый год? Но это две вещи, которые должны как бы сосуществовать вместе и всегда. Вы знаете, пока я не имел возможности следить за новым сезоном, но периодически мне в комментариях в социальных сетях пишут: «Мы тебя узнали, что это ты» и при этом называют каких-то разных персонажей. Меня узнали в «Маске», даже когда программа шла в Америке, и там участвовала Матрешка и, конечно, поделились со мной этим «открытием»

Я каждый раз думаю о том, что с одной стороны, не хочется огорчать людей, а с другой, очень хочется верить, что эта Матрешка или кто бы там ни был сейчас в «Маске», что он держится молодцом. А если нет, то люди почему-то все равно думают, что это я.

А тут палка о двух концах. Поэтому я предпочитаю думать, что он настолько хорош, что люди убеждены, что это я, потому что никто другой так бы хорошо не справился со своей ролью. Так что мне хочется пожелать удачи всем «Маскам» в этом сезоне. И я надеюсь, вы все похожи на меня, — также хороши, великолепны и талантливы, даже без масок.

— Сейчас вы ведете шоу «Страна талантов» на НТВ. Кто из участников вас удивил?

— Это очень важный для меня проект, потому что в молодых ребятах и девчонках, которые выходят на сцену, я вижу себя. Я был парнем, который сначала играл на аккордеоне, а потом пел фольклор с гармошкой.

И я очень надеюсь, что молодые конкурсанты сделали правильный выбор в своей жизни, а как иначе, если они в свои годы выходят на сцену с инструментом в руках, и их увидит вся страна? Я считаю, что этот проект категорически важен для детей и подростков. Чтобы у них перед глазами был другой пример, а не только тот, что они могут увидеть в социальных сетях.

Соцсети, ТикТок – это тоже здорово, постояли, потанцевали, почему бы и нет. Но в шоу «Страна талантов» принимают участие люди, которые потратили огромно количество времени на то, чтобы овладеть профессией. И которые выходят на сцену, получая огромное удовольствие от того, что они могут и умеют делать. Это такой кайф — смотреть на них. На каждого из них, правда, там есть прямо настоящие бриллианты. Я смотрю на них и думаю: «Боже, какой класс».

И как хочется, чтобы такие ребята, девчонки были примером для нашей молодежи, чтобы она не боялась делать выбор. Ведь, что покажешь детям, за тем они и повторяют. Вот поэтому, чем больше на телевидении появится таких проектов, где юные зрители будут видеть примеры настоящих талантов и говорить: «Ух ты, ничего себе. Как он шпарит там, что это за инструмент? Да, может, я тоже могу, может, мне понравится?» Может, он сделает какой-то новый правильный выбор в своей жизни. Кстати, в шоу участвуют и представители старшего поколения, что также может послужить примером для их ровесников.

— А сами каким еще из талантов хотели бы обладать?

— Для меня очень опасно обладать еще каким-то талантом, помимо всех имеющихся, потому что я очень увлекающийся человек. Когда я начинаю чем-то заниматься, то очень увлекаюсь. Я вот прям все – полностью в этом, что бы я ни делал. Я настолько много всего научился делать, что все время переключаю свое внимание с одного на второе, что, конечно, не дает, моему сознанию, в принципе, впасть в хоть какую-нибудь рутину, потому что я просыпаюсь утром и еду на работу, например, как актер.

Да, вечером я певец, а ночью сижу монтирую — я монтажер, на следующий день я буду снимать клип и стану режиссером. А потом мне нужно будет написать новый сценарий, и я уже сценарист. У меня просто вот так. Никакой рутины.

Еще недавно, я бы, наверное, сказал вам –как важно уметь отпускать все в своей жизни, спокойнее относиться к происходящему. Но сейчас я и сам научился этому и меня очень трудно удивить. Я с интересом наблюдаю за происходящим в жизни, особенно в своей и иногда думаю: «Ничего себе. Как такое вообще могло произойти? Ну ладно, поехали. Ну вот так и будет». И так мое приключение становится еще более увлекательным.

— Кто занимает ваше сердце сегодня? Вы были женаты?

— Я никогда, ни разу в своей жизни не был женат. Поэтому если вы что-то читали, кстати, на эту тему, а я знаю, что многие читали, то знайте правду. Мне об этом тоже писали, как про «Маску». Все слухи о моей женитьбе – ложь. Мое сердце абсолютно свободно, и оно в поиске. Но мне кажется, чем старше человек становится, тем труднее он входит в какие-то новые отношения.

То есть, когда твоя жизнь уже абсолютно устроена, выстроенная, в ней прямо все разложено по пунктам, ты знаешь себя, знаешь свои реакции на все. Твоя жизнь, она вот такая, и чтобы в ней появился какой-то другой человек, вы настолько должны совпасть, прежде всего во взглядах, в понимании мира, друг друга, того, где кому нужно пространство, пауза, секунда просто для того, чтобы что-то переосмыслить, понять, услышать. Когда становишься взрослее, это и проще, потому что ты уже не просто даешь волю своему гневу, а можешь анализировать ситуацию.

— Как вы попали в фильм «Космические войска»?

— Через космос, очевидно, знаете, я послал мысли в космос на эту тему. Сейчас открою для вас свой вебинар, подписывайтесь на него. Значит, нужно собрать энергию и сделать вот такой глубокий вздох, собрать вокруг себя идею и мысль, которую вы хотите послать и потом направить ее прямо в космос. Там большие расстояния, поэтому все не сразу случится, то есть, нужно подождать какое-то время. Но потом, конечно, все обязательно получится. Так что подписывайтесь на мои вебинары, сейчас на них скидки.

