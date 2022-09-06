Просто покрошила посуду: Лопырева в вязаном топе и юбке с разрезом оторвалась в ресторане в Турции

Теперь блондинка делится кадрами, на которых позирует в купальники. А вечерами она отправляется с подругами на вечеринки. На этот раз Лопырева предпочла облачиться в вязаный топ и юбку с разрезом. Она подчеркнула прелести фигуры. Мюли дополнили образ знаменитости. В ресторане она оторвалась. Виктория стала бить тарелки в зале. Она буквально крошила посуду.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».