«Вкусы на музыку у нас похожие»: Шепелев заснял подросшего сына Фриске в плюшевой куртке на шопинге

Примечательно, что с недавних пор Шепелев стал чаще показывать сына. Хотя раньше он прятал его лицо. У телеведущего уже есть новые отношения. Он счастлив в браке с Екатериной Тулуповой, которая подарила ему сына Тихона в 2021 году. Также у нее есть дочка от прошлых отношений. Минувшим летом Дмитрий отдохнул с семьей.

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