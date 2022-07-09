Образ с изюминкой: Бузова в силуэтном платье с принтом под зебру устроила танцы в саванне

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что шоу «Дом-2» сделало ее знаменитой. Теперь блондинка ведет несколько передач, а также она продолжает строить карьеру певицы.
Примечательно, что звезда в свои 36 лет мечтает о семье. В последнее время она хвастается букетами цветов, которые получает о своего таинственного воздыхателя.
Но уже почти три недели Ольга находится в Африке. Она каждый день хвастается новыми образами. Телеведущая также занимается спортом. Она хвастается тем, что постройнела. Блондинка носит шорты и романтичные костюмы. Порой ее можно увидеть в коротких платьях.
Поклонники уверены, что Бузова старается ради таинственного возлюбленного. На этот раз она поделилась кадрами, на которых предстала в желтом силуэтном платье с открытой спиной и принтом под зебру. Наряд на тесемках дополнили сланцы. Звезда сделала объемную укладку с локонами.
Сначала Ольга покрасовалась у зеркала, а потом устроила танцы в саванне. Она выпустила новую песню, которую посвятила Михаилу Галустяну.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Шикарный наряд», «А желтый ваш цвет», «Ну тут просто красотка», «Прям видно, что стараешься для мужчины», «Очень эффектно», — стали писать подписчики.