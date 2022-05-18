Неловкая ситуация: Лолита и солистка группы Artik & Asti в одинаковых платьях с перьями появились на премии

Лолита Милявская является известной певицей. Раньше она пела в дуэте с Александром Цекало. Но потом артистка построила успешную сольную карьеру. Она также прославилась, как женщина без комплексов.

На публике Лолита не раз появлялась в облегающих комбинезонах и очень коротких платьях. А после развода с пятым мужем, она похудела и сменила имидж. И теперь в 58 лет звезда восхищает поклонников своей внешностью.

17 мая в Москве состоялась премия «Жара Music Awards». Это первое громкое событие в мире музыке, поэтому на мероприятии собралось много селебрити: Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Лариса Долина и другие известные персоны. Лолита для такого случая выбрала черное платье-бюстье в пол с перьями. Силуэтный наряд дополнили перчатки. Она решила подчеркнуть свои формы.

Примечательно, что ее вкус совпал со вкусом в одежде солистки группы Artik & Asti Севиль Велиевой. Она вышла на сцену, чтобы исполнить новый хит «Гравитация». Певица предстала в таком же черном платье, как у Лолиты. Однако конфуза удалось избежать, так как Милявская переоделась в брюки перед своим выходом на сцену. К слову многие звезды выбрали наряды черных тонов для юбилейной премии.

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