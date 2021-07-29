Во втором сезоне сериала «Патриот» у Сани Кучина появится эффектная боевая подруга

А у его жены Кати добавится поводов для ревности

Этим летом на ТНТ долгожданная премьера — второй сезон народной комедии «Патриот». Она выйдет в эфир до конца августа, но пока точная дата не называется, зато известны подробности лихо закрученного сюжета. Теперь у патриота Сани Кучина, который закончил академия ФСБ и возвращается домой, появится боевая подруга.

Айза по физическим характеристикам ничуть не уступает главному герою и это бесит жену Сани — Катю. И хотя «поводов для ревности ноль, ведь это чисто братство», девушка интуитивно чувствует: надвигается гроза.

А она надвигается и еще какая: в жизнь Сани снова врывается Ленка Монро, которая вдруг воспылала к Кучину любовью и готова сделать все, чтобы он вспомнил о своем школьном чувстве.

Что же делать Кате — поверить в дружбу между мужчиной и женщиной или лучше избавиться от нового «товарища» мужа?

Во втором сезоне к своим ролям вернутся Антон Жижин, Алена Савастова, Анастасия Талызина, Алексей Базанов, Дмитрий Журавлев, Владимир Нигатив Афанасьев, Владимир Сычев, а к ним присоединится Айсулу Азимбаева, которая сыграет нового «товарища» Сани Кучина.

«Айза так же, как и главный герой, бьется за порядок во всем и живет по армейскому кодексу, но все проблемы решает еще более радикальными способами. Если Саня Кучин для героев был изначально своим, то Айзе только предстоит познакомиться с жителями маленького городка, и кое-кто объявит ей войну», — комментирует Алексей Базанов, креативный продюсер сериала «Патриот».

Кстати, за первым сезоном «Патриота» следил каждый пятый россиянин.

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