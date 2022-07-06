И с модной прической: Бузова в алом мини-платье с рюшами скрыла изъяны фигуры на съемках в Африке

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Благодаря шоу «Дом-2» она смогла не только построить карьеру на телевидении, но и стать богатой.

Телеведущая купила роскошную квартиру в Москве, где уже 2,5 года делает ремонт. Примечательно, что она также любит баловать себя обновками и покупает много нарядов.