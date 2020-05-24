Победительница «Холостяка» Барбара Пино: «Я участвовала в реалити в первый и в последний раз!»

Вот и закончился самый романтический проект российского телевидения – шоу «Холостяк». Несколько месяцев девушки боролись за сердце стоматолога Антона Криворотова. До финала дошли лишь две участницы – красотки Барбара Пино и Лиза Адаменко.

Барбара изначально считалась фавориткой Антона. Он подарил ей первую розу на проекте и, по мнению остальных девушек, явно симпатизировал ей.

Выиграв проект, Пино дала эксклюзивное интервью Teleprogramma.pro о симпатии к Криворотову, об отношениях с конкурентками и о том, где сейчас живет на самоизоляции.

— Вы рады, что пошли на проект «Холостяк»? Шоу оправдало ваши надежды?

— Мне было интересно, как проект устроен изнутри, как проходят съемки. Изначально думала, что сам холостяк мне не понравится и тут же домой отправлюсь. Оправдались ли мои ожидания? Более чем.

— Какие конкретно качества Антона Криворотова вас покорили?

— Его харизма и открытость, способность говорить о своих чувствах, не боясь ничего.

— На каком моменте вы поняли, что влюбились в холостяка? После каких событий?

— У нас с ним было очень много разговоров, после чего я стала присматриваться внимательнее к нему, так как в рамках проекта сложно понять, что является правдой, а что нет.

Думаю, что это стало очевидно, когда мы оказались в Турции. Без конкретных событий.

— Хотели бы вы родить детей от такого парня, как Антон?

-Насчет детей – это очень тонкий момент. Прежде чем делать детей — надо быть уверенным, что ты знаешь человека, с которым собираешься прожить свою жизнь. Доверие и уверенность в партнере – только так можно создать полноценную семью.

— В какой стране вы хотели бы жить со своим избранником?

— Это не имеет никакого значения, где мы будем жить. Главное — быть вместе. Я себя не вижу домохозяйкой.

Я буду работать и заниматься тем, что умею и что у меня хорошо получается. Может к этому времени у меня уже будет свой маленький бизнес. Но семья всегда на первом месте.

— Вы подружились со своей главной конкуренткой Лизой Адаменко? Общаетесь с ней после проекта?

— С Лизой мы редко общаемся, как и с остальными участницами.

— Как думаете, чем Лиза не подходит Антону?

— Думаю, с одной стороны она ему вполне подходит, но узнав его получше, я поняла, в чем он нуждается больше всего. Ему нужна более зрелая женщина. Если говорить о создании семьи.

— А с Настей Ковалевой вы общаетесь? Поклонники шоу уверены, что у этой девушки были к Антону лишь корыстные интересы. Вы с этим согласны?

— Думаю, у Насти изначально была одна цель, и это победа. То, что Антон оказался в роли холостяка — это было большим бонусом для многих. А так в голову к ней не залезешь, какие у неё были мотивы – они останутся при ней.

— Шоу закончилось. Хотите ли вы принять участие еще в каких-то телевизионных проектах? Каких?

— Я интроверт и не особо люблю публичность. И я участвовала в реалити в первый и в последний раз!

— Где вы сейчас переживаете период пандемии? Чем занимаетесь?

— Я нахожусь на самоизоляции у себя дома, в Москве. Пока есть свободное время — дочитываю книги, занимаюсь спортом активнее, пишу музыку, картинки, доделываю личные проекты.

— Как кризис отразился на ваших доходах?

— Не могу сказать, что кризис очень сильно влияет на мои доходы. Из печального могу отметить, что самые крупные запланированные фотосъёмки были отменены до момента выхода из карантина.

— После коронавируса мир станет другим?

— После пандемии, конечно, мир уже не будет прежним. Но даже то, что было несколько секунд назад мы никак не вернём. Это уже прошло. Я думаю, что мир станет чище.