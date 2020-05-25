Анна Котова-Дерябина призналась, о чем мечтает в самоизоляции

Анна Котова-Дерябина, как и многие россияне, находится в самоизоляции. Много проектов, в которых она должна принимать участие, отменились. Теперь никакой массовки, работы в павильонах и общего грима — все только индивидуально. Даже съемочные площадки на какое-то время перенесены в виртуальное пространство.

Недавно знаменитость завершила съемки в ситкоме #СидЯдома на ТНТ. Работа велась в Zoom и каждый актер был сам себе режиссером, гримером и постановщиком.

«Когда ограничения закончатся, то хотела слетать попутешествовать. Все-таки лето приближается. Это я очень люблю»,- призналась Анна в интервью порталу Teleprogramma.pro.

На вопрос куда именно хочет отправиться актриса, она отвечает сразу: четких предпочтений нет.

«Если за границу нельзя будет, то и в Сочи, и в Абхазию бы слетала с радостью», — заключает Анна Котова-Дерябина.

Она надеется, что уже к концу лета все ограничения будут сняты и пандемия останется только в воспоминаниях.