Звезда «Патриота» Анастасия Талызинина: «Таких настойчивых, как наш спецназовец Саня Кучин, я еще не встречала»

30 августа на ТНТ стартует сериал «Патриот». Накануне премьеры мы успели поговорить с Анастасией Талызиной и узнать, какие сюрпризы ждут зрителя во втором сезоне.

Сериал «Патриот» появился на телеканале ТНТ в марте 2020 года. Создатели ситкома решили создать комедию положений вокруг нарочито патриотичного героя, который иногда доходит до абсурда. Для этого взяли харизматичного парня – типичного вояку, который знает и умеет все на свете, и поместили его в провинциальный городок, где у каждого жителя есть свои скромные цели и мечты.

Судьбы всех героев переплетаются еще теснее во втором сезоне, который стартует на ТНТ 30 августа. Саня Кучин (Антон Жижин) наконец-то исполняет свою мечту и поступает в академию в ФСБ. Во втором сезоне он возвращается оттуда уже не один, а с боевым товарищем. Правда, этот товарищ по имени Айза (Айсулу Азимбаева) женского пола, на чем строится сюжетная завязка продолжения сериала.

Жена главного героя Катя (Алена Савастова) его разочаровывает, а первая любовь Лена Монро (Анастасия Талызина) очаровывает снова. Но перед Кучиным стоит серьезный выбор: любовь или мечта. И это не говоря о том, что к куче проблем местных жителей, которые Сане надо разруливать, прибавилось еще и управлением магазином, владелец которого (Владимир Сычев) оказывается в больнице.

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Teleprogramma.pro узнала, как снимали второй сезон популярного сериала и поговорила с исполнительницей главной роли Анастасией Талызиной — внучкой знаменитой Валентины Талызиной.

— Анастасия, рады что сериал «Патриот» получил свое продолжение? Переживали, что этого не произойдет?

— Я очень рада продолжению сериала! Скучала по своей героине и по команде. Переживала, что в условиях пандемии нам будет сложнее приступать к съемкам второго сезона, но мы это сделали!

— Как вам далась работа в первом сезоне? Второй был проще или имелись свои сложности?

— Конечно, первый сезон был намного сложнее. Я долго привыкала к жанру и к своей героине. Во-втором сезоне же я чувствовала себя как рыба в воде, стала намного свободнее. Поэтому могу с уверенностью сказать, что второй сезон был для меня намного ярче и интереснее.

— Ваша героиня Лена Монро изменится или так и будет радовать зрителей своим непримиримым нравом?

— Мне кажется, что со временем, мы все немного меняемся. Но в какую сторону, пусть зритель увидит сам!

— Лена Монро похожа на Анастасию Талызину или вы не бунтарка?

— Лена Сысарина местами похожа на меня. Она, также как и я, очень оберегает свое личное пространство, бывает неумолимой и смелой. Если бы я встретила такую девчонку в жизни, мы сто проц. Подружились бы.

— А новые герои появятся или может кто-то пропадет из сериала?

— Да, появились новые герои, которые разбавили нашу компанию! А уж кто именно — смотрите второй сезон!

— Анастасия, когда вы появились в первой части «Патриота» только ленивый не обсуждал, что вы внучка легендарной Валентины Талызиной и «наверняка попали в сериал по протекции». Как проходили кастинг? Была ли действительно какая-то помощь со стороны родственников? Как реагируете на подобные домыслы?

— Я проходила кастинг так же, как и все мои коллеги. Долго лежала дома после операции на колено, на тот момент ходила везде с тростью и мне было на все наплевать. И тут мне предлагают подъехать на пробы в комедийный проект с крутыми людьми. Пробовалась на гордую и чуть надменную Ленку Сысарину. Я отчего-то оделась во все черное, перед выходом посмотрела на себя в зеркало, на трость в моей руке и подумала «это уже смешно». Так что этот проект идеально вписался в тогдашний период моей жизни.

— Как часто вас сравнивают с бабушкой? Что, на ваш взгляд, вы переняли у нее? А как она оценила эту ваше работу?

— Не помню такого, чтобы меня сравнивали с бабушкой. А переняла я у нее любовь к жизни и профессии.

— По сюжету за Леной Монро ухаживает бывший спецназовец, вернувшийся в родной городок. На пути к цели парень напоминает БТР. А в вашей жизни встречались такие ухажеры, поделитесь воспоминаниями?

