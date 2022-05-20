«Ох, природа одарила»: Агата Муцениеце в алом платье из шелка не скрыла соблазнительные формы

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она может похвастаться тем, что снималась в фильме «Тобол» и «Честный развод». Ей также доводилось несколько раз вести шоу «Голос. Дети» с Дмитрием Нагиевым.

В свои 33 года она растит двоих детей и строит успешную карьеру. После развода с Павлом Прилучным артистка постройнела и сменила имидж. Теперь она одевается более женственно.

В последнее время Муцениеце часто ездила на съемки, поэтому теперь выходные посвящает прогулкам, походам в театр и детям. Но 19 мая она также успела принять участие в фотосессии.

Один из ее образов оказался пикантным. Перед камерой актриса щегольнула в шелковом халате и платье-сорочке алого цвета. Агата распахнула халат, блеснув недетским декольте. Она играла с волосами и грациозно позировала. Невесомый наряд не скрыл ее формы.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие решили, что она захотела утереть нос Прилучному, который уехал в отпуск с молодой актрисой. Он спровоцировал слухи о романе с Зепюр Брутян.

«Какая роскошная», «Ох, до чего вам к лицу красный», «Ну просто шик!», «Ох, природа одарила», «Просто слов нет, какая в чарующая», «Эта родинка в ложбинке — хулиганка», «Просто эффект вау получен», «Ну Паша пусть тихо плачет», «Ни одна дама с вами не сравнится», «Наряд просто роскошный, а вы в нем богиня», — прокомментировали пост подписчики.

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