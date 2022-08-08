Почувствуй разницу: Собчак показала, как Водянова, Шейк и другие топ-модели выглядели до славы

Многие россиянки стали знаменитыми топ-моделями. Наталья Водянова уже давно живет во Франции в роскошном особняке с мужем Антуаном Арно, который является сыном одного из богатейших бизнесменов в мире. Хотя родилась она в Нижнем Новгороде и ушла из школы, чтобы помочь маме прокормить сестер.

Ирина Шейк появилась на свет в Челябинской области. Но теперь она живет на Манхэттене в Нью-Йорке и каждый сезон блистает на подиумах.