«Скромный, замкнутый, интеллигентный»: Талызина рассказала, каким был Мягков при жизни

По поступившей информации, артист умер в 82 года от острой сердечной недостаточности.

Исполнитель главной роли в фильмах «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!» Андрей Мягков умер на 83-м году жизни. Как пишет Рен ТВ, причиной его кончины стала острая сердечная недостаточность. Он ушел в мир иной в своем доме в Москве. У артиста осталась жена Анастасия Вознесенская, которая жила со звездой картин Эльдара Рязанова с 1963 года, детей пара не имела.

Коллега по съемочной площадке фильма «Ирония судьбы» Валентина Талызина с трудом сдержала нахлынувшие эмоции, узнав о смерти актера. Он был хорошим тихим человеком, про которого многие теперь вспоминают с болью и печалью в душе.

«Он был кристально честным и чистым. С ним общаться было одно удовольствие. Андрей был великий человек, скромный, даже, может, где-то замкнутый, но очень интеллигентный», — поведала артистка изданию «360».

Она заметила, что Мягкову были подвластны абсолютно любые роли — от комедийных, до трагических. В свободное время он любил спокойно заниматься живописью дома, светские тусовки обходил стороной.

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