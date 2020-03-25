Берегитесь женщин: звезда шоу «Холостяк» Барбара Пино убедилась в коварстве слабого пола

В одном из самых интригующих и романтических шоу сезона – проекте «Холостяк-7» каждую неделю кипят настоящие страсти. И чем ближе финал, тем сильнее борьба за сердце жениха Антона Криворотова. В четвертой серии, состоявшейся 22 марта, уже произошли события, перевернувшие ход сюжета – герой покинул шоу вместе с Барбарой Пино, которая в порыве эмоций отказалась от заветной розы.

Все дело в том, что Криворотов обсуждал с другой участницей проекта Лизой Адаменко бывшего мужа Барбары. Знойную мулатку такой расклад дел не устроил. И порталу Teleprogramma.pro девушка призналась, что извлекла урок из этой ситуации.

«В женском коллективе лучше держать язык за зубами», — убеждена Барбара.

Такой поступок подорвал доверие девушки к холостяку. Она подчеркнула: чтобы его вернуть, придется сильно потрудиться. Впрочем, участница покинула проект. Или все-таки нет, и Криворотов ушел за ней, чтобы вернуть?

Следующий выпуск шоу «Холостяк» выйдет в воскресенье, 29 марта, на ТНТ в 20:30.