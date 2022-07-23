«Я нашла в тебе все»: Собчак поделилась нежным фото с Богомоловым в его день рождения

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время на работе и подготавливать актуальные интервью.

Зачастую блондинка появляется на светских раутах. Порой ее сопровождает муж Константин Богомолов. У пары нет общих детей, но каждый из них воспитывает наследника от прошлых отношений.