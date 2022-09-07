«Вкусы на музыку у нас похожие»: Шепелев заснял подросшего сына Фриске в плюшевой куртке на шопинге

Дмитрий Шепелев уже много лет работает на телевидении. Он был в отношениях с Жанной Фриске. Они уже готовились к свадьбе, когда певица заболела. Когда артистка умерла, ее сыну Платону было только два года. Папа взял мальчика под свое крыло. Но телеведущий запрещает наследнику видеться с бабушкой и дедушкой.
Примечательно, что с недавних пор Шепелев стал чаще показывать сына. Хотя раньше он прятал его лицо. У телеведущего уже есть новые отношения. Он счастлив в браке с Екатериной Тулуповой, которая подарила ему сына Тихона в 2021 году. Также у нее есть дочка от прошлых отношений. Минувшим летом Дмитрий отдохнул с семьей.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Теперь телеведущий вернулся в Москву. Он разрешил Платону завести свой аккаунт в соцсетях. Мальчику нравится играть на гитаре. А вот 7 сентября Шепелев отвез его на шопинг. Правда, мальчик так и не выбрал себе новую обувь. При этом в машине он слушал музыку и кивал в такт. Сын Фриске был в плюшевой куртке кофейного цвета.
«Вкусы на музыку у нас похожие», — заявил Дмитрий.