«Меня из-за Носорога терроризируют»: Станислав Ярушин высказался о возможном участии в шоу «Маска»

В минувшее воскресенье, 28 марта, в эфир телеканала НТВ вышел уже седьмой по счету выпуск шоу «Маска». До финала — совсем немного, а значит, на проекте остались только самые сильные участники.

После каждой передачи поклонники шоу гадают, кто же прячется под той или иной маской. Участие в шоу начали приписывать артисту Станиславу Ярушину, который обладает роскошным голосом. Фанаты Стаса уверены, что он выступает под маской Носорога, который каждый раз удивляет своими невероятными вокальными номерами.

«Меня из-за Носорога терроризируют. Я говорю: «Ну, нет меня в этом шоу!». Хотя я могу говорить: «нет», но могу там и быть», — цитирует Станислава Ярушина «7 дней».

Стоит отметить, что Ярушину приписывали участие еще в первом сезоне шоу «Маска», считая, что он мог выступать в костюме Панды или Яйца.

Не так давно свое участие в «Маске» категорически отрицали известный телеведущий Максим Галкин, певицы Вера Брежнева и Альбина Джанабаева.

Поклонники считали, что Брежнева могла быть в маске Солнца, а Джанабаева — Змеи.

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