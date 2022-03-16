Три девицы и автосалон: канал СТС покажет сериал «Сестры»

История о трех непохожих друг на друга родственницах сочетает в себе комедию и драму.

4 апреля на канале СТС состоится телепремьера драмеди «Сестры». Это история о том, как три девушки Ольга, Маша и Ирина возглавили автосалон, доставшийся им в наследство от отца. Проблема в том, что родственницы терпеть друг друга не могут.

«Сходство с пьесой Антона Чехова «Три сестры» не заканчивается на именах главных героинь. Как и в произведении писателя, в «Сестрах» персонажи могут спокойно пить чай или шампанское, а в этот момент рушатся их судьбы. Здесь тонко выстроенная драматургия, баланс между драмой и комедией. Все как в жизни, поэтому юмор получился острым и ситуационным», — говорит режиссер сериала Илья Силаев.

Немалая доля юмора картины рождается из того, что женщинам нужно руководить мужским коллективом, да еще в провинции, где о равенстве полов пока не слышали.

Главных героинь сыграли Лина Миримская, Анна Котова-Дерябина и Ангелина Стречина. Их отца — Георгий Дронов, а мачеху — Янина Студилина.

Смотрите сериал «Сестры» на канале СТС с 4 апреля — с понедельника по четверг в 19:00.

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