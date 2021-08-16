Названа дата премьеры второго сезона сериала «Патриот» на ТНТ

Названа дата премьеры второго сезона самой патриотичной комедии на ТНТ — «Патриот» выйдет в эфир 30 августа. На этот раз главного героя Саню Кучина ждет еще больше приключений, но теперь он не один в борьбе с человеческим раздолбайством — у него появится боевая подруга Айза.

В первом сезоне Кучин вернулся в родной город после армии, теперь за плечами у парня академия ФСБ. Именно там он находит боевого «товарища» Айзу. Был один патриот – стало два патриота.

И этот факт просто приводит в бешенство Катю — жену главного героя. Саня верит в «братскую» дружбу между мужчиной и женщиной, Катя же хочет избавиться от непрошенного «товарища». Тем более, что ей приходится держать двойную оборону — вдруг активизировалась Ленка Монро, которая надумала открыть свой магазин и поскорее вернуть отцу долг за учебу.

«Саня Кучин в новом сезоне столкнется с предательством, которое его сильно заденет. Он не

сможет это простить, и как следствие теперь его категоричность, обостренное чувство

справедливости и порядка только усугубится. «Патриотизм» Кучина наткнется на кучу мелких проблем, которые он попытается решить с богатырским размахом – Саня в свободное от службы время так и не научится переключаться на режим «гражданки», чем всех и достанет», — говорит Алексей Базанов, актер и креативный продюсер сериала «Патриот».

Сане, как всегда, придется быть ответственным за порядок, а еще разобраться в личном вопросе — он решает выяснить, кто его настоящий отец, а заодно понять, зачем ФСБ установила за ним слежку.

«Все меняется, и Саня Кучин во втором сезоне тоже будет другим. Всех карт я раскрывать не

буду. Саня постоянно мечется, вокруг него бегают влюбленные в него девушки. Появится и

новый, очень интересный герой», — отметил Антон Жижин, исполнитель главной роли в сериале «Патриот».

В ролях: Антон Жижин, Алексей Базанов, Алена Савастова, Анастасия Талызина, Дмитрий Журавлев, Владимир «Нигатив» Афанасьев, Владимир Сычев, а также новички проекта Айсулу Азимбаева и Манана Гогитдзе.

Смотрите «Патриот» – в 20:00 с 30 августа на ТНТ

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