А если серьезно, то я прошел кастинг в американском агентстве. В тот момент я вообще был в Швеции и записывал новую песню Beautiful, на которую недавно снял клип. И вот в этот момент мне присылают пробы на проект «Netflix», который пока не имеет названия. Когда присылают пробы на такие большие проекты, никто ничего не знает.

И уже после студии, где-то в час ночи я прихожу в гостиницу, ставлю телефон повыше и начинаю снимать самопробы. А уже через несколько недель, когда я уже вообще забыл о том, что их снимал, мне написали: «Послезавтра у вас первый съемочный день в проекте на «Netflix», а я в этот момент нахожусь в Москве и думаю: «А вы не можете писать пораньше. У меня же могли бы быть и свои какие-то планы». А потом вспоминаю, что на пробах я им сказал: «Да конечно, я нахожусь в Лос-Анджелесе и готов сниматься в любое время суток». Получается, соврал, пришлось лететь сразу, вот и я успел.

— Как работалось с Джоном Малковичем и Стивом Карелом?

— Очень удобно и классно. Это профессионалы очень высокого уровня. Вы поймите, зачастую у нас бывает так, что чем популярнее человек, чем больше он сделал, тем труднее с ним работать, и к нему вообще практически не подойти. Поэтому все происходит очень дистанцированно. К тому же у всех уже есть свое понимание сложившегося образа этой личности.

А в Голливуде, на удивление, все проще простого. Чем большего добился актер, режиссер, тем проще он как человек. И я понимаю, почему они работают так, как бы им, наверное, хотелось бы, чтобы работали с ними. Они все предельно просты и в общении, и в работе. Это был прекрасный, отличный опыт.

— Чем запомнилась работа в фильме о Рейгане с Джоном Войтом?

— Я надеюсь, он скоро выйдет в свет. Это была интересная работа для меня, но больше всего мне запомнилась наше общение и последующая дружба с Джоном Войтом. Потому что он удивительный, потрясающий человек и грандиозный профессионал. Наверное, из всех актеров, с кем я работал на площадке, он самый профессиональный. Не потому как он работает, там у всех топовых актеров одинаковая планка. Все дело в самом подходе.

За месяц до съемок Джон Войт позвонил мне из Америки по Скайпу, (а я в это время снова был в Москве), и спросил меня: «Алекс, ты в Лос—Анджелесе?», на что я ответил, что прилетаю завтра. А Джон Войт сказал: «Ничего страшного, давай пройдем по сценарию», за месяц до съемок. И мы с ним четыре часа подряд сидели в Скайпе, проигрывали сцены, накидывали варианты, прорабатывали персонажей.

А еще общались на тему того, что нам может пригодиться из реквизита, потому что в этом фильме все сцены, которые мы играем вместе, происходят в одном пространстве, в одной комнате. Ну вот и камера периодически возвращается туда и там мы, а потом мы идем в какое-то прошлое про Рейгана, про то, как он становился президентом. И я понял, что никогда не подходил к работе таким образом – чтобы настолько прорабатывать каждый диалог и сцену.

Потом я приезжаю в Америку, и мы снова садимся и репетируем. Параллельно у нас проходят вечера кухни разных народов, потому что сначала я пригласил его к себе на пельмени, которые, кстати, купил в магазине. Но, признаться честно, в тот день я их немного переварил. В общем, оставил не самые приятные впечатления о русской кухне, но я старался, черт возьми!

И значит, мы с Джоном потом отрепетировали все на съемочной площадке. Сколько мы с ним прикалывались, угорали, причем он периодически так говорит: «Алекс, поехали обедать. Я покажу тебе здесь одно классное место». А я говорю: «Конечно, Джон, заезжай».

И вот однажды мы снимаем в Оклахоме, он заезжает за мной, мы едем в какое-то классное место. Перед ним навигатор, но он почему-то три раза подряд проезжал один и тот же поворот и уезжал на мост. Я спрашиваю: «Джон, тебе очень нравится этот мост?» А он такой: «Твою же мать» и начинает разворачиваться на мосту. А я думаю, хорошо, что мы в Оклахоме, там одни сплошные. Там вообще его все поддерживают, и в крайнем случае просто бы дотолкали машину куда надо.

А потом мы уже сидим с Джоном в ресторане, к нему все подходят: «О, Джон Войт». И как вы думаете, реагирует человек? Он в шапке, в свитере с какой-то дыркой. Джону Войту плевать, как он выглядит, он в своей жизни уже все доказал.

И думаете, что он говорит поклонникам: «Нет, нет, простите, мы сейчас обедаем с моим коллегой»? Как бы не так! Фанаты слышат от него: «Конечно, иди сюда, и все такое». Помню, как мы с ним залезли на барную стойку, потому что барменша очень хотела сфотографироваться. Он еще и про меня заодно сказал, что я тоже звезда из России.

Уважение и респект вот таким людям. Людям, которые вообще в любое время всегда готовы радоваться жизни. Наверное, это секрет вечной молодости.

— Чем вы занимаетесь сейчас?

— Сейчас я занят чрезвычайно важным проектом. Во-первых, конечно, это «Страна талантов», где я ведущий. Также я собираюсь снимать сериал по своему сценарию. Планируется, что съемки будут проходить за границей, возможно, в Мексике. Это будет очень интересная, смешная комедия с динамичным сюжетом. Это именно то, за что я болею сейчас. Съемки многосерийного фильма по собственному сценарию – это новая ступенька для меня. И очень хочется, чтобы все свершилось.

Спасибо вам огромное, спасибо всем тем, кто досмотрел нас до конца. Мне было очень интересно и весело болтать, рассказывать вам что-то о своей жизни. Надеюсь, кому-то было интересно тоже. Всего самого хорошего. Верьте в себя, у вас все обязательно получится!

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!