И с модной прической: Бузова в алом мини-платье с рюшами скрыла изъяны фигуры на съемках в Африке

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Благодаря шоу «Дом-2» она смогла не только построить карьеру на телевидении, но и стать богатой.
Телеведущая купила роскошную квартиру в Москве, где уже 2,5 года делает ремонт. Примечательно, что она также любит баловать себя обновками и покупает много нарядов.
Примечательно, что уже две недели она находится на съемках в Африке. Бузова каждый день меняет наряды. Она подготовилась, так как в долине возле реки Лимпопо сейчас зима. Однако артистка все же носит шорты и топы с мини-юбками.
А 6 июля было так тепло, что она решила облачиться в алое платье с рюшами свободного кроя. Лук звезда дополнила ботинками и сделала модную прическу этого сезона — хвостики с волнами и мелкие косы у лица.
«Просто самое крутое платье! А это наши бретельки. На лето самое то!» — заявила звезда.
За счет свободного кроя она скрыла изъяны фигуры. Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Многие отметили, что она постройнела. Другие признались, что у нее получился удачный образ.
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«Ну что за красота», «Выглядишь изумительно», «Оля, а ты тут прям красоточка! И прическа удачная, и наряд», «Загорелая такая», «Романтично и стильно», «Ну ножки космические», — стали писать подписчики.