Модель Лиза Адаменко рассекретила интимные отношения с «холостяком» Криворотовым

Новая серия, в которой девушка раскроет все секреты, выйдет на экраны уже в воскресенье, 8 марта.

Борющаяся за сердце холостяка Антона Криворотова модель Лиза Адаменко рассекретит, что ее связывает с мужчиной. Откровенное признание невесты из Каменска зритель услышит уже в грядущее воскресенье, 8 марта.

Во второй серии нового сезона проекта «Холостяк» на ТНТ участницам предстоит заселиться на виллу в солнечном Лиссабоне. В определенный момент девушки не смогут поделить между собой комнаты: конфликт закончится жестким розыгрышем одной из участниц, а впоследствии и нервным срывом.

Кроме прочего, одной из участниц — Барбаре Пино — предстоит провести свидание с холостяком. Антон проведет для невесты экскурсию и наглядно покажет ей, как он видит Лиссабон. Не исключено, что встреча завершится первым поцелуем.

Побалует Криворотов и остальных претенденток: для них холостяк специально организует вечеринку, а затем одной из девушек будет уделять особое внимание. Не простит Антону кокетства модель Лиза Адаменко – она публично расскажет, что имела интимные отношения с Криворотовым до проекта. По итогу произошедшего с проекта уйдут сразу три участницы.