«Живу с собакой и кошкой, как городской сумасшедший»: Кирилл Коганович о съемках «Светы с того света», разводе и экстрасенсах

На ТНТ стартовал долгожданный второй сезон сериала «Света с того света». Это история о молодой девушке Свете (Мария Машкова), которая получила травму и теперь прикована к инвалидной коляске. На операцию требуются огромные деньги, чтобы заработать их героиня перевоплощается в Светозару и решает стать экстрасенсом. Через экран ноутбука она готова разрешить любые загадки судьбы.

Кирилл Коганович играет Павла, он живет в одной квартире вместе со Светозарой и ее подругой Ириной и часто становится причиной курьезных ситуаций.

Teleprogramma.pro поговорила с Кириллом о съемках, личном опыте общения с экстрасенсами и настоящей любви.

Второй сезон

— Вышел второй сезон сериала «Света с того света». Что принципиально нового ждать зрителям?

— Однозначно, отборного юмора, новых героев, новых сюжетных линий, поворотов, открытий для каждого из персонажей.

— Как изменится ваш герой?

— Самое главное, что произойдет с Пашкой – он станет серьезнее. К нему приходит осознание того, что пора меняться и взрослеть, а не просто барахтаться и плыть по течению.

— Как вам далась работа в этом проекте?

— Были некоторые коррективы, у нас сменился режиссер, над вторым сезоном работали Костя Колесов с Наташей Гоббс. Мы с ними уже встречались на другом проекте, но в этот раз все было по-другому: и вводные иные, и подход к делу.

Второй сезон был богаче технически, группа была гораздо больше, чем в первом сезоне, у нас было больше возможностей, времени и комфорта, чтобы заниматься искусством. Бюджет увеличился, и, конечно, это добавляло комфорта с точки зрения кино. Это крайне важный фактор, когда есть время на репетиции и общение с режиссером.

Конечно, это было и в первом сезоне, но во втором все просто стало максимально здорово. В первом сезоне своя особая атмосфера: живой и здоровый азарт, страшное желание сделать что-то воистину крутое, ведь это был первый опыт со скринлайфами, такой эксперимент, полет фантазии и творчества в чистом виде, не приуроченный к бюджету. Во втором сезоне мы уже были на знакомом поле деятельности.

Волшебная Мария

— Расскажите о работе на площадке с Марией и Анной. Легко ли вы нашли общий язык? Были ли недопонимания вне камеры?

— С Анной Котовой-Дерябиной мы давно дружим, и я не испытывал никакой неловкости от работы с ней. Она прекрасная и красивая девушка в первую очередь. Во вторую – мой друг и жена моего близкого товарища.

Второй сезон получился более любовный, чем первый. Наверное, потому что в первом мы шли немножечко галопом и впопыхах, делили одну актерскую комнату на троих, а теперь у каждого своя, может, этот комфорт позволил расслабиться и получить удовольствие от съемок.

Мы еще и соскучились друг по другу, по персонажам. По сценарию, они друзья, да и история вся про любовь. Материал, к тому же, приятный, это не из тех сериалов, когда приходишь и думаешь: «Господи, опять эту хрень снимать. Ну ладно, надо зарабатывать бабки».

Нет, тут про другое: правда, классный сценарий, потрясающая команда, каждый день как праздник.

— Были какие-то примечательные случаи на площадке, что осталось за кадром.

— У нас была магическая Маша Машкова! Она гадала всей съемочной группе, к ней стояли очереди, у нее были грандиозные гадательные карты, которые ей подарила Ира Горбачева, привезла из Америки. И вот она всем нам гадала, и это было крайне положительно.

Если честно, мне лично она прям попала в точку. Все, что выпадало на этих картах, все вышло в прошлом году. Она нагадала мне какое-то ближайшее будущее, и все случилось. Так что Машка – непростая девчонка!

Визит к экстрасенсу

— А вы сами верите в экстрасенсов, магов и иных подобных специалистов? Доводилось к ним обращаться?

— Да, я ходил, когда разводился с женой. К тому моменту я испробовал все, обращался к друзьям, к родителям, даже к ее маме, но ничего не помогло сохранить брак. В тот период попал к экстрасенсу. кстати, очень интересная женщина, которая зрит в корень. Призналась, что ненавидит, когда ее называют гадалкой.

Я думаю, что мы многого о себе не знаем. Вопрос энергетики человеческой, мне кажется, не изучен. Мы используем лишь часть наших способностей.

Вспоминаю эту женщину: она меня не знала, я к ней пришел с определенной проблемой, она мне тут же начала все про меня рассказывать и не какими-то общими словами, а детально пройдясь по моему ближнему кругу людей, по моей работе, в том числе не связанной с кино. У меня тогда было несколько проектов, о которых она вообще не могла знать. Но она сказала: «Вижу, вы там где-то в таком-то помещении».

Я сначала подумал, что нашла какое-то фото в интернете, но нет. Видимо действительно что-то знает.

Она раскладывала варианты развития событий, в том числе предложила мне каким-то специфическим образом развивать отношения с женой, но я не совсем понял, как это возможно, и решил обойтись без этих советов, доверившись Господу Богу.

Этот опыт дал мне понять, что на земле живут люди, которые, грубо говоря, способны на большее, чем мы с вами. Они задействуют свой внутренний аппарат, человеческое естество на других уровнях чувств, которые у них более развиты и активнее, чем у нас.

Из личной жизни — только работа

— Про вашу личную жизнь мало, что известно. Расскажите, кто ваша вторая половинка?

— Я сейчас абсолютно свободен, не знаю, к счастью или к сожалению. Освободилось огромное пространство для работы, я больше времени и сил посвящаю работе, занимаюсь своей карьерой, местами успешно, местами – не очень. Хотя бывает и немножко одиноко.

Конечно, хочется найти своего человека, но я не из тех, кто делает так: «О, красивая девчонка! Надо бы с ней…», а потом хоп-хоп, и все случилось, вы уже вместе который месяц. Для того, чтобы быть с женщиной больше, чем пару дней, мне нужно к ней испытывать какие-то чувства.

Влюбиться по-настоящему после развода пока не удалось. Пока такого не случилось. Скажем так, я не форсирую обстоятельства, спокойно занимаюсь собой, наслаждаюсь своим одиночеством, своей свободой. Живу с собакой и кошкой, как городской сумасшедший.

— Расскажите, чем занимаетесь, в каких проектах вас еще можно будет увидеть?

— С режиссером второго сезона «Светы с того света» Константином Колесовым мы когда-то сняли пилотный сезон сериала «Училки в законе» для телеканала «Пятница», и вот я снова приступил к этому проекту.

Я там появлюсь в восьми сериях сезона, играю учителя китайского языка, который обретает свою любовь. Даже начал учить китайский для этого, но оказалось, что не потребуется, потому что в сценарии нет сцен, где я говорю на китайском языке.

Будет еще один проект международный, а также один чисто российский с очень крутым режиссером, и наконец-таки драма! Я, конечно, частенько снимаюсь в комедиях, но предрасположен к драматическим ролям, они мне даются прекрасным образом, и вот наконец-то выбил себе хорошую роль. Буду играть рейдера, большого засранца с непростой судьбой.

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