Жизнь без комплексов: как Лолита Милявская пробивалась на большую сцену и пять раз выходила замуж

В этом году артистка отметит свое 59-летие.

Эффектная, яркая, эмоциональная Лолита Милявская впервые вышла на сцену в совсем юном возрасте. В детстве она мечтала стать балериной, а стала певицей, телеведущей и даже актрисой. За плечами артистки – множество песен, наград, пять мужей. Как складывалась жизнь Лолиты – в материале Teleprogramma.pro.

Лолита Милявская: детство и начало карьеры

Лолита Милявская, настоящая фамилия артистки Горелик, родилась 14 ноября 1963 года в городе Мукачево, в Закарпатье. По национальности украинка.

Родители Лолиты занимались музыкой. Марк Львович Горелик – актер, режиссер и постановщик программ, а мама Алла Дмитриевна Никифорова пела в ансамбле «Джаз-Бэнд Мари».

После свадьбы родители Лолиты перебрались в Киев, где работали в «Укрконцерте». Когда Лолита училась в четвертом классе отец решил эмигрировать в Израиль. Мама не захотела ехать вслед за ним и они развелись. Воспитанием будущей звезды занималась бабушка, которая жила во Львове.

Окна квартиры выходили на оперный театр и тогда Лолита мечтала стать балериной, чтобы блистать на сцене. Но судьба распорядилась иначе. Уже в возрасте 11 лет началась ее творческая биография. Она начала работать на подпевках у Ирины Понаровской, которая работала в ВИА «Поющие гитары».

Лолита Милявская: кабарэ-дуэт «Академия»

В 1981 году Лолита решила поступить в Тамбовский филиал Московского государственного института культуры по специальности «режиссура культмассовых представлений и праздников», который окончила в 1985-м.

В том же году переехала в Одессу, где в театре служил Александр Беляев, ее первый муж. Там же артистка познакомилась с Александром Цекало, и буквально сразу же начала выступать с ним в дуэте с номерами в жанре разговорной миниатюры.

Цекало, который в последствии станет одним из популярных продюсеров, сразу понял, что дуэт получит свою популярность. Он перевоплотился в образ робкого супруга, а высокая и стройная Лолита (ее рост 173 см, а вес тогда был в пределах 70 кг) в образе женщины-вамп смотрелись на сцене более чем колоритно.

Ансамбль получил название кабаре-дуэт «Академия», в его репертуаре появились фарсовые песни. На концертах были аншлаги, а пару сравнивали с популярным тогда американским дуэтом Шер и Сонни. На сцене они были десять лет, пока не распался их брак.

Лолита Милявская: сольная карьера, лучшие песни

После развода Лолита решила начать сольную карьеру. Ее старт был дан в 2000-м. Артистка быстро стала популярной, ездила на гастроли и собирала полные залы. Первую пластинку она назвала «Цветочки», а вторую «Шоу разведенной женщины». Причем, продажи второго диска выросли более чем в пять раз, по сравнению с первым, который разошелся тиражом 50 тысяч экземпляров.

Тираж следующей пластинки Лолиты под названием «Формат», который вышел в 2005-м, побил рекорд предыдущей более чем в два раза. Было продано более 700 тысяч копий. Ну а знаменательным стал альбом «Ориентация Север», в который вошли одноименный хит, а также песни «Она ангел», «Не твое дело» и другие.

Продажи альбома «Фетиш», который артистка представила в 2008-м, были приостановлены из соображений цензуры. Дело в том, что для обложки диска артистка устроила специальную фотосессию, которую посчитали слишком уж откровенной. Кстати, откровенности ей не занимать. В Сети есть снимки, на которых певица позировала абсолютно обнаженной.

В 2009-м Лолита представила публике очередной хит — «Пошлю его на…».

В 2014-м Лолита выпустила альбом «Анатомия», который также стал популярным. В него вошли песни «Я», «Анатомия», «Шпилька-каблучок» и другие.

