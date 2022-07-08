Без макияжа и фильтров: Равшана Куркова запечатлелась с подросшим сыном в самолете

Равшана Куркорова является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино. В ее копилке роли в таких фильмах, как «Балканский рубеж», «Чернобыль», «Контакт».
Актриса в 41 года не перестают восхищать поклонников своим моложавым видом. Она также тщательно следит за фигурой и не перестает заниматься спортом.
О личной жизни Куркова умалчивает после того, как развелась с Артемом Ткаченко. Но в прошлом году она впервые показала своего сына Гаспара. Ее не видели беременной, поэтому новость о материнстве поразила публику. Отцом малыша оказался бизнесмен Сергей Амарян.
Однако актриса не делится кадрами с возлюбленным. Ходят слухи, что они расстались. А вот своего наследника Равшана показывает все чаще. Недавно она поделилась кадрами с прогулки. А 7 июля звезда без макияжа запечатлелась с ним в самолете. Она укутала его в плед. Актриса направилась в Нижний Новгород.
Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились природной красотой артистки. Многие отметили, что мальчик растет копией своей мамы. К слову, крохе уже больше года.
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«Какая вы красивая», «Равшана, вам словно 18 лет», «Сынок такой сладкий», «Гаспарчик ваша копия», «Ну что за сладкий пацан», «Ой, непривычно видеть вас с малышом», «Какая вы стройная и милая», — стали писать пользователи Сети.