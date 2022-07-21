«Модно одеваться — это всегда»: Собчак в лифе и брюках-кюлотах устроила пляски на курорте

Уже не первую неделю Собчак отдыхает в Турции с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном. Режиссер также привез свою дочку Анну от прошлых отношений.

Телеведущая сразу обозначила, что решила ничего не делать. Однако она играет с наследником и порой делится трогательными видео.