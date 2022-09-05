«Это наряд или полотенце?»: Бузова в лифе-бандо и крохотной юбке ужаснула фанатов пополневшими бедрами

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Примечательно, что шоу «Дом-2» ей помог стать знаменитой.
Теперь она ведет несколько успешных проектов. Артистка не скрывает, что хочет покорять новые вершины. Примечательно, что она зачастую демонстрирует дерзкие образы и все чаще оголяется на камеру.
На днях Ольга внезапно решила покинуть Россию. Она приехала в Турцию, где поселилась в роскошном отеле. Компанию артистке составляет ее PR-директор Антон. Блондинка взяла с собой не только наряды и купальники, но и книги. Хотя каждый день Бузова предпочитает позировать в бикини и плавать в бассейне. И даже в отпуске она не перестает заниматься спортом.
На этот раз Бузова решила продемонстрировать свой пляжный образ в стиле Барби. Примечательно, что телеведущая уже летом отметилась в таком луке.
Она облачилась в мини-юбку из сжатой ткани и лифе-бандо от купальника. Блондинка дополнила образ шлепками и шляпкой в тон. Она грациозно позировала, оголив свои бедра и живот.
«В последнее время слышу и читаю столько разных советов. О том, как мне жить, какие фото выставлять, и что мне делать… Хочу сказать один раз и для всех советчиков: свой совет сама себе посоветуй.
Сегодня у меня жизнь в розовых очках, и поверьте, лучше меня никто не знает ни меня, ни мою удивительную жизнь, ни что и когда мне делать», — написала звезда.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники заметили, что Ольга пополнела. Многие признались, что не ожидали увидеть ее в таком виде. Артистку подвергли критике. «Ну просто Barbie girl! Только постаревшая», «Это наряд или полотенце?», «Как поправилась-то», «Загорела пятнами», «Живот прикрыла, а бедра не скроешь», «Оля, хватит кушать! Бедра как у слона», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды