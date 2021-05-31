Любовь и магия: во втором сезоне сериала «Света с того света» будет больше романтики

15 июня на канале ТНТ состоится премьера второго сезона скринлайф-сериала «Света с того света». Напомним, это комедийная история о том, как любовь, дружба и «экстрасенсорная» психология решают любые проблемы.

Главная героиня картины — молодой медик, которая после несчастного случая не может ходить. Окружающие отворачиваются от нее, девушка остается без работы и даже без любимого. Но Света не отчаивается и находит врача, способного поставить ее на ноги. Правда, заветная операцию обойдется в шестизначную сумму в евро… И чтобы собрать деньги, героиня неожиданно решает стать экстрасенсом на дому и помогать отчаявшимся людям онлайн.

Новый сезон из 19 серий превратит сериал в полномасштабную романтическую комедию. Вдобавок к своей основной проблеме Света еще и влюбляется. Девушка устремится навстречу своему счастью, но и о своих странных клиентах тоже не забудет. Ведь она не может никого оставить без помощи.

«Романтическая линия для меня была основной. Я прямо переживала, кого утвердят на роль Светиного возлюбленного — хотелось по-настоящему краснеть в кадре. Это же скайп-камеры, крупный план и видны все детали. Надеюсь, что у меня получилось пару раз засмущаться и покраснеть по-настоящему. Уж очень симпатичного героя нашли», — говорит исполнительница главной роли Мария Машкова.

«В темные времена люди всегда хватаются за нечто сверхъестественное, потому что перестают верить в реальность, в которой все очень плохо. Мы в сериале показываем как раз таких отчаявшихся людей. А Света как человек, склонный к эмпатии, не может просто выдоить из них деньги, разложить карты Таро перед экраном и сказать «до свидания», она старается им помочь», — добавила креативный продюсер сериала Юлия Галиченко, которая ранее работала над «Триадой» и «Универом».

Смотрите сериал «Света с того света» с 15 июня, с понедельника по четверг в 20:00 на канале ТНТ.

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