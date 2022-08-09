Французские каникулы: Собчак в принтованном платье предстала с подросшим сыном у Эйфелевой башни

Ксения Собчак является одной из самых известных телеведущих в России. В юном возрасте она вела развлекательные передачи, а теперь блондинка предпочитает снимать свои проекты и брать интервью у именитых людей. При этом она успевает посещать светские рауты, красные дорожки и уделять время семье.
Недавно Собчак устроила отпуск. Она провела около месяца в Турции с Константином Богомоловым, сыном Платоном и падчерицей. Телеведущая признавалась, что бездельничает. Она также много времени уделяла наследнику, играя с ним на курорте.
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Теперь Ксения прилетела во Францию. Она сводила Платона в Диснейленд. По словам телеведущей, мальчик был счастлив. Она сама решилась покататься на разных аттракционах. А вот накануне блондинка отправилась в центр Парижа. Она купила билет на Эйфелеву башню. Собчак в принтованном платье и без макияжа пешком отправилась подниматься на башню.
На фото она позировала с подросшим сыном. Мальчик быстро устал и попросил маму, чтобы она купила билет на лифт.
Ксения Собчак с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что у сына Собчак стильная прическа. Многие также посчитали, что он похож на своего папу Максима Виторгана.
«Мама-героиня», «Какая вы тут нежная», «Платон стиляга! Прическа просто отпадная», «Там не высоко», «Зато без очереди», «Счастливая семья», «Видеть вас такой нежной — бесценно», — стали писать подписчики.