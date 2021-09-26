«Заберите меня отсюда! Я звезда!»: что происходит за кадром шоу «Звезды в Африке»

На ТНТ стартовало новое экстремальное реалити «Звезды в Африке». Пятнадцать российских звезд отправились на самый загадочный и опасный континент, чтобы проверить на прочность себя и свой звездный статус.

В течение месяца они будут жить в лагере посреди тропиков и любыми способами «зарабатывать» на еду. Если силы на исходе, то всегда можно прокричать «Заберите меня отсюда! Я звезда» и прекратить испытание. Ведущие проекта – Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Африка, голод и приключения: мы собрали 5 интересных фактов о новом шоу ТНТ, которые объясняют, почему его точно надо посмотреть.

Звездное противостояние поколений

Михаил Галустян признался, что этот проект перевернул его мировоззрение, и после съемок он вернулся совсем другим. Примечательно, что похожие посты писали и другие участники проекта, вернувшись на родину.

Так, актриса Анна Хилькевич призналась подписчикам, что «такого состояния хэлп, состояния sos» у нее не было еще никогда. Также актриса рассказала, что чувствует себя слишком уставшей и подавленной.

А Виктория Боня, напротив, прокомментировала фотографии из африканского лагеря восторженно, написав, что «порой судьба подкидывает нам сюрпризы там, где их совсем не ждешь». Актер Станислав Ярушин загадочно рассказал подписчикам, что «то, что сегодня происходит со мной, меняет меня в лучшую сторону», а также выразил уверенность, что станет сильнее.

Среди участников проекта – Айза Долматова, Виктория Боня, Анна Хилькевич, Митя Фомин, Андрей Гайдулян, Вики Одинцова, Стас Ярушин, Андрей Гайдулян, Юлия Гаврилина, Вики Одинцова, Вячеслав Малафеев, Алексей Ягудин и другие. Как видите, набор очень разнообразный (от зумеров до самых настоящих бумеров).

Дикие условия

Местом съемок был выбран регион Лимпопо. Там у подножия Блайд Ривер на берегу реки был разбит лагерь, специально созданный для этого проекта. В лагере есть одна большая палатка с десятью двуспальными кроватями с бельем. Все звезды спят в одном помещении. Также в лагере есть место, где участники едят и проводят время днем.

Есть пляжная зона на берегу реки, где можно загорать, отдыхать, купаться. Есть небольшая кухня, где можно готовить. Над проектом ежедневно работали более 100 человек из четырех стран мира, снимали его 50 камер. Продолжительность съемок – 26 дней без выходных!

Что же тут дикого, скажете вы… Лагерь, кровати, постоянный присмотр. Вся дикость в том, что участникам приходилось бороться за еду. В первый же день у Виктории Бони случилась истерика, когда она увидела, как мало еды дали на 10 человек в команде. Еды, по сути, не было. Именно за нее команда борется каждый день в различных испытаниях, в которых получает звезды.

Количество порций еды напрямую зависит от количества собранных звезд: собрали 10 звезд, получили 10 порций еды, собрали 5 – получили 5. Если же не собрали ни одной, значит ничего не дадут – придется питаться, чем придется. Не умереть с голоду звездам поможет кукурузная мука, кукурузные зерна, которые можно заваривать, и фасоль. Ни соли, ни перца, ни сахара нет, но их можно получить, участвуя в челленджах.

Стоит отметить, что за время пребывания на острове участники научились использовать любые остатки пищи. Например, икринки, оставшиеся от одного из ужинов, звезды высушили, перетерли и использовали в качестве соли. А вот с охотой и рыбалкой у селебрити не сложилось. Они пытались поймать в реке рыбу, но из этого ничего не вышло.

Приключенческий сюжет

Звездам не разрешили взять что-то, помимо вещей первой необходимости: зубные щетки, расчески, белье и пижамы. Даже одежду у знаменитостей отобрали, выдав взамен униформу проекта: комбинезоны, шорты, майки, толстовки, куртки. Но создатели подчеркивают, у них не было цели устроить звездам выживание в спартанских условиях – наоборот, они создавали для них приключение.

Серьезные и порой жесткие конкурсы чередуются с челленджами на находчивость, смекалку и умение импровизировать. Вполне может быть такое, что утром тебе придется просидеть в аквариуме с рыбами, змеями и крокодилами, который постепенно заполняется водой, пока ты ищешь замок на дне, чтобы высвободиться.

А уже днем нужно будет пройти относительно пустяковое, но не менее интересное испытание – на скорость и время растопить своим телом кубики льда, дабы получить дополнительную порцию еды. И все это сочетается с голосованием, в котором номинируются кандидаты на вылет. Это самое настоящее приключение, создатели которого постоянно подкидывают участникам разные испытания: физические, эмоциональные и моральные.

Непредсказуемость

В июле, когда шли съемки проекта, в Африке была зима. А это значит, что днем относительно жарко, а в ночные часы температура опускается до +10 градусов. Так что и в Африке бывает холодно! Ольга Бузова неоднократно выкладывала сториз в теплых куртках, ведь съемки часто начинались с самого раннего утра, когда воздух еще не прогрелся. Чтобы звездным участникам не было холодно ночью, продюсеры предоставили им одеяла. Но это, пожалуй, максимальная роскошь, которая была доступна селебрити.

Ситуация, когда едешь в Африку, а натыкаешься на холод, от которого зубы стучат, идеально иллюстрирует непредсказуемость шоу. Создатели постоянно заигрывают с контрастом «ожидание-реальность», причем что в одну, что в другую сторону. Многие участники не ожидали, что их будут морить голодом, а в итоге… научились варить бульон из одной кости на протяжении трех дней подряд.

Напротив, порой звезды накручивали себя сами, думая, что продюсеры приготовили для них ужас. В одном из испытаний нужно было засунуть руку в непрозрачный ящик и достать оттуда ключ. В ящике могло быть, что угодно – хоть крысы, хоть скорпионы. Видимо, так же думала Вики Одинцова, когда кричала, что внутри «что-то большое и пушистое». Таким же предсказуемым было и голосование участников.

Реалити-интриги

Победитель проекта получит 5 миллионов рублей, которые отдадут на благотворительность, а именно на сохранение природы Африки и защиту ее уникального природного наследия. Но, по словам продюсеров проекта, сам приз не важен для звезд, гораздо важнее приключение и проверка на прочность – в том числе эмоциональную и человеческую.

В интервью все участники до единого говорили, что важно оставаться собой, не носить маску и не устраивать интриги. Но для некоторых участников интриги – это и есть быть собой. Кто-то строил козни, кто-то занимался подсчетом голосов, кто-то откровенно грубил и быстро переводил разговор на повышенные тона. Для части приехавших в Африку лагерь на берегу Лимпопо быстро перестал быть комфортным местом.

Смотрите реалити-шоу «Звезды в Африке» по воскресеньям в 20.00 на ТНТ

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