Почувствуй разницу: Собчак показала, как Водянова, Шейк и другие топ-модели выглядели до славы

Многие россиянки стали знаменитыми топ-моделями. Наталья Водянова уже давно живет во Франции в роскошном особняке с мужем Антуаном Арно, который является сыном одного из богатейших бизнесменов в мире. Хотя родилась она в Нижнем Новгороде и ушла из школы, чтобы помочь маме прокормить сестер.
Ирина Шейк появилась на свет в Челябинской области. Но теперь она живет на Манхэттене в Нью-Йорке и каждый сезон блистает на подиумах.
На этот раз Ксения Собчак решила опубликовать ряд архивных фото топ-моделей. Она призналась, что любит разглядывать подобные снимки, на которых наглядно видно, как звезды менялись с годами.
Телеведущая нашла детские фото Водяновой, Шейк, Наоми Кэмпбелл, Миранды Керр, Кары Делевинь и других моделей.
Ирина Шейк. Фото: соцсети Ксении Собчак
«Супермодели в детстве. Ну вот люблю такое поразглядывать», — заявила Собчак.
Добавим, что сама телеведущая зачастую признается, что себя не считает красивой. Более того, она часто смеется над собой и может назвать свои недостатки. Поклонники согласились с ней, что модели выглядят занятно и в детстве многих не сразу можно узнать.
Наталья Водянова. Фото: соцсети Ксении Собчак
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По мнению пользователей Сети, Шейк почти не изменилась, а вот Водянова стала совсем другой, лишь линия губ и глаза выдают в ней девочку на фото с ромашками. У Делевинь не было таких густых бровей раньше, которые в итоге сделали ее знаменитой моделью и ее главной фишкой.
Наоми Кэмпбелл. Фото: соцсети Ксении Собчак
Модели в детстве и сейчас. Фото: соцсети Ксении Собчак