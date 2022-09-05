«Это наряд или полотенце?»: Бузова в лифе-бандо и крохотной юбке ужаснула фанатов пополневшими бедрами

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Примечательно, что шоу «Дом-2» ей помог стать знаменитой.

Теперь она ведет несколько успешных проектов. Артистка не скрывает, что хочет покорять новые вершины. Примечательно, что она зачастую демонстрирует дерзкие образы и все чаще оголяется на камеру.