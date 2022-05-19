Пока Прилучный с другой: Муцениеце спела с детьми в машине и устроила домашний ужин

Актриса провела выходной с Тимофеем и Мией. Она показала, как развлекает малышей.

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она снялась во многих фильмах, но известной ее сделала роль в сериале «Закрытая школа». А также она ведет шоу «Голос. Дети» с Дмитрием Нагиевым.

Артистка отличается своей открытостью. Она почти 10 лет прожила с Павлом Прилучным в браке. У них растут дети: Тимофей и Мия. И хоть супруги развелись два года назад, они стараются быть хорошими родителями.

Малыши живут с мамой в столичной квартире. Но на днях Агата похвасталась, что купила дом. В скором времени она закончит там ремонт. Пока актриса находилась в командировке, за наследниками присматривал Павел.

А теперь он уехал отдыхать на море в компании молодой коллеги Зепюр Брутян. В это время Муцениеце веселится с детьми. Она поделилась кадрами, на которых сидит за рулем в кремовом тренче. Актриса стала петь вместе с сыном и дочкой позитивные песни.

А дома она решила устроить семейный ужин. Звезда засняла, как Мия уплетает пюре, сосиски и салатик. Малышка похвалила свою маму.

«Отлично!» — заявила девочка. «Какая пюрешка у меня получилась! Какой салатик», — отметила артистка.

Тимофей тоже похвалил маму. Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие также отметили, что она хорошая хозяйка и мама. «Какая вы классная», «Это так круто», «Очень мило», «Ну просто слов нет», «Какая роскошная мамочка», «Ужин шикарный», — прокомментировали пост подписчики.

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