Звезда «Универа» Стас Ярушин: «В Африке Ягудин предложил Боне съесть палку, когда она ныла»

Актер стал участников популярного шоу «Звезды в Африке» и был сильно удивлен поведением многих членов команды. Подробности в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.

Известный актер Стас Ярушин недавно вернулся из Африки. Он стал одним из членов команды, которым предстояло пройти испытания и побороть свои страхи.

Teleprogramma.pro поговорила с актером и узнала, что угрожало жизни участников. Из-за чего на самом деле устроила скандал Виктория Боня и почему нужно бояться не львов, а носорогов.

«Детский» лагерь

— Назовите первое, что у вас ассоциируется с Африкой?

— Если говорить про шоу, то, в первую очередь, это воспоминания. В голову сразу приходят ребята, с которыми я там был. Хочется каждому позвонить и узнать, как дела. Ассоциация с Африкой – это позитивное, приятное путешествие, в которое хочется вернуться.

— Легко ли было принять решение об участии?

— Нет, не легко. В первый раз я отказался наотрез. Я видел много подобных шоу, и мне никогда не хотелось участвовать в таком. Меня пугали взаимоотношения с разными рептилиями, пауками, змеями, скорпионами. Но сейчас я не жалею, что все это прошло. Я победил многие свои фобии.

Я согласился на участие, только когда до конца понял формат проекта «Звезды в Африке». Мне понравилось, что это взрослый «детский» лагерь, классно, что тебя снимают 24/7, и именно там ты можешь показать себя совсем другим, настоящим человеком.

Именно там тебя могут показать таким, какой ты в жизни, а не таким, какой ты в кино и сериалах.

Хитрить по-взрослому

— Вспомните свой первый день в Африке. Как добирались до базы?

— Мы добирались на проект все по-разному. Я, Михаил Галустян, Анна Хилькевич летели из Франции и дальше до Йоханнесбурга. Вячеслав Малафеев летел из Франкфурта. Ольга Бузова, кажется, через Каир или Иран. А уже из маленького городка в Африке мы все загрузились в самолет и полетели до базы.

Никаких конфликтов не было. Мы договорились на берегу, что это игра и мы можем хитрить, но по-взрослому.

— Боня устраивала скандал из-за еды. Что ей не нравилось? И как поменялись отношения в коллективе?

— Она не устраивала скандал, она сказала, что ей плохо и надо пить таблетки, а перед этим обязательно поесть. Вы же не все видите на экране, многое остается за кадром.

Леха Ягудин сразу предложил ей палку поесть, когда она ныла, она отказалась. Ты знала, на какой проект ты ехала и зачем тебе это было нужно.

Но мы все договорились о правилах игры и мы можем гнильничать, но все увидят это. Теперь Виктория начала борьбу со мной в соцсетях. Ну… как бы все закончилось, а она пишет, что Ярушин такой-сякой.

Отношения к ней в коллективе не поменялось. Я скажу за себя — я ко всем хорошо относился. До тех пор, пока некоторые участники не стали вести себя неподобающим образом. Стали много якать, играть в какие-то лидерские игры.

Соответственно, я понимал, что долго с ними мне не протянуть и нужно было их выгонять.

Конфликты на минималках

— А вам хотелось устроить из-за чего-то скандал?

— Мне — нет. Я плясал от ситуации и решал вопросы по мере их поступления. Не было скандалов, все хотелось вывести в позитив. Были эмоциональные разговоры, но ни одного человека я на проекте никуда не послал, ни на кого не поднял руку.

Но люди боролись за место под солнцем и кто был сильнее, тот проходил дальше.

— Как питались на базе?

— Питались все время примерно одним и тем же. У нас на базе были бобы, маисовая мука, африканская кукуруза. Если мы выигрывали что-то для команды, то мы делились между собой. Если нет, то ели то, что давали.

Благодаря Свете Пермяковой и Мите Фомину мы не голодали. Они что-то готовили все время. Благодаря им я скинул четыре килограмма.

Страшнее носорога зверя нет

— Местная живность доставляла проблем?

— Нет. Мы были под охраной и никаких насекомых не было. И потом, пока у нас шли съемки, в Африке была зима. Все насекомые спали в этот момент.

Днем было +25, а вечерами до +7 тепла всего и насекомые сами не кайфуют от такой жизни, прячутся.

Хищников не видели, зато рядом с базой жили бегемоты. Примерно в 200-300 метрах. И нам сказали, что гиппопотамы и носороги самые опасные животные. Они убивают по 500 человек в месяц! Не львы, а эти неповоротливые животные. Так что когда у них брачный период, не стоит попадаться им на глаза.

Но опасности для нашей жизни не было. Все под охраной и 24/7 за нами «блюли»…

Тонкости взаимоотношений

— Какие были ожидания от шоу? И насколько эти ожидания сошлись с реальностью?

— Я ожидал, что будет дискомфортно, страшно, волнительно. Было такое, что я накручивал себя перед разными конкурсами и состязаниями, а на самом деле все получалось не так и страшно. И волновался я уже не из-за того, что по мне будут ползать пауки или крокодилы, а что я вылечу раньше всех и покину этот проект. Участники уходили со слезами на глазах, и было бы обидно вылететь. Вот, за что я боролся!

— Что оказалось самым сложным на проекте?

— Взаимоотношения с людьми. Чтобы выжить в таком проекте, нужно быть самим собой. Я рад, что подобрался такой коллектив, где никто ни на кого не обижался, и большинство участников вели себя естественно… Хотя и не все.

С некоторыми участниками шоу «Звезды в Африке» я бы разведку не пошел бы. И, конечно, сложно было ходить на испытания на вылет и побороть самого себя. И дело не в физической силе.

— Если бы предложили еще раз принять участие, согласились бы?

— Да, я бы согласился. Но, наверное, отправился бы в Африку в роли жирафа.

— Что взяли с собой на проект?

— Я взял с собой две книги. Одну – историю группы Nirvana и Курта Кобейна, а вторую — «Самый богатый человек в Вавилоне». Много слышал отзывов о ней. Прочел и понял, что я все делаю правильно. Также взял футболку с символикой хоккейного клуба «Трактор» и кроссовки Jordan. Было здорово, что нельзя было взять телефон и жить без него.

Старый друг лучше новых двух

— Кто из участников смог вас удивить?

— По-человечески я очень кайфанул от Светланы Пермяковой, Мити Фомина. Со Светой мы знакомы со времен КВН, здесь же мы узнали друг друга лучше, как люди. Она гениальная, потрясающая, талантливая, умная, всегда рассказывала очень интересные истории.

Митя Фомин – классный, добрый, большой человек именно по человеческим качествам. Горжусь, что такие люди есть на нашей планете.

— С кем сложились дружеские отношения?

— Митя Фомин, Светлана Пермякова, Айза, Слава Малафеев, Леха Ягудин. Да со всеми. Ближе мы общались с Аней Хилькевич и Вики Одинцовой. И для меня в дальнейшем стало неожиданным, как поступила Вика.

— Что, по-вашему, ни в коем случае нельзя делать на реалити-шоу в Африке, чтобы команда против вас не проголосовала?

— Не знаю, что делать не нужно. А вот нужно быть искренним и честным. Если начнешь юлить, то точно против тебя будут голосовать. И в каких-то моментах нужно вести себя спокойно и не выпендриваться.

Потому что за тех, кто был в хорошем смысле тенью в лагере, почти не голосовали. А мне, на самом деле, здорово прилетало. Все увидите в эфире. В любом случае я горжусь тем, как я провел там время и что был честен перед самим собой.

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