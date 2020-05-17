«Доверилась своей наивности»: Ковалева не сдержала слез, покинув шоу «Холостяк»

Антон Криворотов объявил имена тех конкурсанток, которых он хочет видеть в финале. И среди этих претенденток не нашлось места для 24-летней Анастасии Ковалевой. Модель из Воронежа покинула проект в шаге от финала. При этом сама девушка утверждала, что она была уверенна в собственных силах. Теперь за сердце «холостяка» предстоит побороться кубинке Барбаре Пино и Елизавете Адаменко. Этим девушкам посчастливилось обойти других конкуренток.

Попрощавшись с Антоном и сев в машину, Анастасия дала волю слезам и эмоциям. Девушка не стала скрывать, что в своих мечтах она уже была среди финалисток проекта. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Ковалева не смогла произвести благоприятного впечатления на маму «холостяка». Наталья Леонидовна не теряя времени предупредила сына, сказав, что его фаворитка скорее всего думает только о победе, желая получив все лавры. А вот семья и любовь Настю, по мнению женщины, совсем не интересовали.

«На самом деле все нормально! Но как-то неожиданно, правда! Я не сказу, что я как-то супер удивленна тому, что произошло. По крайней мере, надежда умирает последней. И я верила… доверилась своей наивности. Думала, а вдруг. Уже обдумывала свидания индивидуальные и финал. Далеко забегала в будущее, но сердцу не прикажешь. Это его выбор. Он должен за него отвечать», — считает выбывшая из проекта участница.

А вот сам Криворотов развитием событий вполне доволен. Мужчина считает, что он не ошибся с выбором финалисток. Обе девушки — Барбара и Елизавета — произвели на него сильное впечатление.