«Когда у меня не отнимали еду»: Виктория Боня в салатовом леотарде показала себя до шоу «Звезды в Африке»

Бывшая участница проекта «Дом-2» — Виктория Боня — разместила на личной странице в Instagram фото в сексуальном пляжном наряде.

Экс-возлюбленная бизнесмена Александра Смерфита выбрала сплошной купальник с узкими трусиками и глубоким декольте мятного цвета.

Боня запечатлелась в ярком наряде на пляже. Виктория дополнила образ золотыми и серебряными цепями на шее и запястьях. Также модель отдала предпочтение прямоугольным очкам с позолотой на оправе.

Боня оттопырила большой и сочный «орех», а рукой вздернула купальник. Знаменитость с мокрыми волосами позировала со слегка приоткрытым ртом. Пухлые губки Виктория подчеркнула нюдовой помадой.

«Хочется снова поплавать в теплом море. Когда у меня не отнимали еду, я была такой. Ну, до Африки», — заявила Боня.

Модель намекнула на свое поведение в шоу «Звезды в Африке». У Бони случился конфликт с другими участниками нового проекта ТНТ. Виктория поняла, что может на самом деле остаться голодной в путешествии. У знаменитости случилась истерика, а после Боня с жадностью накинулась на креветку.

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