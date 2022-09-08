«Девочка такая модная»: Наталья Фриске нарядила дочку Луну в стеганый пуховик-дутик и шапку-хулиганку

На этот раз сестра артистки решила поделиться кадрами с прогулки. Так как Фриске находится в декрете, она не расстается с наследницей. Примечательно, что Наталья оделась в спортивном стиле. На руках она держала Луну, которая была в стеганом черном пуховике-дутике, розовых джоггерах и шапке-хулиганке.

«А что это за девочка такая модная, а?» – умилилась новоиспеченная мама.

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