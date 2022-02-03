«Севиль очень талантливая»: солист Artik & Asti расхвалил новую участницу группы

Севиль Велиева заняла место Анны Дзюбы, которая отдала коллективу десять лет.

Осенью прошлого года стало известно, что Анна Дзюба покинула группу Artik&Asti, которой отдала десять лет. Недавно лидер коллектива Артем Умрихин представил новую солистку. Ей стала Севиль Велиева. Пара уже выпустила первый трек – «Гармония».

Накануне группа побывала в гостях «Авторадио», где исполнила песню вживую.

«Севиль очень талантливая, все в этом убедятся еще не раз. Мы выпустили новую песню «Гармония», в ближайшем будущем готовим и новый материал, который позволит раскрыть потенциал Севиль», — рассказал Умрихин.

Добавим, что новую солистку Умрихин впервые увидел на «Новой волне», когда был членом жюри. С Анной Дзюбой Артем не общается из-за плотных графиков обоих.

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