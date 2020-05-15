Талантлив во всем: герой шоу «Холостяк» стоматолог Криворотов выпустил сингл

Танцевальный трек Weekend уже стал хитом на многих музыкальных площадках в сети.

Звезда телепроекта «Холостяк – 7» стоматолог Антон Криворотов зарекомендовал себя не только как самый искренний, честный и настоящий герой в истории шоу, а также востребованный профессионал медицины. Доктор убедительно ворвался в плейлисты многих меломанов своими треками, и один из последних — Weekend – уже стал хитом, хотя релиз состоялся буквально на днях.

Музыкальная новинка посвящена всем тем, кто не привык сдаваться. Он для тех, кто спешит жить, добиваться своего, дышать полной грудью и не оглядываться на препятствия. Это мелодичная и ритмичная антитеза нынешним обстоятельствам: из-за пандемии жизнь не просто замерла – она перевернулась с ног на голову и изменилась до неузнаваемости.

«Какими бы разными мы ни были, у всех нас есть амбиции, и мы преодолеем что угодно. Пока бьются сердца, мы живем и не сдаемся», — рассказал Антон.

Кстати, примечательно, что сингл Weekend был написан полгода назад. И сегодня он стал невероятно актуальным и приобрел иное значение.