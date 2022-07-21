«Модно одеваться — это всегда»: Собчак в лифе и брюках-кюлотах устроила пляски на курорте

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она не скрывает, что зарабатывает большие деньги. Блондинка с юных лет снималась для ТВ, а теперь берет интервью у именитых персон и часто работает ведущей премий и закрытых мероприятий. Примечательно, что она этим летом не раз выходила в свет, но недавно отправилась в отпуск.
Уже не первую неделю Собчак отдыхает в Турции с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном. Режиссер также привез свою дочку Анну от прошлых отношений.
Телеведущая сразу обозначила, что решила ничего не делать. Однако она играет с наследником и порой делится трогательными видео.
Также Ксения дразнит кадрами, на которых позирует в купальнике. Утром 21 июля она похвасталась пляжным образом.
Телеведущая облачилась в купальник с модным фиолетовым лифом на длинных завязках и брюки-кюлоты. Образ дополнила шляпка. Собчак устроила танцы, продемонстрировав свое настроение на отдыхе.
Потом она отправилась на пляж. Звезда покрасовалась в своим ярком аутфите. Она продемонстрировала плоский живот.
«Ну что, друзья! Кто много работает, тот много отдыхает! Лето бурно развивается. Загорать не загораю, но модно одеваться на пляж — это всегда», — заявила Собчак.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Примечательно, что видео набрало сотни тысяч просмотров. Многие восхитились тем, как выглядит телеведущая. «Ксения уже выглядит как будто всю жизнь на диких островах живет», «Кислотно, но для лета норм», «Ксения молодец, плевать на всех! Купальник шикарный», «А я желтый с фиолетовым сочетала. Тоже бомба для лета», — прокомментировали пост подписчики.