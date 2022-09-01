Все еще вместе: Лопырева в джинсах-турбах и жакете вместе с Булатовым и подросшим сыном появилась на публике

Виктория Лопырева давно стала медийной личностью. Она в свое время победила в конкурсе красоты «Мисс Россия». Потом блондинка стала работать на телевидении и часто участвовать в модных показах.
А после свадьбы с бизнесменом Игорем Булатовым она стала жить в Дубае. Там она растит сына Марка Лео. Но этим летом звезда вернулась в Россию.
На этот раз Лопырева посвятила несколько недель поездкам в Рязань и в другие города. Но теперь она вернулась в Москву. Впервые блондинка решила отвести сына в садик и выбрала заведение в столице.
К слову, в этом году также пошли в садик дети Леры Кудрявцевой, Тимати и других звезд. В соцсети Виктория поделилась трогательными кадрами.
Для такого случая Лопырева облачилась в лаконичные джинсы-трубы, которые подчеркнули ее стройные ноги, и жакет приглушенного оттенка. Обувь на каблуке также вытянула силуэт. С ней был муж, который предстал в костюме. Он нес букет цветов. Родители вели за руку подросшего наследника, который был нарядным в честь Дня знаний.
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Примечательно, что недавно ходили слухи о разладе в семье. Поговаривали, что Виктория даже тайно развелась с мужем. Однако она продолжала хранить молчание. Теперь трогательные кадры развеяли все сплетни. Булатов не отходил от возлюбленной и сына.
«Какая вы красивая», «Очень стройная, такую маму сложно не заметить», «Ох, какие вы большие», «Очень мило», «Марк подрос», — стали писать подписчики.
Виктория Лопырева с сыном. Фото: соцсети звезды