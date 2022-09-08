«Девочка такая модная»: Наталья Фриске нарядила дочку Луну в стеганый пуховик-дутик и шапку-хулиганку

Семья Жанны Фриске не перестает вспоминать про смерть певицы, а также про то, как она жила с Дмитрием Шепелевым. Телеведущий сам воспитывает сына Платона с тех пор, как артистки не стало. Теперь он уже не прячет лицо наследника и рассказывает о его увлечениях. А вот бабушка и дедушка не видятся с внуком, так как Дмитрий выступает против этого.
Но в этом году в семье Жанны случилось радстное событие. Сестра певица Наталья стала мамой. Она родила дочку Луну в одной из столичных клиник. Фриске старается сама заботиться о ребенке, так как с отцом крохи рассталась, когда еще была беременна. Она спокойно позволяет бабушке и дедушке нянчить внучку. А недавно Наталья покрестила малышку.
На этот раз сестра артистки решила поделиться кадрами с прогулки. Так как Фриске находится в декрете, она не расстается с наследницей. Примечательно, что Наталья оделась в спортивном стиле. На руках она держала Луну, которая была в стеганом черном пуховике-дутике, розовых джоггерах и шапке-хулиганке.
«А что это за девочка такая модная, а?» – умилилась новоиспеченная мама.
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Поклонники осыпали комплиментами маленькую дочку Натальи. Многие поразились тому, как она быстро растет. «Господи какая сладкая, ванильная булочка», «Какая сладенькая малышка», «Вишенка на тортике», «Точно стиляга», «Она такая большая», «Вот это щеки», — стали писать подписчики.