Без макияжа и фильтров: Равшана Куркова запечатлелась с подросшим сыном в самолете

Равшана Куркорова является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино. В ее копилке роли в таких фильмах, как «Балканский рубеж», «Чернобыль», «Контакт».

Актриса в 41 года не перестают восхищать поклонников своим моложавым видом. Она также тщательно следит за фигурой и не перестает заниматься спортом.