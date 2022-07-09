Образ с изюминкой: Бузова в силуэтном платье с принтом под зебру устроила танцы в саванне

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что шоу «Дом-2» сделало ее знаменитой. Теперь блондинка ведет несколько передач, а также она продолжает строить карьеру певицы.

Примечательно, что звезда в свои 36 лет мечтает о семье. В последнее время она хвастается букетами цветов, которые получает о своего таинственного воздыхателя.