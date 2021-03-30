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«Меня из-за Носорога терроризируют»: Станислав Ярушин высказался о возможном участии в шоу «Маска»

Артист и шоумен обладает прекрасными вокальными данными.

«Меня из-за Носорога терроризируют»: Станислав Ярушин высказался о возможном участии в шоу «Маска»
Поклонники Стаса Ярушина подозревают, что в маске Носорога именно он. Фото: телеканал НТВ

В минувшее воскресенье, 28 марта, в эфир телеканала НТВ вышел уже седьмой по счету выпуск шоу «Маска». До финала — совсем немного, а значит, на проекте остались только самые сильные участники.

После каждой передачи поклонники шоу гадают, кто же прячется под той или иной маской. Участие в шоу начали приписывать артисту Станиславу Ярушину, который обладает роскошным голосом. Фанаты Стаса уверены, что он выступает под маской Носорога, который каждый раз удивляет своими невероятными вокальными номерами.

Станислав Ярушин
Станислав Ярушин высказался о шоу «Маска». Фото: instagram.com/yarushinstanislav/

«Меня из-за Носорога терроризируют. Я говорю: «Ну, нет меня в этом шоу!». Хотя я могу говорить: «нет», но могу там и быть», — цитирует Станислава Ярушина «7 дней».

Стоит отметить, что Ярушину приписывали участие еще в первом сезоне шоу «Маска», считая, что он мог выступать в костюме Панды или Яйца.

Не так давно свое участие в «Маске» категорически отрицали известный телеведущий Максим Галкин, певицы Вера Брежнева и Альбина Джанабаева.

Поклонники считали, что Брежнева могла быть в маске Солнца, а Джанабаева — Змеи.

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