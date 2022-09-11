«Чтобы любить эти ноги, нужен белый Cadillac»: Лопырева в мини-юбке и белом кардигане сразила идеальной фигурой Орлову

Виктория Лопырева уже много лет является моделью. Она также веде передачи и концерты. В последние два года блондинка предпочитает жить в Дубае, но приезжает на родину. Она участвует в фотосессиях, не пропускает вечеринки, а также посещает красные дорожки. «Мисс Россия» даже спустя годы остается в форме и может похвастаться моложавой внешностью.
Недавно Лопырева впервые отметилась на публике с мужем Игорем Булатовым после слухов о разводе. Они вместе отвели сына Марка Лео в садик в Москве. А потом модель уехала в Турцию, где отдыхала целую неделю, веселясь с подругами.
Но теперь Виктория вернулась в столицу. Каждый вечер она оказывается на светских тусовках.
Накануне блондинка наведалась в ресторан. Она была в черном платье-бюстье с белой кромкой на юбке. Наряд подчеркнул ее загорелые ноги, а ботильоны визуально сделали ее еще выше. Виктория впечатлила телеведущую Ольгу Орлову, которая выразила свое восхищение.
«А другим даже показать нечего! Понимаете? Я понимаю, чтобы любить эти ноги, нужен белый Cadillac! Да, Викуся?» – спросила звезда.
На следующий день Лопырева снова вышла в свет. Она облачилась в мини-юбку цвета сочной травы и белый кардиган на пуговицах. Она снова сделала акцент на свои ноги.
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«Бренду ololol.brand вчера исполнился 1 год! Ура! Поздравляю, Оксану Лавреньтьеву от всей души! А знаете какой moto висит у них в экспериментальном цехе?
«Мы делаем одежду в которой каждая женщина будет чувствовать себя богиней!» – и именно такие женщины собрались вчера в невероятном пространстве, где происходит настоящая магия и рождаются новые коллекции, которые теперь будут радовать наших женщин с завидной регулярностью!», – написала виктория.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды