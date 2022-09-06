Просто покрошила посуду: Лопырева в вязаном топе и юбке с разрезом оторвалась в ресторане в Турции

Виктория Лопырева уже давно стала известной персоной в Россию. Она не скрывает, что славу ей принесла победа в конкурсе «Мисс Россия». Блондинка работала на телевидении, участвовала в показах мод и даже была послом чемпионата мира по футболу в 2018 году. Теперь она зачастую посещает светские рауты за границей.
Примечательно, что Лопырева уже два года живет на две страны. Она постоянно находится в Дубае. Но этим летом модель приезжала в Москву вместе с мужем Игорем Булатовым и сыном Марком Лео. Они впервые за долгое время предстали вместе на публике. Супруги отвели наследника в садик в столице. Но после этого Виктория уехала в Турцию.
Теперь блондинка делится кадрами, на которых позирует в купальники. А вечерами она отправляется с подругами на вечеринки. На этот раз Лопырева предпочла облачиться в вязаный топ и юбку с разрезом. Она подчеркнула прелести фигуры. Мюли дополнили образ знаменитости. В ресторане она оторвалась. Виктория стала бить тарелки в зале. Она буквально крошила посуду.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. Многие осыпали ее комплиментами. Примечательно, что в некоторых ресторанах в Турции и Дубае битье посуды разрешено – это часть развлечений для гостей. В этом году Татьяна Навка также била посуду, когда отдыхала на турецком побережье.