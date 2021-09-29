Боня о конфликте с Ярушиным: «Не хотела выглядеть склочной курицей»

Телеведущая эмоционально рассказала обо всем произошедшем между ней и актером на шоу «Звезды в Африке».

Проект «Звезды в Африке» оказался не только развлекательным шоу, но и площадкой для конфликтов. На съемках, мягко говоря, не сложились отношения у Виктории Бони и Стаса Ярушина. И если в Африке звезды просто отпускали в адрес друг друга колкости, то, вернувшись домой, развернули настоящие боевые действия. Пока в соцсетях, но градус явно накаляется.

Teleprogramma.pro поговорила со Стасом Ярушиным и узнала его версию конфликта. Актер признался, что модель постоянно ныла и всех раздражала. А потом мы позвонили Виктории Боне и спросили, как она может объяснить все происходящее?

Виктория оказалась эмоциональной и не стала подбирать слова, чтобы ответить своему обидчику.

— Виктория, поделитесь, что все таки случилось в Африке? Съемки позади, а вы до сих пор отпускаете колкости в адрес Стаса Ярушина.

— Почему-то так вышло, что когда мы приехали, каждое слово в кадре, которое я говорила, для него являлось причиной, чтобы сказать что-то неприятное. И это было очевидно всем вокруг.

Я не могу сказать, что я говорила ему что-то такое, чтобы вывести из себя. Думаю, что это его техника и тактика: быть ярким, показать свое лидерство. В итоге он вызвал много негатива у женской аудитории.

Мне кажется, настоящий мужчина не должен выражать себя через нападение на женщину. В данном случае, на меня, на Юлю Гаврилину (участница проекта, видеоблогер, певица, — Прим. ред.), лишь бы показать свою яркость.

Юля даже плакала, он ей что-то очень обидное сказал.

— Но какое-то объяснение такого поведения должно быть. Может что-то произошло за кадром?

— Для меня — загадка. Человек хамил, но при этом старался всегда быть рядом. Когда мы ездили на испытания, он всегда садился рядом. Стоило включить телефон, чтобы записать видео для Stories, он лез в кадр. Ему было важно на этом шоу засветиться, заявить о себе.

Мне кажется, когда человек уверен в себе, он так не поступает. Плюс были провалы на испытаниях. Как-то раз он пытался руководить, и мы проиграли. А когда я стала делать как считаю нужным, то прошли.

Но, видимо, есть проблемы с доверием. Он увидел, что я прошла испытание и это вызвало странную реакцию. Даже на отдельных синхронах всегда звучали колкости в мой адрес.

Это так склочно и по-бабски, по злому, что вызывало негативную реакцию у многих людей. Понятно, что его аудитория оценит, но такое ощущение, что он не в гармонии с собой.

— Стас Ярушин делился, что вы устраивали истерики из-за еды. Может, ваши капризы сразу настроили его против вас?

— Это зрителям показалось, что я капризничала. А он знал, что я на медикаментозном лечении и о том, что не будет еды, мы узнали уже в Африке. К тому моменту я месяц лечила желудок и моя задача — его вылечить.

Все что угодно могу вытерпеть, я не капризная, но тут другая ситуация. Таблетки пьются за 30 минут до еды и во время еды, а теперь представьте — у нас один ужин?

Получается, что полностью нарушается вся схема лечения. И он говорит: нечего было ехать! Так если бы я знала, что еды не будет, поехала бы?!

Я много раз уточняла этот вопрос, подчеркивала, что должна питаться три раза в день, так как на таблетках. Но, по сути, меня обманули.

Уже там на площадке я просила: «Дайте мне хотя бы кусок хлеба, мне не надо отдельное блюдо. Минимум, чтобы выпить таблетку». Он это знал и теперь пытается выкрутиться.

— А вы молчали, как Юля, или отвечали на колкости?

— Для меня оказалось неприятным сюрпризом, что он говорил гадости не только в глаза, но и на отдельных синхронах.

Мог бы сказать в лицо все, что думал и говорил на камеру. Я могу постоять за себя, рявкнуть. Но не хотела выглядеть склочной курицей.

Для меня подобное поведение мужчины — это необразованность, бескультуре и хамство.

— А до этого вы не пересекались? Может, сталкивались и вы его чем-то обидели?

— Многие предположили, что у нас были какие-то тайные желания и поэтому вылилось в агрессию. Он постоянно садился со мной, но при этом я ему неприятна. Странно же.

Знаете, когда в школе тебе девочка нравится и ты дергаешь ее за косички, потому что не знаешь, как выразить чувство. Не знаю. Я не ощущала никакого внимания, а только неприятное чувство.

— А как менялись настроения на площадке?

— Это еще один странный момент. В первый день по регламенту шоу мы ходили на испытания, во второй – было голосование. И получается, что на испытании был негатив, а в день голосования он просыпался в хорошем настроении и подлизывался.

Мое личное мнение – зрители все увидят и сами решат. От них такое не спрячешь и кому нужно, сделают свои выводы.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.