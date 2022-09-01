Все еще вместе: Лопырева в джинсах-турбах и жакете вместе с Булатовым и подросшим сыном появилась на публике

Виктория Лопырева давно стала медийной личностью. Она в свое время победила в конкурсе красоты «Мисс Россия». Потом блондинка стала работать на телевидении и часто участвовать в модных показах.

А после свадьбы с бизнесменом Игорем Булатовым она стала жить в Дубае. Там она растит сына Марка Лео. Но этим летом звезда вернулась в Россию.