«Чувствую себя богически»: Муцениеце в белоснежной рубашке и джинсах с разрезами снялась в фотосессии

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино. Многие зрители любят ее за роль в сериале «Закрытая школа», а другие наслаждались ее работой в картинах «Тобол» и «Честный развод».

Два года назад артистка развелась с Павлом Прилучным. Она не скрывает, что тяжело пережила это событие в жизни. Но звезда стала жить в старой квартире с двумя детьми и при этом постоянно работала.

Недавно Агата похвасталась, что купила дом. Теперь она ждет окончания ремонта. Каждую свободную минуту актриса посвящает наследникам. Она недавно вернулась из командировки. Накануне артистка посетила театр, а вот 19 мая Муцениеце отправилась на фотосессию.

Перед камерой она покрасовалась в черных джинсах с разрезами и белой рубашки. Лаконичный образ завершила объемная укладка и макияж в нежных тонах. Звезда подчеркнула свою стройную фигуру.

«Хоть и дождь, а настроение какое-то хорошее. Накрасилась и сразу чувствую себя богически», — похвасталась Агата.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие признались, что она стала еще привлекательнее. «Какая красивая», «Вы прям расцвели как бутон», «Выглядите так, словно влюблены», «Ну что за девушка! Ангел», «Агата, прям в самое сердце», «Безупречно все», «Вроде так просто, но так красиво», — стали писать подписчики. Добавим, что в это время Прилучный отдыхает на море с молодой актрисой. Пользователи Сети уверены, что у них роман.

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