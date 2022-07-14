Светловолосый ангел: Равшана Куркова засняла подросшего сына Гаспара за штурвалом яхты

Равшана Куркова является известной актрисой. Она уже давно снимается в кино. В ее копилке множество ярких работ.

Особенно сильно зрителям полюбились ее роли в картинах «Балканский рубеж» и «А у нас во дворе...». Примечательно, артистка восхищает поклонников своей внешностью и стилем. А вот свою личную жизнь звезда скрывает.