«Я очень счастлив»: Прилучный запечатлелся на морском побережье с молодой актрисой

Звезда сериала «Мажор» проводит отпуск с Зепюр Брутян. Это первая девушка, с которой он публикует фото с отдыха после развода. Свой роман с Мирославой Карпович артист скрывал.

Павел Прилучный является известным актером. Он снялся в десятках разных кинокартин. Зрители полюбили его роли в картинах «Закрытая школа» и «Мажор». Также он длительное время состоял в браке с Агатой Муцениеце, которая родила двоих детей: Тимофея и Мию.

Но в 2020 году они развелись. Тогда артист сразу уехал отдыхать с Мирославой Карпович. Однако свой роман со звездой «Папиных дочек» он старался не афишировать.

В этом году Павел перестал даже иногда выходить в свет с Мирославой, чем породил слухи о расставании. А на днях актер уехал отдыхать с молодой девушкой, которой оказалась его коллега по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян.

Примечательно, что он сам опубликовал фото с ней из самолета. А вот 19 мая Прилучный запечатлелся на море с предполагаемой новой возлюбленной. 26-летняя актриса красовалась рядом с ним в шортах и футболке.

«Несмотря на мое серьезное лицо, я очень счастлив», — заявил Павел.

Поклонники были удивлены тому, что он открыто публикует фото с отдыха в компании стройной брюнетки. Многие считают, что этот поступок значит, что у него серьезный роман. «Паша красавец какой! И мы радуемся за вас», «Вот это поворот», «За Пашей уследить не могу, что не зайду, новая пассия, но я редко захожу», «Молодцы! Все как и должно быть», «Ну неужели девушка хорошенькая… наконец-то», — прокомментировали пост подписчики.

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