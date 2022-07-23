«Я нашла в тебе все»: Собчак поделилась нежным фото с Богомоловым в его день рождения

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время на работе и подготавливать актуальные интервью.
Зачастую блондинка появляется на светских раутах. Порой ее сопровождает муж Константин Богомолов. У пары нет общих детей, но каждый из них воспитывает наследника от прошлых отношений.
Этим летом Собчак устроила семейный отпуск. Супруги с деть приехали в Турцию, где устроились на вилле. Телеведущая почти каждый день делится кадрами с курорта, хвастается нарядами и играет с сыном Платоном.
А вот 23 июля Ксения поздравила мужа с днем рождения. Она поделилась нежным кадром с режиссером, на котором они целуются. Влюбленные сидели на улице, не стесняясь своих чувств.
«Спасибо тебе за то, что ты есть. Спасибо за то, что я нашла в тебе все, что так долго искала. С днем рождения», – написала звезда.
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: соцсети звезды
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Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что она похорошела рядом с возлюбленным. В сове время они сыграли пышную свадьбу, о которой долго говорили в обществе.
«Счастья в красоте и глубине раскрытия любви каждого мгновения», «Счастья вам. Как хорошо когда люди подходят друг другу», «Классные такие», «Просто созданы друг для друга», «Лучший кадр», — стали писать подписчики.