«Чтобы любить эти ноги, нужен белый Cadillac»: Лопырева в мини-юбке и белом кардигане сразила идеальной фигурой Орлову

Недавно Лопырева впервые отметилась на публике с мужем Игорем Булатовым после слухов о разводе. Они вместе отвели сына Марка Лео в садик в Москве. А потом модель уехала в Турцию, где отдыхала целую неделю, веселясь с подругами.

Но теперь Виктория вернулась в столицу. Каждый вечер она оказывается на светских тусовках.