В конце 2015 года Лолита Милявская и Денис Майданов представили песню «Территория сердца».

В 2018 году Милявская представила альбом «Раневская», куда вошла композиция «На «Титанике». Эту песню Лолита представила за два года до этого, а в 2017-м удостоилась премии «Шансон года».

В апреле 2020-го Лолита представила песню «Девочки-балерины», которую ей подарила ей Анита Цой. А спустя полгода артистка презентовала песню «Марочки».

Лолита Милявская: проекты, ТВ, интервью

Помимо сольной карьеры, Лолита попробовала себя в жанре мюзикла, исполнив роль Матроны Мамы Мортон в спектакле «Чикаго».

Также Милявская заявила о себе как телеведущая. В 2005—2007 годах вела телевизионную программу «Лолита. Без комплексов», а в следующем году стала ведущей шоу «Суперстар-2008» на НТВ.

Телекарьеру Лолита возобновила в 2020-м. Тогда она вместе с Вадимом Такменевым стала ведущей шоу «Суперстар! Возвращение», а в 2021-м – нового проекта «ДНК-тест».

Кроме этого Лолита с большим удовольствием раздает интервью. Так, например, в 2019-м она успела побеседовать с Региной Тодоренко и Настей Ивлеевой для их YouTube-шоу, а также посекретничала с Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион».

Есть в карьере артистки и киноработы. Лолита снялась в ряде новогодних фильмов, среди которых наиболее яркие «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Золушка», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и «Новые приключения Аладдина».

Лолита Милявская: награды, премии, доход

Лолита – многократная обладательница премий «Песня года», «Золотой граммофон», «Овация». В 2007 году она получила ТЭФИ в номинации «Ведущий ток-шоу» за программу «Лолита. Без комплексов».

В 2013 году, по версии Forbes, Лолита Милявская вошла в список 20 самых богатых российских музыкантов. В 2021-м в интервью Иде Галич Лолита рассказала, что ранее ее гонорар за корпоратив достигал 100 тысяч долларов. После пандемии суммы уменьшились. Кроме того, артистка получает пенсию, размер которой составляет 23 200 рублей.

Лолита Милявская: личная жизнь

Первым мужем Лолиты стал актер Александр Беляев, который был ее однокурсником. Брак просуществовал недолго, всего три года. В 1987 году певица развелась с ним и заключила фиктивный союз с Виталием Милявским.

Третьим мужем артистки стал продюсер Александр Цекало. Они заключили свой союз в 1998, спустя ровно десять лет после начала отношений. Все это было сделано только ради того, чтобы дочь Ева, которую Лолита родила в 1998-м от другого мужчины, носила фамилию Цекало.

С 2004-го, в течение пяти лет, Лолита была в браке с бизнесменом Александром Зарубиным, а в 2010-м вышла замуж за теннисиста и фитнес-тренера Дмитрия Иванова, который был младше певицы на 11 лет. Вместе они прожили десять лет и развелись в 2020-м. Причина – былые чувства остыли. Об этом Лолита сообщала в своей соцсети.

После этого Лолита начала скрывать подробности своей личной жизни. Говорила только, что у нее есть любимый человек, но имя его не называла. А накануне стало известно, что артистка вновь свободна.

Лолита Милявская: пластика, диета

После развода с Дмитрием Ивановым Лолита заметно преобразилась. Похудела, сделала пластическую операцию на веках, изменила прическу. Секрет похудения она не скрывала – все делала под контролем эндокринолога, к которому обращаются многие представители шоу-бизнеса.

Первая попытка сбросить лишние килограммы у певицы была несколько лет назад. Однако тогда она не могла взять себя в руки и совсем отказаться от алкогольных напитков. Спустя несколько лет Милявская все-таки приняла решение и занялась своим здоровьем.

Лолита Милявская: последние новости

В конце прошлого года Лолита представила фанатам новую песню «Грустная танцую». А на днях стало известно, что мама певицы и ее дочь Ева перебрались к ней в Москву.

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