— Таких настойчивых, как наш спецназовец Саня Кучин, я еще не встречала. Вообще, мне кажется, что наше поколение молодых людей очень лениво — чаще всего они идут туда, где все легко и доступно. Поэтому Саня вызывает восхищение у молодых девчонок своей решимостью, преданностью и отсутствием «столбняка» перед ответственностью (смеется).

Как снимали второй сезон «Патриота»

Местом съемок, как и первом сезоне, стал поселок имени Тельмана – небольшой населенный пункт в Подмосковье, где живут всего 3,5 тысячи человек. Именно тут создатели ситкома нашли все необходимые для сюжета локации: и большая дорога для марш-бросков Кучина, и фактурные пятиэтажки, идеально передающие настроение сериала, и магазин «Мечта», который уже стал местной легендой.

«Мы декорировали магазин под кино, а хозяйка все это даже не снимает, намеренно оставляет такой внешний вид, чтобы предприимчиво продолжать торговать именно в таком кинематографическом магазине», – рассказывает сценарист «Патриота» Антон Зайцев.

Во время съемок первого сезона в магазине случился пожар, и помещение приходилось отмывать от копоти, благо, что возгорание оказалось не слишком серьезным. А вот во втором сезоне «Мечте» пришлось гореть уже по-киношному, поскольку этого требовал сценарий. Правда, сам магазин от этого никак не пострадал.

Привет от пандемии: чудеса с погодой и Instagram-кастинг

Затянувшаяся пандемия коронавируса продолжает вносить коррективы в работу съемочной группы. Из-за того, что дата начала съемок определилась буквально в последний момент, актЕр Антон Жижин попросту не успел полностью физически перевоплотиться в патриота из сериала. Поэтому в тренажерном зале ему приходилось зависать буквально между сменами, а на площадку ему привозили специальное питание с уже необходимым количеством калорий для набора мышечной массы.

Поэтому трансформацию размера бицепса Сани Кучина можно буквально отследить от первой до последней серии второго сезона.

Конечно, неопределенности с коронавирусными ограничениями повлияли и на погодные особенности: из-за этого сейчас страдают все киношники. С помощью монтажа и цветокоррекции выдать осень за лето и наоборот не так сложно, а вот актерам на площадке порой приходилось использовать все свое мастерство, чтобы радоваться жаре в кадре, когда на улице было весьма свежо.

Затронула пандемия и кастинг, хотя в какой-то степени тут получилась и дань традициям первого сезона. Антон Жижин записывал пробы для первого сезона в онлайн-режиме, поскольку находился в армии. А актриса Айсулу Азимбаева, которая пополнила ряды исполнителей главных ролей в продолжении, была просто-напросто в другой стране – Казахстане, куда из-за ковидных ограничений тоже не так просто попасть. Авторы сериала вообще нашли её через Instagram и в итоге решили сделать героиню Айзу именно казашкой, а не буряткой или якуткой, хотя такие варианты тоже рассматривались.

Камео создателей и знаменитостей

В сериале так или иначе засветилась абсолютно вся авторская группа, кроме продюсера Антона Зайцева, он предпочел остаться за кадром. Самую значимую роль получил креативный продюсер сериала Алексей Базанов, фамилия которого стала известна всей стране после выхода сериала «Реальные пацаны».

Он долго вынашивал идею «Патриота», а во время съемок так активно подсказывал актерам, что в итоге сам настолько вжился в роль брата главного героя, что его в итоге на нее и утвердили. Кстати говоря, во втором сезоне линия его взаимоотношений с Саней Кучиным получит новое и очень трогательное развитие.

Если говорить о знаменитостях, то создателям удалось сохранить в касте Владимира Афанасьева, более известного под рэперским ником Нигатив и участию в группе «Триада». В сериале он воплощает образ блогера Геры, снимающего трэш-видео.

Еще в кадре появится звезда Instagram Олег Монгол.

Мощный сюрприз в концовке

Второй сезон «Патриота» будет посвящен моральным дилеммам главного героя (и не только). Сане Кучину предстоит переосмыслить свои отношения как семейные, так и романтические, а также понять, что для него все-таки важнее: чувства или мечта.

А на концовку сезона создатели приготовили самый главный сюжетный сюрприз, который станет полной неожиданностью как для зрителей, так и для главного героя, ведь в какой-то степени он обрушит все жизненные принципы, на которых он строил свое мировоззрение.

Как Саня Кучин будет биться с жизненными препятствиями во втором сезоне «Патриота», смотрите на ТНТ с 30 августа, в 20:00.

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