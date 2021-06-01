«Хотелось по-настоящему краснеть в кадре»: Машкова натурально смущалась на съемках сериала

Во втором сезоне сериала «Света с того света», премьера которого состоится на канале ТНТ в середине июня, главную героиню настигнет любовь. По сюжету, девушка влюбится в своего соседа, который нередко помогает ей в реальной жизни. Но все перевернется с ног на голову, когда мужчина сам обратится к героине за помощью. Но только не совсем к ней, а к ее сетевому альтер-эго — гадалке и экстрасенсу Светозаре. Не узнав соседку под париком и в образе, он изложит ей свою проблему. Девушка, конечно, бросится на помощь возлюбленному, но, кроме него, у нее еще уйма клиентов с самыми невероятными запросами.

«Во втором сезоне мы узнаем, насколько Света нежная, и как ей хочется любви – еще больше, чем в первом сезоне. Романтическая линия для меня была основной. Я прямо переживала, кого утвердят на роль Светиного возлюбленного – хотелось по-настоящему краснеть в кадре», — говорит исполнительница главной роли Мария Машкова.

По словам актрисы, ее желание исполнилось — партнера ей подобрали по-настоящему симпатичного, потому и смущение в кадре у нее получилось натуральным. А если вспомнить, что данный сериал снят в формате скринлайф, то есть, с камер ноутбуков и смартфонов, то эмоции артистов становятся еще более важны, так как большую часть повествования зритель видит лица героев прямо перед собой.

Второй сезон состоится из 19 серий, и создатели картины говорят, что это полноценный ромком.

Не пропустите продолжение сериала «Света с того света» на канале ТНТ — с 15 июня, с понедельника по четверг в 20:00.

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