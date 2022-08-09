Французские каникулы: Собчак в принтованном платье предстала с подросшим сыном у Эйфелевой башни

Недавно Собчак устроила отпуск. Она провела около месяца в Турции с Константином Богомоловым, сыном Платоном и падчерицей. Телеведущая признавалась, что бездельничает. Она также много времени уделяла наследнику, играя с ним на курорте.

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